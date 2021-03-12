Çubuk'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı nedeniyle tören düzenlendi

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı, Ankara'nın Çubuk ilçesinde törenle kutlandı.

Tören öncesinde İstiklal Savaşı kahramanlarını canlandıran 5 atlı, ilçenin caddelerinden geçerek törenin yapıldığı Halk Eğitim Merkezine geldi. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Hippoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Bilal Gökdere'nin de bulunduğu gruptakileri Çubuk Kaymakam Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş karşıladı.

Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan törende, İstiklal Marşı'nın anlam ve önemini belirtir konuşmalar yapıldı. Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, AYBÜ Sağlık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Hüseyin Ayhan, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, MHP İlçe Başkanı İhsan Mutlu, İYİ Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Özdemir ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner