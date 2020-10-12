Çukur 4. sezon 7. bölüm (100. bölüm) fragmanı yayınlandı mı? Çukur 99. bölümde neler oldu? Çukur 99. bölüm izle! Çukur 100. bölüm fragmanı izle!
Çukur yeni sezona bomba gibi döndü. Yeni oyuncu kadtosu ve senaryosu ile Çukur dizisinin yeni bölümü 5 Ekim Pazartesi 2020 tarihinde ekranlarda olacak! Çukur son bölüm izle! Çukur 4. sezon 6. bölüm (99. bölüm) fragmanı yayınlandı mı? Çukur sonraki bölümde neler olacak?
Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur'un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Çukur 4. sezon 5. bölüm 6. fragmanı haberimizde. Ayrıca Çukur'un 4. sezon 7. bölüm fragmanı da yayınlanacak!
ÇUKUR 4. SEZON 7. BÖLÜM (100. BÖLÜM) FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Bugün yeni bölümün bitmesinin ardından 100. bölüm yani 4. sezon 7. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.
ÇUKUR 99. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...
ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yamaç'ın Cengiz'in adamı olduğunu öğrenen Cumali boş durmayacak ve onu cezalandırmak için Çukur'un bütün gücüyle Erdenetler'e saldıracak. Çukurlular Erdenetler'i hiç ummadıkları anlarda kendi yöntemleriyle vuracak. Bu savaşı durdurmazsa bir yıkıma sürükleneceklerini fark eden Yamaç sorunu kökünden çözmek için bir hamle yapacak. Yamaç bu hedefine ulaşmak için Vartolu'yla birlikte plan kurarken Makbule de kendine güçlü bir müttefik bulup Yamaç'ı öldürmek için harekete geçecek. Mahalledeki mezarlığın düzeltilmesi için uğraşan Cumali farkında olmadan bir gizem perdesini aralamış olacak. Çukur ve Erdenetler arasındaki mücadele giderek kızışırken Yamaç ve Vartolu'nun kuracağı oyunun sonuçları merakla beklenecek.
ÇUKUR 4. SEZON 5. BÖLÜM İZLE...
ÇUKUR OYUNCULARI
Yamaç: Aras Bulut İynemli
Arık Böke: Barış Arduç
Sultan: Perihan Savaş
Fadik: Nur Sürer
Cengiz: Mustafa Avkıran
Vartolu: Erkan Kolçak Köstendil
Aliço: Rıza Kocaoğlu
Selim: Öner Erkan
Cumali: Necip Memili
Efsun: Damla Sönmez
Mahsun: Berkay Ateş
Azer: Cihangir Ceyhan
Celasun: Kubilay Aka
Nehir: Hazal Subaşı
Akın: Burak Dakak
Damla: Hare Sürel
Emmi: Kadir Çermik
Seren: İrem Sak
Ayşe: İrem Altuğ
Saadet: Boncuk Yılmaz
Medet: Mustafa Kırantepe
Karaca: Ece Yaşar
Metin: Cem Uslu
Meke: Aytaç Uşun
Murtaza: Ferit Kaya
Nedim: İlkay Akdağlı
Remzi: Çağrı Atakan