CUMA NAMAZI SAATLERİ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR İL İL (4 NİSAN 2025) || Cuma namazı kaç rekat, nasıl kılınır farz mı?

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde 4 Nisan Cuma namazı saatleri yoğun şekilde araştırılıyor. Cuma namazını camide cemaatle kılmak isteyenler için doğru vakitte hazır bulunmak oldukça önemli. Peki, bu hafta 4 Nisan Cuma günü Türkiye genelinde cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı verilere göre, 4 Nisan Cuma namazı saatleri şehirden şehre değişiklik gösteriyor. Bu yüzden herkesin kendi bulunduğu ilin vakitlerini dikkate alması gerekiyor.

CUMA NAMAZI SAATLERİ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR İL İL 4 NİSAN 2025

Diyanet, cuma namazı saatlerini belirlerken güneşin hareketleri ve namaz vakitleri hesaplama yöntemlerini dikkate alıyor.

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da 4 Nisan 2025 Cuma namazı saati 13:12 olarak açıklandı. Bu saatten birkaç dakika önce camilerde yer almak isteyen vatandaşların abdestlerini alarak hazır olmaları öneriliyor.

ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da yaşayanlar için 4 Nisan Cuma namazı saati 12:57 olarak belirlenmiş durumda. Özellikle mesai saatlerinde çalışan vatandaşlar, öğle arasını bu saate göre planlayabilir.

İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir'de ise 4 Nisan Cuma namazı saat 13:20 olarak duyuruldu. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte namaz vakitlerinde dakikalık değişiklikler yaşanabiliyor. Bu nedenle güncel saatleri her hafta kontrol etmekte fayda var.

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ 4 NİSAN

Türkiye'nin diğer illerinde yaşayan vatandaşlar da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden bulundukları şehre özel 4 Nisan Cuma namazı saatleri bilgisine ulaşabilirler.

DİYANET CUMA NAMAZI SAATLERİ

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269).

İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285).

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken:

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

Son oturuşta:

Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır.

"Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.