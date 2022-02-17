Cumhurbaşkanı Erdoğan, atanan engelli memurun soyadını duyunca espriyi patlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Engelli Memurlar Ataması'nda konuştu. Sözlerine ekonomiyle başlayan Cumhurbaşkanı, "Ülkemizin ayağına vurulan her pranga gibi faiz, döviz kuru, enflasyon prangasını da parçalayıp atacağız. Faiz tartışması gündemden önemli ölçüde düştü, aynı şekilde döviz kuru istikrara kavuştu. Şimdi sırada enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara indirme var" dedi.

"GELDİĞİMİZDE KAMUDA SADECE 5 BİN 777 ENGELLİ MEMUR VARDI"

Kamudaki engelli memur sayısının 66 bine ulaştığını belirten Cumhurbaşkanı, "Engelli kamu personeli atama töreninde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bugün atamasını yapacağımız 2 bin 927 engelli kardeşimize işlerinin ve görev yerlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Kamudaki engelli memur sayımız 66 bine ulaşmış oluyor. Hükümete geldiğimizde kamuda sadece 5 bin 777 engelli memur vardı. Biz yaptığımız 63 bin atama ile engelli kardeşlerimizin hayata katılmalarına, topluma faydalı işler üreten kişiler olmalarını sağladık" ifadelerini kullandı.

ATAMA SIRASINDA "ERDOĞAN" SOYADINI DUYUNCA ESPRİYİ PATLATTI

Cumhurbaşkanı, konuşmasının ardından memur atamasına geçti. Sahneye davet ettiği memur adaylarıyla birlikte isimleri ve atama yerlerini okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ataması yapılan bir memurun soyadının "Erdoğan" olduğunu duyunca "Ama bu bizim akraba değil ha" diyerek salondakileri güldürdü.

"ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZ İŞ HAYATINDA İYİ KONUMLARA GELEBİLMEKTEDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının devamından satır başları ise şu şekilde: "Son olarak kamu kuruluşlarında 12 bin engelli kardeşimiz için daha istihdam imkanı açtık. Engelli kardeşlerimizin özel sektörde ve kendi girişimlerinde de görünürlüklerinin arttığını görüyoruz. Engelli vatandaşlarımız da kabiliyetlerini, gayretlerini sergileyerek iş hayatında yerlerini alabilmekte iyi konumlara gelebilmektedir. Bu kapsamda 3 bin 200 engelli vatandaşımıza kendi işini kurabilmesi için 65 bin liraya kadar hibe desteği veriyoruz. Yeter ki gönüller, kalpler, fikirler engelli olmasın onun dışındaki her engeli aşacak iradeye, imkana, güce sahibiz.

"HER TÜRLÜ İNSANI KOŞULDAN MAHRUM EDİLMİŞ ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZ VARDI"

Geçmişte yaşadığımız pek çok sıkıntı gibi engelli vatandaşlarımızın hangi şartlar içinde hayatını sürdürdüğünü de çabuk unuttuk. Her türlü insani imkandan yoksun şekilde yaşamaya mahkum edilmiş engelliler vardı. Bu ülkede sokağa çıktığında horlanan engelliler vardı. Herhangi bir ailede engelli bireyin olmasının o ailenin hayatının kararması anlamına gelen dönemler yaşadık. Hükümete geldiğimizde ülkemizin her kesimi gibi engellilerimizi de ihmallerin, dertlerin, beklentilerin içinde bulduk. Sorunun çözümü için dört bir koldan çalışmaya başladık. Öncelikle ailelerinin üzerindeki maddi yükleri alacak çalışmalar yaptık. Evde bakım desteği, evde bakım yardımı, gündüz yaşam merkezleri, umut evleri gibi uygulamaları biz devreye aldık.

"EVDE BAKIM YARDIMI ALAN ENGELLİ SAYISI 535 BİN 700"

Geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla evde bakım yardımı alan engelli sayısı 535 bin 700'e ulaştı. Kaynaştırma eğitimi alan engelli sayısı 58 binden 320 bine çıktı. Özel eğitim sınıflarında eğitim gören engelli sayısı da 7 binden 50 bin sınırına dayandı. Üniversitelerimizde engelli öğrenciler koordinasyon merkezleri kurulmuştur. Hayatın her alanda engellilerin hizmetlere ulaşmasını sağlayacak mekanizmalar oluşturduk.

"ÖNLERİ AÇILDIĞINDA NELER YAPABİLECEKLERİNE HEP BİRLİKTE ŞAHİT OLUYORUZ"

Desteklerle, ulaşım uygulamaları vasıtasıyla engellilerin hayata katılımlarını kolaylaştırdık, teşvik ettik. Engellilerimizin önleri açıldığında neler başarabileceklerine spor alanında şahit oluyoruz. Uluslararası müsabakalarda madalya üstüne madalya kazanan engelli sporcularımız bayrağımızı gururla dalgalandırırken bizi de sevince boğuyor. Şimdi de hazırladığımız 2030 engelsiz vizyon belgesi ile tüm çalışmaları daha ileriye taşımayı engellilerimizin potansiyelini en üst düzeyde kullanmalarını hedefliyoruz. Çünkü biz her vatandaşımız gibi engelli kardeşlerimizi de Allah için seviyor onları Allah rızası için hizmet veriyoruz.

"ANADOLU'DA BU ŞEKİLDE PEK ÇOK DÖNÜM NOKTASI YAŞADIK"

Ülkelerin ve milletlerin tarihlerinde onların asırlık yürüyüşlerine istikamet veren dönüm noktaları vardır. Anadolu'da bu şekilde pek çok dönüm noktası yaşadık. Yeni bir tarihi hamlenin hazırlıkları içindeyiz. Dünyanın dengeleri, küresel sağlık krizi ve onun açığa çıkardığı ekonomik sarsıntılarla bozulurken Türkiye yaptığı hazırlıkların karşılığını alıyor. Elbette bizim de yaşadığımız sıkıntılar var. Vesayetten darbelere, terörden ekonomik tuzaklara kadar nice sınavları göğüslemiş ülke olarak bu sıkıntıların üzerinden de geleceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

"ENFLASYONU TEK HANELİ RAKAMLARA İNDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Yeni bir tarihi hamlelerin hazırlığı içindeyiz. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Uğraştık, didindik, çabaladık, kuyruğuna geldik. Türkiye yaptığı hazırlıkların karşılığını alıyor. Elbette bizim de yaşadığımız sıkıntılar. Bu sıkıntıların da üstesinden geleceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Vatandaşlarımızı bugünkü sıkıntıların pençesinden de kurtaracağız. Ülkemizin ayağına vurulan her pranga gibi faiz, enflasyon prangasını da söküp atacağız. Dikkat ederseniz artık faiz tartışması gündemden önemli ölçüde düştü. Döviz kuru da istikrara kavuştu. Şimdi enflasyonu tek haneli rakamlara indirme var. Ekonomi programımızın birinci amacı insanlarımızı işsiz, aşsız, gelirsiz bırakmamaktır. Yani istihdamı güçlendirmektir."