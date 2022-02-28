Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı: Milletimiz darbelere alkış tutanları unutmamıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat darbesinin yıldönümü nedeniyle Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından düzenlenen programa katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şule Yüksel Şenler Vakfı vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan mutluluk diyorum. 28 Şubat müdahalesinin 25. yıl dönümünde bizleri bir araya getirdiği için Şule Yüksel Şenler Vakfı'na teşekkür ediyorum" dedi.

"MİLLETİMİZ DARBECİLERE ALKIŞ TUTANLARI UNUTMAMIŞTIR"

Türk milletinin darbecilere alkış tutanları unutmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli Görüş'ün lideri Necmettin Erbakan'a, namlusu millete dönmüş tanka selam durmam diyen Muhsin Yazıcıoğlu'na teşekkürlerimi sunuyorum. Nice isimsiz kahramanlar teşekkür ediyorum. Milletimiz darbelere darbecilere alkış tutanları unutmamıştır" dedi.

"BİZİM DÖNEMİMİZDE YAPILANLAR ORTADADIR"

Programda kapsamında 28 Şubat sürecini değerlendiren Erdoğan, "Bu ülkede bağımsızlık mücadelesini verenler olduğu gibi maalesef bunun tam aksinin mücadelesini verenler de olacak. Ancak biz yolumuzdan geri dönmeyiz. 28 Şubat sürecinin aktörlerinin cezalandırılması için bizim dönemimizde yapılanlar ortadadır. Böylece Türk demokrasisi rüştünü ispat etmiştir" diye konuştu.

"ŞULE YÜKSEL ŞENLER, MİLYONLARCA GENCE UMUT AŞILADI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarının devamında ise şu ifadeleri kullandı: "Şule belgeselinde de izlediğimiz gibi bu ülkede demek ki bu bağımsızlık mücadelesini fikrini, inancını verenler olduğu gibi bunun tam aksini verenler de var ve kıyamete kadar olacak. Bunlar böyle diye biz yolumuzdan dönmedik, dönmeyiz. 28 Şubat sürecinin aktörlerinin cezalandırılması için bizim dönemimizde yapılanlar ortadadır. Böylece Türk demokrasisi rüştü ispat etmiştir. Ülkemizdeki hak ve adalet mücadelesinin anıt isimlerinden birisi merhum Şule Yüksel Şenler'dir. Evliliğimize vesile olmasının yanı sıra kalemi ve kelamıyla verdiği mücadeleyle bize rehberlik etti. Şule Yüksel Şenler, milyonlarca gence umut aşıladı.

"BELGESEL ÜLKEMİZİN KARANLIK DÖNEMLERİNE AYNA TUTUYOR"

81 yıllık ömrü boyunca defalarca tehdit edildi, evi kundaklanarak hayatına kast edildi. Medya organları eliyle itibar suikastına uğradı. Büyük bir cesaretle zorluklara göğüs gerdi, bedel ödemekten çekinmedi. Aynı şekilde kadınlarımız her yerde varsa Şule Yüksel Şenler'in katkısı büyüktür. Şule belgeseli modern yöntemleri kullanarak geleceğe kayıt düşüyor. Nitelikli, titiz kapsamlı bir çalışmanın yer aldığı eser, ülkemizin karanlık dönemlerine ayna tutuyor."