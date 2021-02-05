Cuma mesajları 2021: Anlamlı Cuma mesajları ve yeni, kısa, dualı ve ayetli resimli Cuma sözleri nelerdir?
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Cuma mesajları 2021: Anlamlı Cuma mesajları ve yeni, kısa, dualı ve ayetli resimli Cuma sözleri nelerdir?

05.02.2021 10:28 | Son Güncelleme: 05.02.2021 10:33
Cuma mesajları 2021: Anlamlı Cuma mesajları ve yeni, kısa, dualı ve ayetli resimli Cuma sözleri nelerdir?

İslâm alemi, bir Cuma gününe daha erişmenin huzurunu yaşıyor. Bu önemli günün anlamını sevdiklerine de hissettirmek isteyenler, kısa, yeni, en güzel resimli Cuma mesajları ve sözleri konusunda araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki, 2021 Şubat ayının ilk cumasının en güzel cuma mesajları nedir? 2021: Anlamlı Cuma mesajları ve yeni, kısa mesajlar!

Hayırlı Cumalar! İslâm alemi, bir Cuma gününe daha erişmenin huzurunu yaşıyor. Bu önemli günün anlamını sevdiklerine de hissettirmek isteyenler, kısa, yeni, en güzel resimli Cuma mesajları ve sözleri konusunda araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki, 2021 Şubat ayının ilk cumasının en güzel cuma mesajları nedir? 2021: Anlamlı Cuma mesajları ve yeni, kısa, dualı ve ayetli resimli Cuma sözleri nelerdir? İşte detaylar haberimizde...

CUMA MESAJLARI 2021: ANLAMLI VE AYETLİ CUMA MESAJLARI NEDİR?

Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...

Cuma mesajları 2021: Anlamlı Cuma mesajları ve yeni, kısa, dualı ve ayetli resimli Cuma sözleri nelerdir?

Rabbim nefsimize CELALİYLE, kalbimize CEMALİYLE, hayatımıza HİKMETİYLE, hatalarımıza RAHMETİYLE, mahşerde MUHAMMED'İYLE yardım etsin İnşallah. Hayırlı Cumalar

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim.

Cuma mesajları 2021: Anlamlı Cuma mesajları ve yeni, kısa, dualı ve ayetli resimli Cuma sözleri nelerdir?

Cennet bahçelerinin gülleri yüzüne, bülbüllerin nağmeleri diline, Allah sevgisi gönlüne, bu güzel günün bereketi üzerine olsun. Hayırlı nurlu cumalar.

Ey Büyük Rabbim! Dinimizden dolayı bizi yok etmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri o büyük İslam dininin yolundan ayırma…. Hayırlı Cumalar

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

Allah'ım! Günahlarımın hepsini küçüğünü ve büyüğünü ilkini ve sonunu gizlisini ve aşikârını bağışla. (Hadis-i Şerif/Müslim) Hayırlı cumalar.

Cuma mesajları 2021: Anlamlı Cuma mesajları ve yeni, kısa, dualı ve ayetli resimli Cuma sözleri nelerdir?

''Allah'ım, hoşnutken de öfkeli iken de içten ve samimi söz söylemeyi Senden diliyorum. Fakirlikte de zenginlikte de iktisatlı olmayı Senden diliyorum.'' Hayırlı Cumalar...

Ömrümüzün hikayesini yazan en büyük ve en güzel yazıcı olan Rabbim, gönlünüzden geçen güzellikleri alnımıza kader diye yazsın. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

2021 AYETLİ CUMA MESAJLARI

Mü'minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki, zekatı öderler. Onlar ki, ırzlarını korurlar. (Mü'minûn, 23/1-5) Hayırlı cumalar.

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Cumanız mübarek olsun…

Cuma mesajları 2021: Anlamlı Cuma mesajları ve yeni, kısa, dualı ve ayetli resimli Cuma sözleri nelerdir?

Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hayırlı cumalar.

2021 RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Cuma mesajları 2021: Anlamlı Cuma mesajları ve yeni, kısa, dualı ve ayetli resimli Cuma sözleri nelerdir?
Cuma mesajları 2021: Anlamlı Cuma mesajları ve yeni, kısa, dualı ve ayetli resimli Cuma sözleri nelerdir?
Cuma mesajları 2021: Anlamlı Cuma mesajları ve yeni, kısa, dualı ve ayetli resimli Cuma sözleri nelerdir?
Cuma mesajları 2021: Anlamlı Cuma mesajları ve yeni, kısa, dualı ve ayetli resimli Cuma sözleri nelerdir?
Cuma mesajları 2021: Anlamlı Cuma mesajları ve yeni, kısa, dualı ve ayetli resimli Cuma sözleri nelerdir?
Cuma mesajları 2021: Anlamlı Cuma mesajları ve yeni, kısa, dualı ve ayetli resimli Cuma sözleri nelerdir?
Cuma mesajları 2021: Anlamlı Cuma mesajları ve yeni, kısa, dualı ve ayetli resimli Cuma sözleri nelerdir?
Cuma mesajları 2021: Anlamlı Cuma mesajları ve yeni, kısa, dualı ve ayetli resimli Cuma sözleri nelerdir?
Cuma mesajları 2021: Anlamlı Cuma mesajları ve yeni, kısa, dualı ve ayetli resimli Cuma sözleri nelerdir?
Cuma mesajları 2021: Anlamlı Cuma mesajları ve yeni, kısa, dualı ve ayetli resimli Cuma sözleri nelerdir?
Cuma mesajları 2021: Anlamlı Cuma mesajları ve yeni, kısa, dualı ve ayetli resimli Cuma sözleri nelerdir?
Cuma mesajları 2021: Anlamlı Cuma mesajları ve yeni, kısa, dualı ve ayetli resimli Cuma sözleri nelerdir?
Cuma mesajları 2021: Anlamlı Cuma mesajları ve yeni, kısa, dualı ve ayetli resimli Cuma sözleri nelerdir?
Cuma mesajları 2021: Anlamlı Cuma mesajları ve yeni, kısa, dualı ve ayetli resimli Cuma sözleri nelerdir?
Haber Yorumları
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