Cumhurbaşkanı Erdoğan: 500 yataklı bir hastaneyi daha KKTC'ye kazandıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu KKTC'de Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Hastanenin 100 yatak kapasiteli olduğunu ve 45 günde tamamlandığını belirten Erdoğan, "500 yataklı bir hastaneyi daha KKTC'ye kazandıracağız" dedi.