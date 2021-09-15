Çubuklu turşu üreticileri AYBÜ Rektörü Aydınlı'ya sahip çıktı

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki turşu üreticileri ve çiftçiler, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Esenboğa Külliyesi'nde geçtiğimiz hafta düzenlenen 'İlk Ders Turşu' programı nedeniyle bazı çevreler tarafından eleştirilen AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı'ya sahip çıktı.

Geçtiğimiz hafta Çubuk Belediyesi ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) tarafından organize edilen 'İlk Ders Turşu' etkinliğinde AYBÜ Esenboğa Külliyesi'nde akademisyen ve öğrenciler tarafından 1,5 ton turşu kurulmuştu. Çubuk turşusu konusunda uygulamalı eğitim alan öğrencilerin de aralarında olduğu katılımcılar tarafından 2018'de dünyanın en büyük turşusunu kurma rekorunun kırıldığı 1,5 tonluk kavanoza kurulan turşu nedeniyle eleştiriler alan AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı'ya Çubuk Turşu, Sebze ve Meyve Üreticileri Kooperatifi Başkanı Hasan Işık ve Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle'den destek geldi. Turşunun ilçede büyük bir sektör olduğunu hatırlatan Işık, "Üniversiteler, mühendislik bölümleri, gıda teknolojileri bölümleri, diyetisyenlik bölümleri ve beslenme bölümleri bunların hepsi gıdanın sağlıklı üretimleri ve sağlıklı olarak tüketimi üzerinde çalışmalar yapan bilimsel noktalardır. 'Üniversite turşu kurar mı?' diyenler var. Üniversite turşunun en iyisini kurar, en iyisini kurmalı, en iyisini kurmak için çaba sarf etmelidir. Bunun için inovasyon, Ar-Ge çalışmaları yapmalıdır" dedi.

Dünyanın üretimle ayakta durduğunu ve dünyanın her yerinde üniversitelerin üretimi artıracak çalışmalara öncülük ettiğini belirten Işık, üniversitenin yaptığı etkinliği kötü bir şeymiş gibi lanse etmenin çok basit bir hareket olduğunu savundu. "Biz turşuyu kurarken uzayı hiçe sayıyoruz, uzayla işimiz yok demiyoruz" diyen Işık, şunları söyledi:

"Bu söylenenler hangi çağın anlayışı anlayamadım. Ben hayretler içerisinde haberler i takip ettim. Turşusuz veya gıda üretimsiz bir hayat mümkün değil. Dünya üretimle ayakta duruyor. Bizde burada turşu üretiyoruz. Elimizden geldiğince de sağlıklı üretmeye çaba sarf ediyoruz. Bunun bir ayağı meslek lisesi, bir ayağı meslek yüksekokulu ve bir ayağı da mühendislik fakülteleridir. Üniversite ile burada bir mizansen oluşturulması bu bir metafordur anlamak isteyene. Bunu kötü bir şeymiş gibi lanse etmeye çalışmaları tek kelimeyle çok basit. Hocamızın dediği gibi bizim için uzay da önemli kesinlikle, turşu da önemli. AYBÜ bizim coğrafyamızda kurulan bir üniversite. Üniversiteler, bulunduğu coğrafyaya bir fayda sağlayamayacaksa, bir katma değer oluşturamayacaksa bulunduğu coğrafyaya ihanet ediyor demektir. Sayın rektörümüz bize büyük bir fırsat verdi. Çok şükür ki onun sayesinde hem turşumuzun hem turşuluk sebze üretiminin gelişmesi için bir takım çalışmalar, bir takım projeler yapmak konusunda bize öncülük etti. Hocamıza bize bu tanıdığı fırsatlardan dolayı çok teşekkür ediyoruz."

İlçe olarak üniversitenin nimetlerinden faydalanmaya başladıklarını vurgulayan Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle ise, hem bilimsel anlamda hem de tanıtım anlamında büyük bir destek gördüklerini söyledi. Prof. Dr. İbrahim Aydınlı'nın her ne olursa olsun üreticinin yanında olduğunu anlatan Gülle, "Bilindiği gibi Çubuk turşusunun namı ülke sınırlarını aştı ve yurt dışında da tanınmaya başladı. Bu konuda sayın rektörümüzün büyük bir çabası var. İlçemizi ve ilçemizin değerlerini tanıtmak amacıyla bizlere destek oluyor. Özellikle de büyük bir sektör haline gelen turşumuzu tanıtmak için çeşitli çalışmalar yapıyor. Bu nedenle bazı çevrelerden haksız eleştiriler aldı. Biz bu konuda sayın rektörümüzün arkasındayız. Çubuk çiftçisi olarak, üreticisi olarak sayın rektörümüze sonuna kadar destek veriyoruz. Kendisine verdiği emeklerden dolayı da çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ANKARA

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