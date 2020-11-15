Cumhurbaşkanı Erdoğan: 500 yataklı bir hastaneyi daha KKTC'ye kazandıracağız
15.11.2020 20:45 | Son Güncelleme: 15.11.2020 20:51
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu KKTC'de Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Hastanenin 100 yatak kapasiteli olduğunu ve 45 günde tamamlandığını belirten Erdoğan, "500 yataklı bir hastaneyi daha KKTC'ye kazandıracağız" dedi.
KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin açılışında açıklamalarda bulundu.
"KKTC'YE 149 MİLYON LİRA DESTEKTE BULUNDUK"
Salgının başından bu yana KKTC'ye 149 milyon lira destekte bulunduklarını belirten Erdoğan, "KKTC'de vaka sayılarının düşük olması bizim için teselli kaynağıdır" dedi.
"5 ADET AMBULANS HEDİYE EDİYORUZ"
Erdoğan, "KKTC'ye Lekoşa Acil Durum Hastanesi'nde kullanılmak üzere 5 adet ambulans hediye ediyoruz. Hastanede toplam 100 yatak kapasitesi mevcut olacak" ifadelerini kullandı.
"500 YATAKLI BİR HASTANEYİ DAHA KKTC'YE KAZANDIRACAĞIZ"
Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin 45 günde tamamlandığını dile getiren Erdoğan, "500 yataklı bir hastaneyi daha KKTC'ye kazandıracağız" dedi.