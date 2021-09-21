Eşek kurtarma operasyonu! Boynuna atık dolanmış halde bulundu

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çukura düşen inek, ekiplerin çabası sonucunda düştüğü yerde kurtarıldı.100. yıl Mahallesi Konaktur mevkii'nde bulunan Katı Atık Aktarma Sahası yakınlarında boynuna dolanan atık malzemeler nedeniyle çukura düşerek mahsur kalan bir eşeğin olduğu ihbarını alan itfaiye ekipleri kısa zamanda müdahale etti.

DOĞAL YAŞAMINA SALINDI

Balıkesir Büyükşehir Belediye Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri boynuna atık malzemeler dolanan eşeğe müdahale ederek ilk önce boynundaki malzemelerden kurtulmasını sağladı. Ekipler daha sonra kayış ve halatlar yardımıyla eşeği bulunduğu çukurdan çıkararak doğal yaşamına saldı.

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