Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayraklı Manavkuyu'da düzenlenen Deprem Konutları Teslim Töreni'ne katılarak konuşma yaptı

İZMİR (Habermetre) - Erdoğan, İzmir'de Deprem Konutları Teslim Töreninde, ""Bugüne kadar ülkemize ve vatandaşlarımıza ne söz verdiysek yaptık. Bugün teslim ettiğimiz konutlar da sözümüzün eri olduğumuzun son örneğidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de Deprem Konutları Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Hamdolsun ülkemiz, dünyanın en hızlı, en etkin, en pratik afet müdahale sistemine sahiptir. Avrupa ve Amerika gibi gelişmiş ülkeler başta olmak üzere pek çok yerde yaşanan afetlerin ardından aylarca kendilerine uzanacak yardım eli bekleyen insanların bulunduğunu biliyoruz. Biz ise dakikalar içinde arama kurtarma, saatler içinde yardım, günler içinde enkaz kaldırma faaliyetlerini başlatabiliyor, yılı dolmadan da yıkılanların yerine yenisini inşa edebiliyoruz" dedi. Konuşmasının başında İzmir depreminde hayatını kaybeden 117 vatandaşı bir kez daha rahmetle yad ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı diledi.

"Afetzedenin yanında olduk"

"Rabbim ülkemizi ve milletimizi bu tür afetlerden muhafaza eylesin diyorum" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Depremin ilk anından itibaren, devlet ve hükümet olarak afetzede vatandaşlarımızın yanında olduk. Arama ve kurtarmadan enkaz kaldırmaya kadar yürütülen her çalışmayı yakından takip ettik. Bakanlarımızla, AFAD, UMKE, Kızılay başta olmak üzere tüm ilgili kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, sadece İzmir'in acısını paylaşmakla kalmadık, dertlerini çözecek adımları da attık. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamdolsun ülkemiz, dünyanın en hızlı, en etkin, en pratik afet müdahale sistemine sahiptir. Avrupa ve Amerika gibi gelişmiş ülkeler başta olmak üzere pek çok yerde yaşanan afetlerin ardından aylarca kendilerine uzanacak yardım eli bekleyen insanların bulunduğunu biliyoruz. Biz ise dakikalar içinde arama kurtarma, saatler içinde yardım, günler içinde enkaz kaldırma faaliyetlerini başlatabiliyor, yılı dolmadan da yıkılanların yerine yenisini inşa edebiliyoruz. İzmir'de de bu mekanizmayı işlettik" açıklamasında bulundu.

"Gece gündüz çalıştık"

Depremzedelerin yaralarını sarmak için gece gündüz çalıştıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiç kimseyi aç bırakmadık, açıkta bırakmadık, korunaksız, sahipsiz, çaresiz bırakmadık. Kaybettikleri canların ve yıkılan evlerinin acısını yaşayan vatandaşlarımızı, iaşe ve ibate peşinde ilave sıkıntılara sokmadan her meselelerini çözdük" diye ekledi.

"Daha önce nasıl Elazığ ve Malatya'da bir yıl gibi kısa bir sürede yıkılanların yerine daha iyisini inşa ettiysek İzmir'de de aynısını yaptık" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biliyorsunuz Elazığ'da 23 bin 677 konut ve 2 bin 515 köy evi, Malatya'da 6 bin 287 konut ve bin 555 köy evi inşa ederek vatandaşlarımıza teslim ettik. İzmir depreminin ardından da Bayraklı'da; yerinde bin 391 konut ve 302 dükkan, rezerv alanda ise 3 bin 649 konut ve 511 dükkan inşa etmek için hemen harekete geçtik. Böylece, Bornova-Eğridere'deki 34 köy eviyle birlikte İzmir depreminin ardından toplam 5 bin 74 konut ve 353 dükkan yapma kararı aldık. Bu evleri de bir yıl içinde teslim etmeye başlama sözü verdik. İşte bugün sözümüzü tutuyor ve ilk etap konut ve dükkanları depremzedelere teslim ediyoruz. Bu bölgedeki inşaatlardan kalan 741 konut ve dükkanı da çok yakında hak sahiplerine teslim edeceğiz. Yatırım tutarı 750 milyon liradır. Deprem konutlarının ödeme tutarı ve vadeleri ile ilgili bilgileri paylaşmıştık. 2+1 konutları 160 bin ile 180 bin lira, 3+1 konutları ise 220 bin ile 260 bin TL arasında bir bedelle sahiplerine veriyoruz. İlk 2 yılı ödemesiz, toplam 20 yıl ödemeli plana göre 2+1 konutların taksiti aylık 750 liradan, 3+1 konutların taksiti 1050 TL'den başlayacak. Kira bedellerinden düşük ödeme tutarları ile vatandaşlarımız konforlu, güvenli evlerine kavuşacak. "

