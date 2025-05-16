CUMA NAMAZI SAATİ İSTANBUL ANKARA İZMİR (İl il cuma namazı vakitleri) | 16 Mayıs cuma namazı kaçta kılınacak?

16 Mayıs 2025 Cuma günü, milyonlarca Müslüman cuma namazı saati için araştırmalar yapıyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar, "Cuma namazı saati kaçta?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Cuma gününün huzur ve maneviyat dolu atmosferinde, cuma namazının vakti büyük önem taşıyor. Peki, 16 Mayıs cuma namazı kaçta kılınacak?

16 MAYIS 2025 CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet sitesi üzerinden, il il 16 Mayıs 2025 tarihli cuma namazı saatleri belli oldu. Bu hafta cuma namazı vakitleri şöyle olacak;

İSTANBUL: 13:05

ANKARA:12:50

İZMİR: 13:13

16 MAYIS CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

AİLE: GÜVEN, SADAKAT VE MERHAMET YUVASI

Muhterem Müslümanlar!

Yüce Rabbimizin bizlere bahşettiği en büyük nimetlerden biri de ailedir. Aile; birbiriyle evlenmesi meşru olan bir kadın ve bir erkek tarafından, Allah'ın emri ve Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in sünneti üzere kurulan, çocukların çokluğuyla bereketlenen; dede, nine ve torunlarla büyüyen güven ve sadakat yuvasıdır. Aile; "İçinizden kendileri ile huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda muhabbet ve rahmet var etmesi, O'nun varlığının delillerindendir. Bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır."[1] ayetinde buyrulduğu üzere, şefkat ve merhamet ocağıdır. Aile; alternatifi olmayan, yeri asla doldurulamayacak yegâne kurumdur.

Aziz Müminler!

Yüce Rabbimiz,

"Allah, evlerinizi sizin için bir huzur ve sükûnet yeri kıldı…"[2] buyurarak ailenin esenlik kaynağı olduğunu haber vermektedir.

Huzurlu bir aile ortamının sağlanmasında ise anne de baba da önemlidir. Çocuklar, annenin şefkat ve merhametine ihtiyaç duyduğu kadar babanın da otoritesine ve disiplinine muhtaçtır. Dolayısıyla çocukları eğitme ve terbiye etme, iyi bir insan olarak yetiştirme sorumluluğu; sadece bakıcılara, okullara, televizyonlara, tabletlere ve bilgisayarlara bırakılmamalıdır. Zira şefkat ve merhameti anne ve babasında bulamayan çocuklar; güven, sevgi ve muhabbeti başka yerlerde aramakta, bu da onların fıtratlarının bozulmasına sebep olmaktadır.

Kıymetli Müslümanlar!

İnsan fıtratının korunması, ancak bilinçli aileler aracılığıyla sağlanır. Milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller, inançlı bir aile ortamında yetişir. Güçlü bir toplum, huzurlu aileler eliyle inşa edilir. Bu sebepledir ki, aile içinde yeri ve konumu ne olursa olsun hiç kimse, ailenin huzurunu bozacak, annenin ve babanın saygınlığını yok edecek sözler söylememeli, tutum ve davranışlarda bulunmamalıdır.

Kadın-erkek, küçük-büyük herkes; şiddetin hiçbir çeşidini birbirine asla reva görmemelidir. Gerekçesi ne olursa olsun,Allah'ın dokunulmasını haram kıldığı canı hayattan koparamayacağının idrakinde olmalıdır. Dünyada bir sektör haline gelen çocukların cinsel istismarı başta olmak üzere, istismarın her çeşidinin lanetli ve ahlaksız bir davranış olduğunu, hiçbir çocuğun mahremiyetine asla göz dikilemeyeceğini bilmelidir.

Değerli Müminler!

Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadislerinde,

"…Evlenmek, gözü haramdan korumak, iffeti muhafaza etmek için en iyi yoldur…"[3] buyurmaktadır.

Evet, evlilik; insan fıtratının bir gereğidir. Dünyada huzur ve mutluluğa, ahirette ebedi cennete ulaştıran mukaddes bir başlangıçtır. Evlilik; insanın hürmet ve saygınlığını muhafaza eden, onu kötülüklerden ve günahlardan koruyan güvenli bir limandır. Nefsimizin ve neslimizin emniyet altına alınmasına, temiz ve sağlıklı bir toplumun inşa edilmesine vesile olan en güvenli yoldur. Bu sebepledir ki, gençlerimizin evlenme çağına geldiklerinde, gösteriş ve israftan uzak, mütevazı ve sade bir şekilde aile yuvası kurmalarına yardımcı olmak; dini, ahlaki ve toplumsal bir sorumluluktur.

Allah Resûlü (s.a.s)'in bu husustaki uyarısı gayet açıktır:

"En bereketli nikâh, zorluğu ve külfeti en az olandır."[4]

Aziz Müslümanlar!

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in, "Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır…"[5] hadisini kendimize şiar edinelim. Sevgi ve muhabbeti, nezaket ve zarafeti ailemizde hâkim kılalım. Aile yapımızı tehdit eden, geleceğimizi karartan zararlı akımlara karşı daha dikkatli olalım. El ele, gönül gönüle vererek aile saadetimizin; birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin önündeki tüm engelleri kaldıralım. Unutmayalım ki, fıtratın korunması ve ailenin güçlendirilmesi yalnızca anne ve babanın sorumluluğunda değildir. Bu hususta sorumluluk sahibi herkes, bütün kurum ve kuruluşlar görevlerini hakkıyla yerine getirmenin daha fazla gayretinde olmalıdır.

Sözümüzün sonu Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in şu uyarısı olsun:

"Ailesine karşı sorumluklarını ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter."[6]

[1] Rûm, 30/21.

[2] Nahl, 16/80.

[3] Buhârî, Nikâh, 3.

[4] İbn Hanbel, VI, 83.

[5] Tirmizî, Menâkıb, 63.

[6] Ebû Davûd, Zekât, 45.

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269).

İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285).

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma günü gusül abdesti almak sünnettir. Abdest alındıktan sonra cuma namazı kılmak için camiye gidilmelidir. Evde tek başına kılınamaz. Sadece erkeklere farzdır.

Önce, Cuma namazının dört rekatlık ilk sünneti kılınır. Bu kılınan namaz Öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Bu namazı cemaatte yer alan her Müslüman hutbeden önce tek başına olarak kılar ve sessizce Müezzin beklenir.

Sonra, cami içerisinde Müezzin tarafından sadece cami cemaatinin duyabileceği kadar yüksek bir sesle ikinci ezan okunur ve ardından imam minbere çıkarak hutbesini okunur. Hutbe okunduktan sonra, müezzin tarafında kamet getirilir ve cemaat imama uyarak Cuma namazının iki rekât farzı kılınır.

Daha sonra ise dört rekâttan oluşan Cuma namazının dört rekâtlık son sünneti kılınır. Bu son sünnetinde kılınış şekli yine Öğle namazının ilk sünneti gibidir.

Ardından, "Vaktine yetişip kılmadığım son Öğle namazının farzını kılmaya" diye niyet ederek, aynen Öğle namazının farzının kılınışı gibi Zuhr-i Ahir namazı dediğimiz namaz kılınır.

Sonra da, iki rekât sünnet namazı kılınır. Bu namaza niyet ettim Öğle namazının 2 rekât son sünnetini kılmaya denir ve vaktin iki rekât son sünneti kılınır.

Namazlar kılındıktan sonra Müezzinin yönlendirmesi ile Ayet el-kürsi ve tesbih çekilir ve dualar edilir ve cemaat dağılır.