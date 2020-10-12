Çukur 4. sezon 7. bölüm (100. bölüm) fragmanı yayınlandı mı? Çukur 99. bölümde neler oldu? Çukur 99. bölüm izle! Çukur 100. bölüm fragmanı izle!

Çukur yeni sezona bomba gibi döndü. Yeni oyuncu kadtosu ve senaryosu ile Çukur dizisinin yeni bölümü 5 Ekim Pazartesi 2020 tarihinde ekranlarda olacak! Çukur son bölüm izle! Çukur 4. sezon 6. bölüm (99. bölüm) fragmanı yayınlandı mı? Çukur sonraki bölümde neler olacak?

Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur'un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Çukur 4. sezon 5. bölüm 6. fragmanı haberimizde. Ayrıca Çukur'un 4. sezon 7. bölüm fragmanı da yayınlanacak!

ÇUKUR 4. SEZON 7. BÖLÜM (100. BÖLÜM) FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bugün yeni bölümün bitmesinin ardından 100. bölüm yani 4. sezon 7. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

ÇUKUR 99. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç'ın Cengiz'in adamı olduğunu öğrenen Cumali boş durmayacak ve onu cezalandırmak için Çukur'un bütün gücüyle Erdenetler'e saldıracak. Çukurlular Erdenetler'i hiç ummadıkları anlarda kendi yöntemleriyle vuracak. Bu savaşı durdurmazsa bir yıkıma sürükleneceklerini fark eden Yamaç sorunu kökünden çözmek için bir hamle yapacak. Yamaç bu hedefine ulaşmak için Vartolu'yla birlikte plan kurarken Makbule de kendine güçlü bir müttefik bulup Yamaç'ı öldürmek için harekete geçecek. Mahalledeki mezarlığın düzeltilmesi için uğraşan Cumali farkında olmadan bir gizem perdesini aralamış olacak. Çukur ve Erdenetler arasındaki mücadele giderek kızışırken Yamaç ve Vartolu'nun kuracağı oyunun sonuçları merakla beklenecek.

ÇUKUR 4. SEZON 5. BÖLÜM İZLE...



ÇUKUR OYUNCULARI

Yamaç: Aras Bulut İynemli

Arık Böke: Barış Arduç

Sultan: Perihan Savaş

Fadik: Nur Sürer

Cengiz: Mustafa Avkıran

Vartolu: Erkan Kolçak Köstendil

Aliço: Rıza Kocaoğlu

Selim: Öner Erkan

Cumali: Necip Memili

Efsun: Damla Sönmez

Mahsun: Berkay Ateş

Azer: Cihangir Ceyhan

Celasun: Kubilay Aka

Nehir: Hazal Subaşı

Akın: Burak Dakak

Damla: Hare Sürel

Emmi: Kadir Çermik

Seren: İrem Sak

Ayşe: İrem Altuğ

Saadet: Boncuk Yılmaz

Medet: Mustafa Kırantepe

Karaca: Ece Yaşar

Metin: Cem Uslu

Meke: Aytaç Uşun

Murtaza: Ferit Kaya

Nedim: İlkay Akdağlı

Remzi: Çağrı Atakan