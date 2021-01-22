Cuma mesajları! 22 Ocak En güzel Whatsapp, Instagram, Facebook, resimli Cuma mesajları! Sosyal medyada paylaşmak için Cuma sözleri
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Cuma mesajları! 22 Ocak En güzel Whatsapp, Instagram, Facebook, resimli Cuma mesajları! Sosyal medyada paylaşmak için Cuma sözleri

22.01.2021 11:16 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:20
Cuma mesajları! 22 Ocak En güzel Whatsapp, Instagram, Facebook, resimli Cuma mesajları! Sosyal medyada paylaşmak için Cuma sözleri

Hayırlı Cumalar! Müslüman aleminin en hayırlı ve en anlamlı günü bugün. Bu mübarek cuma gününde sevdiklerinizin cumasını kutlamak, hayırlı ve bereketli haftalar dilemek için aşağıdaki cuma mesajları arasından beğendiklerinizi paylaşabilirsiniz. Resimli cuma mesajları sayesinde sosyal medyadan sevdiklerinize hayırlı cumalar dileyebilirsiniz!

Cuma günü İslam aleminin en hayırlı ve en anlamlı günüdür. En kutlu gün olan Cuma gününü kutlamak, iyi dileklerinizi sevdiklerinizle, çevrenizle paylaşmak isterseniz işte size en anlamlı ve en güzel kısa öz cuma mesajları! Güzel resimlerle ve anlamlı ayetlerle hazırlanmış resimli cuma mesajlarını ayrıca Whatsapp, İnstagram, Facebook aracılığıyla da çevreniz ve sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz! Bu sayede tüm çevrenizin mübarek cuma gününü topluca kutlayabilirsiniz. Hayırlı Cumalar!

EN ANLAMLI CUMA MESAJLARI

Müslüman aleminde en önemli, en kutsal, en mübarek gündür cuma. Bugün bu pandemi döneminde camiye gidemeyenler, cuma namazlarını evlerinden kılanlar ve dostlarıyla görüşemeyenler onların cumalarını uzaktan anlamlı cuma mesajları ile kutlayabilir, yüzlerini güldürüp, mutlu edebilir!Müslüman aleminin bir araya gelemediği, cuma namazı kılamadığı günlerde bu resimli ve anlamlı cuma mesajları sevdiklerinizi çok mutlu edecektir!

- "Ey Rabbimiz! Bizi Sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de Sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibâdet usûllerimizi göster, tevbemizi kabul et. Zîrâ, tevbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olan ancak Sen'sin." (Bakara, 128) Alemlerin efendisine selatu selam ile. Hayırlı Cumalar!

- Ya Rabbi! Sesimzi duyansın, hallerimizi bilensin. Açtık gönlümüzü sana, sen imdat eyle, sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. Cumanız mübarek olsun.

Cuma mesajları! 22 Ocak En güzel Whatsapp, Instagram, Facebook, resimli Cuma mesajları! Sosyal medyada paylaşmak için Cuma sözleri

- Bugün her zamanki gibi bayram olsun, hüzünler dönüşsün sevince. Rabbim yaralarımızı sarsın, Kalbimizdeki marazları gidersin Şafi namıyla. Cumanız Mübarek Olsun!

- Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları! 22 Ocak En güzel Whatsapp, Instagram, Facebook, resimli Cuma mesajları! Sosyal medyada paylaşmak için Cuma sözleri

- Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma.

- Allah'ım, aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Cumamız mübarek olsun!

- Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar!

Cuma mesajları! 22 Ocak En güzel Whatsapp, Instagram, Facebook, resimli Cuma mesajları! Sosyal medyada paylaşmak için Cuma sözleri

- Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar!

- Ey benim güzel mevlam! Benim senden istediklerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana!

- Ey büyük Rabbim. Hayrı ve şerri ayırt edebilmeyi, imtihan olarak verdiklerine yürekten Amenna diyebilmeyi, göstermiş olduğun yolda yürümeyi, Senin yolundan ayrılmamayı, Seni en çok sevenlerden olmayı bana ve sevdiklerime nasip eyle. Hayırlı Cumalar!

Cuma mesajları! 22 Ocak En güzel Whatsapp, Instagram, Facebook, resimli Cuma mesajları! Sosyal medyada paylaşmak için Cuma sözleri

- Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar.

- Allah'tan bir dua gibi Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun. Hayırlı Cumalar!

- Ve dünyadaki en büyük gurbet, insanın Rabbine uzak kalmasıdır. Cumanız mübarek olsun!

Cuma mesajları! 22 Ocak En güzel Whatsapp, Instagram, Facebook, resimli Cuma mesajları! Sosyal medyada paylaşmak için Cuma sözleri

- Dünyaya ait işler bizlerin gözlerinde kırılmaya mahkum camdan şişeler, eşyalar gibidirler. Ey insanoğlu sen sırf bu dünya için mi yaratıldın da sadece bu dünyanın işleri peşinde koşarsın. Cumanız mübarek olsun!

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

- Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

- Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun. Hayırlı Cumalar!

Cuma mesajları! 22 Ocak En güzel Whatsapp, Instagram, Facebook, resimli Cuma mesajları! Sosyal medyada paylaşmak için Cuma sözleri

- Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ı zikretmeye koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. (Cuma Suresi 9)

- Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün aleyhisselam sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar dilerim!

- Rabbimiz! Bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster (Kehf 18/10) Amin Ya Rabbel'Alemin. Dualarımız kabul cumamız mübarek olsuun!

Cuma mesajları! 22 Ocak En güzel Whatsapp, Instagram, Facebook, resimli Cuma mesajları! Sosyal medyada paylaşmak için Cuma sözleri

- Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun.Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile. Hayırlı Cumalar!

- Allah'ım Ezanla uyanan Abdestle kendine gelen Namazla huzura varıp Secde ile yaklaşan, Dua ile kulluğunu anlayan mü'min olmayı nasip eyle. Amin! Hayırlı Cumalar!

- Cuma günü günah işlemeden selâmetle geçerse, diğer günler de selâmetle geçer.. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah.

- Mübarek Cuma günü yapılacak ibadetlere, diğer günlerde yapılanların, en az iki katı verilmektedir. Buna karşılık ise ,Cuma günü yapılan günahlar da iki kat yazılmaktadır. Cuma gününü en hayırlısı ile geçirmek dileğiyle cumanız mübarek olsun!

Cuma mesajları! 22 Ocak En güzel Whatsapp, Instagram, Facebook, resimli Cuma mesajları! Sosyal medyada paylaşmak için Cuma sözleri

- Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da, Allah hakkında sizi aldatmasın. (Lokman – 33) Cumanız Mübarek Olsun…Selam ve Dua ile..!

- Öyle bir dua et ki; günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın…Şeytandan yaradana sığınki sefsin seni değil; sen nefsini yakasın. Hayırlı Cumalar

- Tüm din kardeşlerimin Cuması mübarek olsun… Allah(c.c) herkese şifa versin, bu güzel gününüz gülümsemelerle bitsin inşAllah.

- Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz (CUMA SURESİ 9-10)

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