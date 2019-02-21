Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunların Yönetimi Dörtlü Çeteyi Oluşturdu" (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gerek HDP, gerek CHP, gerek İYİ Parti, gerek Saadet Partisi bunların yönetimi dörtlü çeteyi oluşturdu. Gelin bu oyunu bozun" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'daki Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap etti. Konuşmasında diğer siyasi partilere yüklenen Erdoğan, "Gerek HDP, gerek CHP, gerek İYİ Parti, gerek Saadet Partisi bunların yönetimi dörtlü çeteyi oluşturdu. Gelin bu oyunu bozun. El ele verelim ve bu iş bitsin. Manisa türküsü böyleleri için söylenmiş. 'Karşımdan gelir oğlu, selviye benzer boyu, bakmayın çalımına heybesi saman dolu.' Bu CHP'nin yanına aldığı öteki partilerin çalımına bakmayın, heybesinde ne hizmet, ne proje, ne gayret var. Bunların heybesinde saman bile yok. İftira, hakaret, ihanet, kavga var. 'Kavga' dediysek Türkiye'nin düşmanları ile kavga sanmayın. Kendi içlerinde rant kavgası yapıyorlar. Öyle kavga ki başka işe bakacak fırsat bulamıyorlar. Biz Cumhur İttifakı kurduk ya hemen başka ittifak peşine düştüler. Kimlerle oturdular biliyorsunuz; zillet ittifakı. Masada adı iyi, kendi pek karışık partiyle mirasyedicilik var. Masa altında PKK güdümünde partiyle al tekke ver külah ilişkisi içindeler" diye konuştu.

"12 Eylül'ün kötü mirası bugün CHP'de vücut buluyor"

Eleştirilerini sürdüren Erdoğan, "Çok enteresan, bu partinin eski bir milletvekili 'PKK nicelerini bitirdi sıranızı bekleyin' diyecek kadar oynanan oyunu alenileştirdi. Babaya sahip çıkmak başka, babanın karanlık ve zorba mirasına sahip çıkmak bambaşka. CHP Genel Başkanı da 'başarılı hukukçu' diyerek darbecinin sahiplenilmesine destek veriyor. Nurettin Soyer ismini yolu Mamak'a düşen herkes bilir. Kendisi hukuk katli iddianameleriyle vicdana sığmayan ithamlarla zalimdir. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. 12 Eylül'ün kötü mirası bugün CHP'de vücut buluyor. Tüm darbelerin açık destekçisi CHP, mirasını bugün de devam ettiriyor. Aynı CHP, PKK ve FETÖ'nün en büyük taşeronudur. İşkencecisi, haini, sapkını toplayan partinin derdi Türkiye'nin şahlanışını durdurmaktır. Hem CHP hem de diğer partilere gönül vermişler bu durumdan çok rahatsız. Şimdilik 'kan kustuk kızılcık şerbeti içtik' diyorlar ama nereye kadar sabrederler orası meçhul. 31 Mart inşallah bu partiler açısından sorgulama, arınma vesilesi olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Dün gece işçilerin nakilleri yapıldı"

Manisa'ya yaptıkları yatırımları sıralayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Manisalı çiftçilerimize 17 yılda toplamda Bay Kemal 'çiftçi battı' diyor. 'Çiftçinin elinden arsaları alındı, çiftçi aç' diyor. Bay Kemal doğru konuş be. Akşam yalan, sabah iftira. Bay Kemal, resmi rakam söylüyorum; 2,6 katrilyon tutarında tarımsal destek verdik çiftçiye. Soma Maden Ocağı işletmesini Türkiye Kömür İşletmelerine devrediyoruz. İşçilerimize de kadro veriyoruz. Dün gece itibariyle bu işçilerin tamamının şirkete nakilleri yapıldı. CHP'liler gelir istismarını yapar. İşleri güçleri ortalığı karıştırmak. Bu iftiracılara sakın aldanmayan. İşlerine son verilen 200 işçiyi de sonraki alımlarda değerlendireceğiz. Soma'da yeni maden sahaları ile 10 bin ilave istihdam bekliyoruz."

"Son bir gayret"

81 vilayette 82 milyon vatandaşla Türkiye'yi her alanda güçlendirmenin mücadelesini vermeye devam edeceklerini kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:

"Önümüzde 4,5 yıllık kesintisiz hizmet dönemi var. Bugüne dek 14 seçim ve halk oylamasının milleti yorduğunu biliyoruz. Milli iradenin, demokrasinin, hukukun, adaletin, kalkınmanın yanında yer alan milletimizden son bir gayret bekliyoruz. Nisan ayı itibariyle reformun gündemine, büyük yatırımlara odaklanmış olarak yol alacağız. Birileri rahatsız oluyor. Tüm güçleri ile önümüzü kesmeye çalışıyorlar. CHP kimlerle yürüyor, bölücü terör örgütü ile beraber yürüyor. Ben Ege'den ekranları başında izleyen CHP'li kardeşlerimize, tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum; gelin bu oyunu 31 Mart'ta bozun. Bölücü terör örgütü ile el ele, omuz omuza, dirsek dirseğe yürüyen, onlarla milletini aldatmaya kalkanlara cevap verin."

"İzmir'i bunlar mahvettiler"

"CHP yönetimi çöp, çukur, çamurdur. Yokluktur, yolsuzluktur, yasaklardır. Üç 'Y'" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbu'lu CHP yönetiminden aldım 94'te. Hamdolsun başka bir İstanbul meydana getirdik. Şimdi aynısını İzmir'de de yapalım. Tüm İzmirlilere bunu söyleyin. İzmir'e kendini her alanda ispatlamış Nihat Zeybekci kardeşimizi aday yaptık. Çünkü İzmir'e bunlar yakışmıyor. İzmir'i bunlar mahvettiler. İşte körfezin halini görüyorsunuz; pislikten, kokudan geçilmiyor. İstanbul'un da Haliç'i böyleydi. Haliç'i bu kardeşiniz temizledi. Şimdi orada balık tutup yüzülüyor. İş bilenin kılıç kuşananındır."

"Osmanlı tokatlarımız var"

Cumhur İttifakı'nı 15 Temmuz'da meydanlarda kurduklarını söyleyen Erdoğan, "Ülkemize saldıran terör örgütlerinin bombaları altında kurduk. Pazara kadar değil mezara kadar kurduk. Şimdi de bu anlayışla yola devam ediyoruz. Güney sınırlarından ülkemizi kuşatmaya çalışanlara, ekonomimize kast edenlere verecek derslerimiz var. Patates, patlıcan, sivri biber. Bizleri bunlarla yıkamazsınız. 'İleri gidiyorsunuz; buyurun tanzim satışları' dedik. Fiyatlar yüzde 50 indi. 31 Mart'a kadar düzeldi düzeldi, düzelmezse daha da yaygınlaştıracağız. Bizim derdimiz vatandaşımızın imkanlarını rahatlamak. Milletimizin aşına, ekmeğine, kesesine göz dikenlere verilecek Osmanlı tokatlarımız var" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA