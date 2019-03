Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayasofya müze olarak anılmayacak, Ayasofya'yı cami olarak anacağız" ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Erdoğan düşmanlığı bunların gözlerini öyle kör etmiş ki, Türkiye düşmanlığı ile Erdoğan düşmanlığını ayırt edemez hale gelmişler. Bölücü terör örgütünün ağzı ile konuşan HDP yöneticilerinin bu açıklamalarına tepki gösteremeyen CHP, sözde İYİ Parti ve Saadet Partisi yöneticileri bu düşmanlığın ortaklarıdır" dedi.

"Bu adam Adalar Belediye Başkanı olursa Adalar'ın vay haline"

CHP Adalar Belediye Başkanı adayı Erdem Gül'ün bir programda İstiklal Marşı'nı söylemediğini gösteren videoyu yorumlayan Erdoğan, "Beyoğlu'na koydukları aday bundan farklı mı? Birçok terör olaylarına karışmış birisi. Bu şahıs şuanda yurt dışında olan Can Dündar ile beraberdi. Yargı buna beraat verdi. Bu yırttı işi. Orada Bay Kemal'in CHP'nin üst düzey yöneticileri ile birlikte dururken İstiklal Marşı'nın okunuşuna dahi tahammülü yok. Bu adam Adalar Belediye Başkanı olursa Adalar'ın vay haline. Bunlar aday tespit ederken bile CHP'nin ilkeleri kaybolmuş. 6 oka uyuyor mu bu? Hala Bay Kemal bunları zorla savunuyor. Atatürk'ün partisi denilen bir partinin kimlerle işbirliği içinde olduğunu gösteriyor" dedi.

"Bu adamlar hiçbir zaman terbiye tablasından geçmemişler"

CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar ile bir şehit eşi arasında yaşananlar ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İmamoğlu'nun Handan Toprak Benli'yi tehdit ettiği iddialarını değerlendiren Erdoğan, "Hepsinden öte bu yarışmanın içinde bulunan bir hanımefendiye bu şekilde hakaret edemezsin. Adana'da benzer bir şey oldu. Bir şehit eşine bu ahlaksızlık yapıldı. Bu yenilir yutulur bir şey değil. Ben şehidimizin eşine de geçmiş olsun dileğinde bulunuyorum. Cesaretinden dolayı kendisini tebrik ediyorum. Bu adamların ruh köklerinde bu sakatlık var. Bu adamlar hiçbir zaman terbiye tablasından geçmemişler. Şehit yakınları ile bir kahvaltı olduğuna göre bu hanım kardeşimize bu saygısızlık yapıldığı zaman ben beklerdim ki o salon hem buna gerekli tepkiyi göstersin, ondan sonra da bu salonu terk etsin. Bilemiyorum salon terk edildi mi, salonun terk edilmesi yazım. Bu sıradan bir olay değil. Bir şehit eşine bu yapılmışsa bunu kendinize yapılmış telakki edip o salonu terk etmiş olmanız gerekir. Burada da maalesef o beklenen duyarlılık yok. O zaman beyefendi bakalım ne yapacak. Bunların takibi noktasında ben de yarın kendisi ile görüşüp, bu işin takibini yapmamız lazım. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımıza da talimatı vereceğim, onun da bunu takibini isteyeceğim. Burada bir yargı sürecini de bizim ayrıca başlatmamız lazım" diye konuştu.

"Cindoruk bedelini yargıda ödeyecek"

CHP'li Engin Altay'ın ve Hüsamettin Cindoruk'un kendisi ile ilgili yaptıkları yorumları değerlendiren Erdoğan, "Ortaklaşa bir tehdit dili mi yürüyor?" sorusuna, "Ortaklaşa bir tehdit dili. Ben Cindoruk'un yaklaşım tarzını, bedelini ödeyecek, 'intikam' dendiği anda bunun her ne kadar kendisi hukukçu olduğunu söylüyorsa da bunun bedelini ödeyecek. Ben bunu karşılıksız bırakamam. Üzerlerine gideceğim. Öbürü, ismini anmayayım, onunla ilgili avukatlarım davayı açmış olabilirler. Ona da bunun hesabını soracağız. Biz yargıyı iyi çalıştırmazsak bunlar nerede meydanı boş bulurlarsa bu tür saldırıları sürdürecekler. Biz yargıda haklarımızı aramaya devam edeceğiz. Bunlara cevap vermeyi dahi ben lüzumsuz addediyorum. Bunların bir kısmını da ister istemez seçimden sonraya bırakıyorum" şeklinde konuştu.

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş ile ilgili konuşan ve hakkındaki iddiaları hatırlatan Erdoğan, "Ankara bu tür cambazlara teslim edilir mi? CHP yöneticileri adayları ile ilgili tek bir kelime dahi söylemiyorlar. Gerçeği kendileri de biliyor. Tam da CHP'ye yaraşır bir Ankara adayı. Her işleri sahte" dedi.

CHP'li Cengiz Topel Yıldırım'ın ifadelerini de değerlendiren Erdoğan, "Kendi içlerinde isimler bile 'keşke bu günleri görmeseydik' diye ver yansın ediyorlar" diye konuştu.

"Amerika gibi bir devletin başında bulunman sana bu hakkı vermez ki"

Golan Tepelerinin Suriye'ye ait olduğu yönünde 1967 tarihli BM'nin kararı olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Şuanda Trump maalesef adeta alikıran baş kesen, Kudüs meselesinde takındığı tavır 'ben yaptım oldu.' Sen yaptın oldu ile olmuyor bu iş. Burada da aynı şeyi yaptı. BM'ye rağmen sen bunu nasıl yaparsın. BM Güvenlik Konseyi üyelerinden buna karşı olanlar var. Başta Rusya, Fransa, AB aynı şekilde katılmıyor. Sen ne yapıyorsun? Amerika gibi bir devletin başında bulunman sana bu hakkı vermez ki. Sen kalkıyorsun Amerika'da Yahudi kuruluşlarına şirin görünmek için bunu yapıyorsun. Kendin çalar kendin oynarsın" şeklinde konuştu.

"Ayasofya müze olarak anılmayacak, Ayasofya'yı cami olarak anacağız"

Ayasofya'nın isminin müzeye çevrilmesinin yanlış olduğunu belirten Erdoğan, Ayasofya'nın müze olarak anılmayacağını, cami olarak anılacağını söyleyen Erdoğan, "bu artık bizim milletimizin. İslam dünyasının bir beklentisi. Milletimizin yıllardır Ayasofya'yı cami olarak görme özlemi var. İsminin müzeye çevrilmesi olayı çok büyük yanlıştı. Böyle bir adımı atmanın artık zamanı gelmiştir. Bu adımı atarak, Ayasofya müze olarak anılmayacak, o statüden çıkacak, Ayasofya'yı cami olarak anacağız. Ayasofya'ya gelenler Ayasofya Camii'ni gezip görecekler. İçeriği ile alakalı bazı düşüncelerim var. Birileri bize akıl öğretmek istiyorlar. Şuanda Mescit-i Aksa ile ilgili bu kadar saldırı oluyor, sesiniz çıkmıyor. Burada sesi çıkmayanlar kalkıp da burada bize akıl vermesinler. Kalkıp da bizim asırlara baliğ olan bu hedefimizden geri adım attıramazlar. Kaldı ki zaten müzeye çevrilme olayı asırlarla alakalı değil, bunu seçimlerden sonra süreci içinde bu adımı en güzel şekilde tereyağından kıl çeker gibi bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

