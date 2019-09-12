Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'daki saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye telefonu

12.09.2019 23:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Siracettin Yıldız, Ömer Yıldız ve Abidin Yıldız'ın amcası Mehmet Zeki Yıldız ile Ahmet Ay'ın babası Kutbettin Ay ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, şehit vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelere başsağlığı temennisinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ile Muş arasında bulunan bölgede teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. 13 kişi de yaralandı.

Hayatını kaybeden 4 kişinin bölgede çalışan orman işçileri olduğu öğrenilirken Diyarbakır Valiliği olay sonrası yaptığı açıklamada, "İlimiz Kulp İlçesi kırsalında saat 18.00 dolaylarında, odun toplamaya giden köylü vatandaşlarımızın bulunduğu aracın geçişi esnasında, bölücü terör örgütü üyelerince el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 4 köylü vatandaşımız şehit olmuş 13 köylü vatandaşımız da ağır yaralanmıştır. Yaralanan vatandaşlarımız Kulp ve Diyarbakır'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmışlardır. Saldırının faillerinin tespit edilmesi için güvenlik kuvvetlerimiz tarafından gerekli çalışmalara vakit geçirmeden başlanmıştır. Menfur saldırı olayında şehit olan köylü vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" dedi.

Kaynak: DHA