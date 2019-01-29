Cumhur İttifakı Adayı Başkan Şirin AK Parti'li Bilen'i Ağırladı

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Turgutlu Belediye Başkanı ve aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın 31 Mart seçimlerindeki Turgutlu Belediye Başkan adayı Turgay Şirin'i ziyaret etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ile beraberindeki 22. dönem AK Parti Manisa Milletvekili Süleyman Turgut, AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Kazım Dilek, AK Parti Turgutlu Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kayser'i makamında ağırladı. Ziyarette Milliyetçi Hareket Partisi Turgutlu İlçe Başkanı Gürhan Bostan, Ülkü Ocakları Başkanı Cemal Gürefe, Belediye Başkan Yardımcıları Hakan Sezer, Ekrem Bölükbaşıoğlu ve meclis üyeleri de yer aldı. Ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Sayın milletvekillerimize ve ilçe başkanımıza gerçekleştirdikleri bu ziyaret için teşekkür ediyorum. Önemli süreçlere girdiğimiz bu dönemlerde sayın milletvekilimizin ziyareti bizim için ayrıca bir önem arz ediyor. Eksik olmasınlar. Adaylığımızın kesinleşmesinden sonra Cumhur İttifakı'na verdiğiniz desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. 24 Ocak 2019 tarihi itibariyle, Cumhurbaşkanımız ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin takdirleriyle, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimlerine AK Parti ve MHP'nin bir araya gelerek oluşturduğu 'Cumhur İttifakı'nın Turgutlu Belediye Başkan adayı olarak şahsıma teveccüh gösterilmiştir. İçerisinde bulunduğum; kurulduğundan beri verdiği mücadele ile milli kimlik ve milli beka ile Türk siyasetinde 50 yıllık varlığını 'önce ülkem ve milletim ve sonra partim ve ben' görüşüne sahip davamız, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde de tezahür etmiştir. Ülkemizin bekası için gözünü dahi kırpmadan devleti ile omuz omuza mücadele veren ve hain darbe teşebbüsünü dikkate alarak yeni hükümet sistemine geçişin mimarlarından biri elbette Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Bu geçişe onay veren Büyük Türk Milleti'dir. Bu tarihi görev hepimizin omuzlarındadır. Türkiye'yi tehlikelerden muhafaza etmek boynumuzun borcudur, bunu da ne pahasına olursa olsun yerine getireceğiz. Zira Cumhur İttifakı'na gönül verenler; korkusuzdur, fedakardır, sabırlıdır, vicdanlıdır, tutarlıdır, akıl doludur, nitekim vatan ve millete sevdalanmış yüreklerin vücut bulmuş halidir. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri ülkemiz nezdinde bir belediye başkanlığı seçiminden öte bekanın tahsisi ve devlet-millet birlikteliğinin temsili olacaktır" şeklinde konuştu.

Başkan Şirin'in konuşmalarının ardından nezaketlerinden dolayı kendisine teşekkür eden AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ise "Turgay kardeşimiz benim okul arkadaşımdır. Tanışıklığımız çok uzun yıllara dayanıyor. Kendisi vatansever, ahlaklı, namuslu, milliyetçi bir arkadaşımızdır. Hem dostluğumuz, hem arkadaşlığımız hem de geçmişe dayalı hukukumuz bugünkü ziyaret dışında başka bir anlam da teşkil ediyor. Bu hafta hemşehrilerimiz ile bir arada oluyoruz. Turgutlu'dan da geçerken Turgay kardeşimize, dostumuza başarılar dilemeden, ona uğramadan geçmek olmazdı. Kendileri inşallah Cumhur İttifakı'nın bir adayı olarak yine halkımızın hizmetkarı olacaktır. Burada siyasi partilerin birbirlerinin rakipleri olduğunu, hasım olmadıklarını her zaman söylüyoruz ama maalesef zaman zaman bu şuurda ve anlayışta olmayan siyasetçiler de çıkabiliyor. Durumdan vazife çıkartıp sadece Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak adına illegal örgütler bir araya gelmeyi hatta hiç bir arada olmaması gereken oluşumlar ile irademizi yıkmak isteyenler bu tür seçimleri fırsat bilip bir araya gelebiliyorlar. Ancak bizler Sayın Devlet Bahçeli'nin de devlet adamlığının ön plana çıkması ile bütün arkadaşlarımız ile Cumhur İttifakı'nı sürdürme kararlığının yanında ve arkasında olacağız. Ancak kendi hırsını kendi egosunu tatmin etmek isteyen arkadaşlarımızın bizim hareketimizde yeri yoktur. Zaman zaman bizim içimizden de geçmişte bizimle birlikte hareket etmiş arkadaşlarımızın da görev ve sorumluluk almış arkadaşlarımızın da hırslarının ve duygularının esiri olduğu, bunları tatmin etmek için piyasaya çıktığı ve yanlış yollara teşebbüs ettiği kulağımıza geliyor. Bu her iki parti için de geçerlidir. Bu partilerde görev almış arkadaşların Cumhur İttifakı'nın zarar göreceği davranış ve eylemlerden mutlak suretle uzak durmaları gerekmektedir. Cumhur İttifakı'na zarar vermeyi hedefleyenler asla bizim dava arkadaşımız olamazlar. Bu meselenin de idrakinde olmadığının işareti olur, delili olur bunu da cehaleten yapmışlarsa bir şekilde cehaletleri zaman içerisinde tolere edilebilir. Ama bunu bir ihanet şuuru ile yapıyor iseler bunun ne vatandaşlıkla, ne milliyetçilikle ne de hizmet aşkıyla izah edilebilir hiç bir tarafı kalmaz. Bu arkadaşların hiç birine bizim müsemma göstermemiz beklenemez. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi bunlar trenden inmeyi göze almışlar ise bir daha trene binmeleri söz konusu olamaz. Geçmişte bize yol arkadaşlığı yapmış olanlar eğer buna tevessül etmeyi düşünen varsa onlara bu uyarımızı yapmak istedim. Hiçbir arkadaşımızı kaybetmek istemeyiz, yol yürüdüğümüz hiç bir arkadaşımızın egosunun esiri olmasını da istemeyiz. Bunlar çok kötü hastalıktır. Bizim makam hırsımız inançlarımızın önüne geçmemelidir. Vatan sevgimizin önüne geçmemelidir. Şehir sevgimizin önünde olmamalıdır. İnsan sevgimizin önünde olmamalıdır. Bunun en büyük örneği sevgili Süleyman Turgut kardeşimizdir. Çizgisini hiç bir zaman bozmayan bir arkadaşımızdır. Hakkı mıydı değil miydi bunların tartışmasına girmiyoruz. Memlekete hizmet etmenin başla yolları da vardır. İki dönem, üç dönem hizmet etmiş arkadaşlarımıza teşekkür ettik. Turgay Kardeşimiz şehrin şehri emini olarak inşallah yoluna devam edecektir. Seçildiği günden itibaren görev aşkıyla görevini sürdürmeye devam edecektir. Kendisine başarılar diliyorum. Allah muvaffak etsin. Bizleri ağırladığı içinde ayrıca teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA