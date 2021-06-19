Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Antalya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Turizmde asıl hedefimiz, 2019'daki 52 milyonluk turist sayısını en kısa sürede yeniden yakalayıp ardından 70 milyon rakamına doğru yürümektir.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Turizmde asıl hedefimiz, 2019'daki 52 milyonluk turist sayısını en kısa sürede yeniden yakalayıp ardından 70 milyon rakamına doğru yürümektir." dedi.

Antalya Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen AK Parti Antalya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısında partililere hitap eden Erdoğan, bu coğrafyanın evlatları olan bakanlar, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri, milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatları, belediyelerle Antalya için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Salgın döneminde turizmde yaşanan kısmi sıkıntılara rağmen Antalya'nın gelişmeye ve büyümeye devam ettiğini belirten Erdoğan, toplantıya gelmeden önce NG grubun 1,5 milyar liralık bir yatırımla tamamladığı yeni otelinin resmi açılışını gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "Durmak yok, yola devam. Dikkat edin çeşme açmıyoruz. 1,5 milyar liralık bir otelin açılışını yapıyoruz." dedi.

Dün de birçok devlet ve hükümet başkanının, birçok küresel misafirin katılımıyla Antalya Diplomasi Forumu'nun birincisinin düzenlendiğini anımsatan Erdoğan, Antalya'nın artık bu tür küresel toplantıların merkezi haline geldiğini vurguladı.

Antalya'nın sabırsızlıkla beklediği atılımları gerçekleştirmek için her alanda üzerlerine düşeni yaptıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Salgının olumsuz etkilerini kırmada, uluslararası bir standart haline gelen aşılama çalışmaları son hızla devam ediyor. Turizm sektörümüz bakımından kritik öneme sahip ülkeler, yavaş yavaş seyahat sınırlamalarını gevşetmeye başladı. Salı günü itibariyle Rusya yasakları kaldırıyor ve hemen şu anda Rusya'dan da turistler Antalyamız'a akmaya başlayacak. Almanya aynı şekilde kaldırdı. İngiltere'de biraz sıkıntı var ama ben Boris Johnson ile de görüşmemi yaptım. Mehmet Bey de takip ediyor. İnşallah orası da kaldıracak, ben buna inanıyorum. Hollanda'dan olumlu sesler aldık. İnşallah diğer yerlerden de bu sesler gelecek. Bizim niyetimiz samimi. Biz tüm insanlığa kapılarımızı en güzel şekilde açtık."

Her türlü tedbiri aldıklarını belirten Erdoğan, "Aşıdan tutunuz bütün bunların yanında otellerimizin kalitesine varıncaya kadar bu noktada gayet iyiyiz. Geçtiğimiz yılı 16 milyon turistle kapatmıştık, inşallah bu yıl daha fazla sayıya da ulaşacağız. Elbette asıl hedefimiz, 2019'daki 52 milyonluk turist sayısını en kısa sürede yeniden yakalayıp, ardından 70 milyon rakamına doğru yürümektir." diye konuştu.

Antalya'nın aynı zamanda Türkiye'nin en önemli tarım şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Erdoğan, salgın döneminde diğer pek çok hususla birlikte tarım üretiminde ve gıda sanayinde kendi kendine yeterli olmanın öneminin bir kez daha görüldüğüne işaret etti. Erdoğan, "Allah'ın her türlü güzelliği ve nimeti bolca bahşettiği Antalyamız'ın bu potansiyeli en etkin ve verimli şekilde kullanabilmesi için gayret gösteriyoruz. Bu şehir sadece bizim değil, giderek tüm dünyanın göz bebeği haline dönüşüyor. Antalya'ya bir gelen bir daha burayı unutamıyor." dedi.

Erdoğan, dün ve önceki gün bizzat iştirak ettiği iki önemli uluslararası toplantıda, dünyanın dört bir yanından gelen insanların, Antalya'ya hayranlıkla baktıklarını belirterek, en kısa zamanda şehrin potansiyelini hak ettiği şekilde kullanabileceği günlere ulaşacağına inandığını vurguladı.

"Antalya hizmet fakiri bir şehir durumuna düştü"

Erdoğan, Antalya'yı hak ettiği hizmetlerle buluşturmak için 19 yıldır tüm samimiyet ve imkanlarıyla çalıştıklarını, yönetimi kendilerinde olan belediyelerde de aynı gayreti ortaya koyduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bugün Antalya'da hükümet yatırımları konusunda en küçük bir sıkıntı, duraksama, gerileme, eksiklik söz konusu değildir ama yerel yönetimlerde durum hiç iç açıcı değildir. İşte il başkanımızın ifade ettiği su parası. Allah'ın nimetini hangi fiyatlarla satıyorlar, işte dinledik. Yalnız burada mı bu? İstanbul'da da böyle, Ankara'da da böyle."

Yerel yönetim hizmetlerinde, Antalya hizmet fakiri bir şehir durumuna düştü. Belediye yönetimi değişen pek çok yerde olduğu gibi burada da bırakınız yeni yatırımları eskiden tamamlananların işletmesi dahi yürütülmemektedir. Büyük şehirde ve ilçelerde muhalefette olduğumuz her yerde olduğu gibi Antalya'da da milletimize karşı sorumluluğumuzun, siyasetin gereğini yerine getirerek, karşımızdaki bu fotoğrafı halkımızla paylaşmalıyız. Esasen Antalyalıların gönlündeki yerimizi gayet iyi biliyoruz. Antalya AK Parti'nin yüzde 20'den yüzde 50'ler sınırına geldiği bir yerdir. Bu başarıda payı olan teşkilatımızın tüm mensuplarına, elbette en başta da Antalyalı kardeşlerimizin her birine şükranlarımı sunuyorum."

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık