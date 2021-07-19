Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Bayramlarımız, çokluk içinde büyük birliğin yeniden kuvvet kazandığı müstesna günlerimizdir"
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Bayramlarımız, çokluk içinde büyük birliğin yeniden kuvvet kazandığı müstesna günlerimizdir"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: 'Bayramlarımız, çokluk içinde büyük birliğin yeniden kuvvet kazandığı müstesna günlerimizdir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, aynı zamanda Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, Kurban Bayramı hürmetine dünyada dökülen kan ve gözyaşının durması ve büyün insanlığın nizam ve merhamet medeniyeti ile yeniden buluşmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ettiklerini belirterek, "Bizim...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, aynı zamanda Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, Kurban Bayramı hürmetine dünyada dökülen kan ve gözyaşının durması ve büyün insanlığın nizam ve merhamet medeniyeti ile yeniden buluşmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ettiklerini belirterek, "Bizim bayramlarımız var, bayramlarımız; milletimiz için birliğin, dayanışmanın, kardeş olup yardımlaşmanın, milli kimlik bilincinin, hoşgörünün artarak çokluk içinde büyük birliğin yeniden kuvvet kazandığı müstesna günlerimizdir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Kurban Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Topçu, dünyadaki acı ve gözyaşının son bulması gerektiği temennisinde bulunarak, Kıbrıslı Türklere karşı uygulanan baskı ve zulme son vermek için başlatılan Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla da, KKTC'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı.

Topçu mesajına şöyle devam etti:

"Bu mübarek Kurban Bayramı hürmetine dünyada dökülen kan ve gözyaşının durması ve bütün insanlığın nizam ve merhamet medeniyeti ile yeniden buluşmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Bizim bayramlarımız var, bayramlarımız; milletimiz için birliğin, dayanışmanın, kardeş olup yardımlaşmanın, milli kimlik bilincinin, hoşgörünün artarak çokluk içinde büyük birliğin yeniden kuvvet kazandığı müstesna günlerimizdir.

Ciğerparesi evlatlarını istiklal ve istikbalimiz için kurban verip 'vatan sağ olsun' diyen fedakarlık timsali şehitlerimizin değerli aileleri başta olmak üzere, bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin (KKTC) 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutluyoruz."

KKTC'nin, devleti ve milleti ile kaim ve daim olmasını dileyen Topçu, "Türkiye, devleti ve milleti ile 47 yıl önce olduğu gibi her daim Kıbrıs Türklerinin yanında olacaktır. Bölgesel bir güç ve istikrar adresi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin küresel güç olmasına hiçbir güç engel olamayacaktır. Yerli Düşünce Derneği ve Dergisi mensupları olarak bu duygularla, tekraren mübarek Kurban Bayramı'nın İslam aleminin ve bütün insanlığın esenliğine vesile olmasını Rabbimizden diliyor, herkesin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerle kutluyoruz" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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