"Sizlere bir müjde vermek istiyorum"

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: ! İzmir'e son 19 yılda 85 milyar tutarında yatırım yaptık. İzmir'e 4 yeni üniversite kurduk. Gençlik ve sporda 7 bin 100 kişi kapasiteli yükseköğrenim kursları açtık. Sizlere bir de müjde vermek istiyorum. İnşallah bugün Alsancak'taki 14 bin kişilik tribüne sahip yeni stadımızı da hizmete açıyoruz. Adını Alsancak Mustafa Denizli Stadı belirlediğimiz tesisin şehrimize hayırlı olmasını temenni diyorum. Sosyal yardımlarda İzmirli kardeşlerimize 8. 5 milyar tutarında kaynak aktardık. 122 sağlık tesisi kazandırdık. İzmir'in bölünmüş yol uzunluğu 952 km'ye ulaştırdık. İstanbul - İzmir otoyollarını, Konak tünelini tamamlayarak trafiğe açtık. Dört adet içme suyu tesisimizin inşası devam ediyor. İzmir'in en önemli problemlerinden biri olan sellere karşı 100 adet taşkın koruma tesisi inşa ettik.

"Kılıçdaroğlu'na yüklendi"

Biz bugüne kadar ülkemize ve vatandaşlarımıza ne söz verdiyse yaptık. İzmir'de de verdiğimiz tüm sözleri yerine getirdik. Bugün teslim ettiğimiz konutlar da sözümüzün eri olduğumuzun son örneğidir. Bu güzel manzaranın kimi kifayetsiz siyasetçiler tarafından gölgelenmesine izin vermeyeceğinize inanıyorum. Şehrin yerel yönetimlerdeki çeyrek asırlık ihmalini de içimiz acıyarak takip ediyoruz. Altyapının yetersizliği yağan her yağmurda kendini belli ediyor. Son sel felaketinde ortaya çıkan tabloyu en iyi sizler biliyorsunuz. Acaba bu şehri turist gibi ziyaret eden ana muhalefet partisinin genel başkanı kendi belediye başkanına hangi derde derman olacak talimatı vermiştir. Belediyenin sorumluluğunda olan hususların suçunu hükümete atmak dışında herhangi bir cinlikleri var mı? İzmir adına duyduğum samimi üzüntüyü sizlerle paylaşıyorum. Gerçek yüzlerini artık sizlerin de gördüğüne inanıyorum. Depremin ardında buraya geldiklerinde kendilerinden yardım isteyen vatandaşları devlet yapsın diye tersleyenlerden İzmir'e hayır gelmez. İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin önüne geçecek yatırımları yapmak yerine felaketi seyredenler bu güzel şehri aydınlatamaz. Milletimizin değerleri üzerinden istismar siyaseti yapanların ne size, ne bu ülkeye küçük bir faydası olmamıştır. Kendileri sürekli gerilimden beslendiği için yalan, yanlış, iftira ile sizleri oyalama yoluna gitmiştir. Bay Kemal'in, CHP'nin ortaklarına bakın, notunuzu da verin. Gençlerimize bir müjde vermek istiyorum: İzmir'deki tekel fabrikasını içinde kütüphane ve müzesi olan bir kültür sanat merkezine dönüştürmeyi planlıyoruz. "

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