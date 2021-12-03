Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güldal Akşit'in ailesine baş sağlığı

Haliç Kongre Merkezi'ndeki programa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBBM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık katıldı. Erdoğan programda yaptığı konuşmasının başında, "Bugün vefat eden partimizin kurucularında, milletvekili, bakan, genel başkan yardımcısı, kadın kolları başkanı olarak uzun yıllar birlikte çalıştığımız Güldal Akşit hanımefendiye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet