Çukur 76. bölüm fragmanı yayınlandı: Akın Koçovalı'nın gerçek babası kim?

14.11.2019 23:31 | Son Güncelleme: 14.11.2019 23:32

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'un 76. bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanında, Azer'in Koçovalıların evine geldiği anlar ve Sultan'ın "İdris Koçovalı bu mahalleyi sığınacak yeri olmayanlar için kurdu!" sözleri dikkat çekiyor.

AKIN'IN SORUSU ANNESİNİ ŞOKE EDİYOR

Çukur'un yeni bölüm fragmanında Akın Koçovalı'nın annesine sorusu Ayşe'yi şaşırtıyor. Akın, yeni bölümde babasının kim olduğunu sorguluyor.

Fragmanın sonunda, Azer ile Yamaç'ın kavga ettiği sahne damga vuruyor. Yamaç, Azer'e tesbihi verdiği esnada, "Bu gece annenle güzel bir vakit geçir. Yarın ne olduğunu anlayacaksın." diye konuşur.

ÇUKUR 78. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur'un Pazartesi akşamı ekrana gelen 3. sezonun 8. bölümünde Selim, kızı Karaca'yı kurtarmak için Azer'in karşısına çıktı. Selim Karaca'yı alırken, malların yerini öğrenen Azer de kardeşlerine kavuştu. Aliço, Yamaç'ı kurtarmak için Yavuz'un emirlerini uygulamaya başladı. Akın'ın Azer'le işbirliği yaptığını öğrenen ve sabrının sonuna gelen Yamaç, Selim'le birlikte Akın'ın yanına gitti. Yamaç, Selim ve Akın arasında yaşanan büyük yüzleşme nefesleri keserken Yamaç'ın, Akın'ın aileden ve Çukur'dan tamamen kopmasına yol açan sözleri, Akın'da şok etkisi yarattı. Cumali'nin Murtaza'nın sadakatini sınaması, Murtaza, Timsah ve Efsun'un güçlerinin birleşmesine sebep oldu. Yavuz, Aliço'ya ulaşmaya çalışan Yamaç'ı rehin alırken, Yavuz'un evine düzenlenen beklenmedik saldırı heyecanı yükseltti.

Verdiği görevi tamamlayamayan Aliço'ya büyük bir öfke duyan Yavuz Çoban, düşmanları tarafından köşeye sıkıştırıldı. Aliço'yu kurtarmak isteyen Zafer, Yavuz Çoban'ın ölmesine neden olurken; Cüneyt korkudan kendini kaybeden Aliço'yu Yamaç'a teslim etti. Akın'ı kardeşi olarak gören Kutay ihanetinin bedelini çok ağır ödedi. Kutay'ı bıçaklayan Akın, sürpriz hamlesiyle ekran başındakileri şaşırttı. Azer, Fadik'i kurtaranın Yamaç olduğunu öğrendi. Vartolu ve Medet sonunda kavuşurken, yakınlaşan Yamaç ve Nehir arasındaki sürpriz gelişme ise izleyenleri ekran başına kilitledi.