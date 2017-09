Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış, Konya'daki Fetö Çatı Davasını Takip Etti

Konya'da 527 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY çatı davasını takip eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Konya ve Türkiye'de gerçekleştirilen FETÖ/PDY davalarını değerlendirerek, "Böylesine tehlikeli örgütün yaptıklarını, faaliyetlerini ve onların hukuk dışı olarak gerçekleştirdiği bu faaliyetlerin adalet karşısında hesap vermesi için hepimiz takipçisi olacağız" dedi.



Konya Adliyesinde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, cumhurbaşkanının talimatı ile FETÖ davalarının hem sivil çatı davalarını hem darbe davalarını takip ettiğin belirterek, "Bugün Konyamızda, Konya FETÖ örgütünün sivil yapılanmasının çatı iddianamesinin ilk duruşması yapılıyor. 527 sanıklı bir dava, bugün ilk duruşması ve bugün de 12 Eylül. Ne tesadüftür ki 12 Eylül 1980 Darbesi'nin yıl dönümünde yine Türkiye demokrasi tarihinde darbeye yeltenmiş bir örgüt yargılanıyor. Onun Konya'daki sivil ayağında, çatı iddianamesinde bugün biz de duruşmayı takip etmek adına buradayız. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış olarak ben Cumhurbaşkanlığını temsilen bugün davayı takip etmeye geldim. Bizler Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, FETÖ davalarının hem sivil çatı davalarını hem darbe davalarını takip etmek üzere sayın cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm duruşmaları takip etmeye gayret ediyoruz. Özellikle Sincan'da ve İstanbul'da ki darbe davalarını haseten takip ediyoruz, bu vesileyle de bugün Konya'dayız. Konya'da 527 sanığın yargılandığı ve Konya'nın sivil yapılanmasını en ince detayına kadar araştırıp ortaya koyulduğu soruşturulup ortaya koyulduğu bir iddianame var. Bu iddianame bugün mahkemesi görülmeye başlandı, mahkemeyle buluştu ve FETÖ adalet karşısında Konya'da hesap veriyor bugün itibariyle. Tabi bu yargılama bugün öğleden önce bir kısmı tamamlandı ve aşağı yukarı 4-5 sanığın ifadesi alındı. Bugün itibariyle 10 sanık belki bitirilebilecek ve bu sanıkların tamamı ifade verene kadar bu duruşma devam edecek. Böyle bir süreçte Başbakanlık avukatımız, avukatlarımızla beraberiz" dedi.



"Biz bu örgütü bu topraklardan tamamen söküp atmadan yolumuza rahatlıkla ve esenlikle devam edemeyiz"



FETÖ terör örgütünün en tehlikeli örgütlerden birisi olduğunu ifade eden Akış, "Sivil toplum kuruluşlarından hukuki araştırmalar derneği HUDER Derneği başkanımızla beraberiz. Tüm siviller olarak, tüm Türkiye olarak, millet olarak böylesine tehlikeli bir örgütü, dünya üzerinde bu kadar tehlikeli bir örgüt belki de görülmemiştir. Böylesine tehlikeli örgütün yaptıklarını, faaliyetlerini ve onların hukuk dışı olarak gerçekleştirdiği bu faaliyetlerin adalet karşısında hesap vermesinin hepimiz takipçisi olacağız, takip etmeye de devam edeceğiz. FETÖ gerçekten dünya üzerinde kurulmuş en tehlikeli örgütlerden birisi ve maalesef ki iştigal alanı da memleketimiz. Biz bu örgütü bu topraklardan tamamen söküp atmadan yolumuza rahatlıkla ve esenlikle devam edemeyiz. O yüzden bu mücadeleyi her atmosferde, her zeminde yapmamız gerekiyor. Bu zeminlerin en önemlilerinden birisi de adliye ve adalet mekanizması" diye konuştu.



"Örgütte büyük çözülmeler başladı"



Demokrasiye daha fazla sahip çıkılması gerektiği belirten Akış, "Hamdolsun bu mücadelemizde çok iyi seviyelerde devam ediyor. Örgüt gün ve gün eriyerek kendini kendi ifşa ederek ortaya çıkmaya başladı ve büyük bir şekilde çözülmelerde ciddi manada başladı ve bu artarak devam ediyor. İnşallah milletimiz böyle bir acıyla 15 Temmuz gibi bir acıyla tekrar karşılaşmaz. 12 Eylül'ün yıl dönümünde bu temennilerimiz tekrar dile getiriyoruz. Bizim milli iradeye, demokrasiye her zamankinden daha fazla sahip çıkmamız gerektiği de bu vesilelerle anlaşılmış oluyor. Konya'da yapılan bu soruşturma gerçekten Türkiye'deki FETÖ iddianamelerine baktığımızda kalibresi çok yüksek bir soruşturma. Hem bunu yapan kolluk kuvvetlerimize, soruşturmayı yürüten savcılarımıza ve FETÖ'ye bu yargılamayı gerçekleştiren adliye teşkilatına şükranlarımı arz ediyorum" şeklinde konuştu. - KONYA