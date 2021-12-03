Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güldal Akşit'in ailesine baş sağlığı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güldal Akşit'in ailesine baş sağlığı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güldal Akşit'in ailesine baş sağlığı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "2021 Yılı Engelli Öğretmen Ataması Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Programı"na katıldı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "2021 Yılı Engelli Öğretmen Ataması Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Programı"na katıldı.

Haliç Kongre Merkezi'ndeki programa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBBM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık katıldı. Erdoğan programda yaptığı konuşmasının başında, "Bugün vefat eden partimizin kurucularında, milletvekili, bakan, genel başkan yardımcısı, kadın kolları başkanı olarak uzun yıllar birlikte çalıştığımız Güldal Akşit hanımefendiye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

Erdoğan, "Çok farklı dönemden geçiyoruz. Camiamızın içinde çok kardeşimizi kaybettik. Mukadder ömür son buluyor. Son bulmasıyla hepimizin varacağı yer malum orası. Rabbimden temennimiz odur ki bizleri de cennetiyle cemaliyle onurlandırsın. Tüm ailesine eşim, camiamız adına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.


- İstanbul

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