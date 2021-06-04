Cumartesi yasak var mı? (5- Haziran) Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi yasak saatleri

Cumartesi yasak saatleri 1 Haziran koronavirüs normalleşme kararları ile açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan kararlar sonrası gözlerin çevrildiği İçişleri Bakanlığı, resmi açıklamayı yaptı. Peki, cumartesi yasak var mı? (5- Haziran) Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi yasak saatleri

Haziran ayı boyunca uygulanacak olan kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabı geçtiğimiz günlerde belli oldu. Yeni normalleşme kapsamında Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri arasında ve pazar günü boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Haftalar sonra bu cumartesi kısıtlamasız olarak geçecek. Peki, cumartesi günü nereler açık olacak?

CUMARTESİ YASAK VAR MI?

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-­05.00 saatlerinde; pazar günleri ise cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

CUMARTESİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sokağa çıkma yasağı saatleri hafta içi ve hafta sonu değişikliğe uğradı. Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatlerini 21.00'dan 22.00'a çıkaran genelgede, yasağın devam edeceği saat 05.00 olarak belirlendi. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ise cumartesi günü kaldırıldı. Pazar günü ise tam gün olarak belirlendi. Böylece Cumartesi pazar hafta sonu sokağa çıkma yasağı da genelge ile değişikliğe uğramış oldu.

CUMARTESİ GÜNÜ NERELER AÇIK OLACAK?

Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 cm mesafe bırakılması,

Aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,

kaydıyla,

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00 - 24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,

Pazar günleri ise 07.00 - 24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.

14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan;

Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

Halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları,

Lunaparklar ve tematik parkları,

Faaliyet alanında bulunan iş yerleri;

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir iş kolu/faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması,

Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,

Sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması,

kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00 - 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

Öte yandan kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecektir.