Çubuklu Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm İçin İmzalar Atılıyor

Beykoz Belediyesi tarafından KİPTAŞ'tan devr alınarak yapım süreci hızlandırılan "Çubuklu Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi"nde sözleşme aşamasına gelindi.

Beykoz Belediyesi tarafından KİPTAŞ'tan devr alınarak yapım süreci hızlandırılan "Çubuklu Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi"nde sözleşme aşamasına gelindi. Gerekli anlaşmalar sağlandığı zaman kentsel dönüşüm ve depreme dayanıklı konutlar için ilk kazma 2022 yılında vurulacak.

Çubuklu Mahallesi sakinlerinin depreme dayanıklı ve güvenli konutlara kavuşmak için talep ettikleri, 145 bin m2 alanda yürütülecek, 269 binayı ve yaklaşık 294 mülkiyeti ilgilendiren, 485 daire ve 15 işyerini kapsayan kentsel dönüşüm çalışmaları çok yakında başlıyor.

Mahalle sakinlerinin talebiyle başlayan, 2018 yılında ilgili parsellerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "Kentsel Dönüşüm Alanı" ilan edilmesiyle devam eden süreç Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ın girişimleriyle yeniden başladı.

Çubuklu sakinlerinin güvenli konutlarda huzurlu ve mutlu yaşaması için hazırlanan projenin ivedilikle hayata geçmesi amacıyla KİPTAŞ'la masaya oturan Beykoz Belediyesi, "Çubuklu Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi"nin devrini sağladı.

Vatandaşın İlgisi Bekleniyor

Beykoz Belediyesi'nin yapımı için bakanlıklar ve ilgili kurumlar nezdindeki görüşmeler neticesinde projede büyük bir mesafe kat edilerek sözleşme aşamasına geldi.

Şayet Çubuklu Mahallesi sakinleri proje sözleşmelerine imza atarsa konutların yapımı gelecek yıl başlayacak ve ilçe tarihinde ilk olan geri dönüşüm projesi de uygulamaya geçmiş olacak.

Başkan Murat Aydın: "2 Yıl İçinde Bitirmeyi Planlıyoruz"

Beykozlulara seçim sürecinden bu yana söz verdikleri hizmetleri yerine getirmenin mutluğunu yaşadıklarını ifade eden Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın: "Çubuklu'da KİPTAŞ'tan devralarak sürdürdüğümüz kentsel dönüşüm projemizde büyük bir mesafe kat ettik. Yaptığımız görüşmelerde hemşehrilerimizin teveccühü bizleri çok mutlu ediyor. Kalan hak sahipleriyle anlaşmaları tamamladığımız zaman 2022'de kazma vurmayı ve Allah nasip ederse iki sene içinde hemşehrilerimize güvenle oturabilecekleri yuvalarını teslim etmeyi planlıyoruz" dedi.

Kaynak: Habermetre