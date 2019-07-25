Cuma mesajları resimli yeni 2019: Haftanın en güzel Cuma mesajları

Temmuz ayının son Cuma gününe kavuştuk. İslâm'da haftalık toplu ibadet günü olarak en fazileti ve sevabı çok olan günü şüphesiz cuma günüdür. Cuma günü geldiğinde hemen hemen hepimiz birbirimize cuma mesajları gönderir ve mübarek gününü kutlar, esenlik dileriz. Bu nedenle cuma mesajları resimli yeni 2019 arasından seçtiklerimizi dostlarımıza, akrabalarımıza hatta yanıbaşımızdaki yakınımıza bile yollayarak bir dua niteliğinde göndeririz. İşte Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp gibi sosyal medya uygulamalarından paylaşabileceğiniz en güzel resimli Cuma mesajları...

CUMA MESAJLARI RESİMLİ YENİ 2019

Bu mübarek cuma gününün tüm inananlar için hayırlara vesile olmasını diliyorum…

Eğer Din, Ölümden önce bir işe yaramazsa, Ölümden sonra hiçbir işe yaramayacaktır " Hayırlı Cumalar!

Allah'ım Ezanla uyanan Abdestle kendine gelen Namazla huzura varıp Secde ile yaklaşan, Dua ile kulluğunu anlayan mü'min olmayı nasip eyle. Amin! Hayırlı Cumalar.

Ey kapıları açan Allah'ım, bize kapıların en hayırlısını aç. Ey halden hale çeviren Allah'ım, halimizi en güzel hale çevir. Yarabbi! Bizleri senden, dilimizi duadan, kalbimizi Kur'an-ı Kerim'den, amellerimizi hayırdan ayırma. Amin. Hayırlı Cumalar.

Allah'ım! İnancımızdan ötürü bizi zillete düşürmeye gayret edenlere fırsat verme. Bizleri İslam yolundan ayırma. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.

Ya Rabbi! Kıldığım namazı kabul eyle! Ahir ve akıbetimi hayır eyle. Son nefesimde Kelime-i tevhid söylememi nasib eyle. Ölmüşlerimi af ve mağfiret eyle. Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın hayırlı cumalar inşallah.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

Mâhiyetimiz duâ olmâlı Evvelâ ellerden önce yürekler âçılmâlı. Hâyırlı Nurlu Cumâlâr.

Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz (CUMA SURESİ 9-10)

Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.

Ey rabbim; istemeden verdiklerine bakınca istediklerimizi vereceğine inanarak; duasını beklediğimizi hayırlara ulaştırmamanı diliyorum. Hayırlı cumalar…

Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

Tüm din kardeşlerimin Cuması mübarek olsun… Allah(c.c) herkese şifa versin, bu güzel gününüz gülümsemelerle bitsin inşAllah.

Bu dünya fani sakın güvenme, giden gelmez, gelen durmaz, Allah(c.c) sevgisi gönülden çıkmaz, gönlünüz iman mekanınız cennet olsun, hayırlı Cumalar…

Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi musibet ve nimetlerle deneriz. Sonunda bize döneceksiniz. (ENBİYA – 35) Cumanız Mübarek Olsun..!

Onlar ki Rab'lerine secdeler ve kıyamlar yaparak (Namaz kılarak) geceyi geçirirler. (Furkan – 64) Hayırlı Cumalar.

Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da, Allah hakkında sizi aldatmasın. (Lokman – 33) Cumanız Mübarek Olsun…Selam ve Dua ile..!

Ey iman Edenler! Sabır ve Namaz/ Dua ile Allah'tan dua isteyin. şüphesiz Allah sabredenler ile beraberdir. (Bakara – 153) Cumanız Mübarek Olsun.. .Selam ve Dua ile..!

Öyle bir dua et ki; günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın…Şeytandan yaradana sığınki sefsin seni değil; sen nefsini yakasınHayırlı Cumalar

Bilerek Hakkı Batıla karıştırmayın. Hakkı gizlemeyin. (BAKARA – 42) Cumanız Mübarek Olsun…Selam ve Dua ile..!

Yakınlık ne zamanla ne mekânla sınırlıdır. Eller Allah(c.c)'a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir. Aklımda yüreğimde ve duamdasınız. Cumanız mübarek olsun…

Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek dinimizin seçtiği haftanın özel günü olan Cumanızı kutlarım…

Bu mübarek cuma gününün tüm inananlar için hayırlara vesile olmasını diliyorum…

Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu sizle olsun. Hayırlı cumalar dilerim.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI