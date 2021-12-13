Çubuk'ta atık pil toplama kampanyasında dereceye girenlere ödülleri verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çubuk'ta atık pil toplama kampanyasında dereceye girenlere ödülleri verildi

Çubuk'ta atık pil toplama kampanyasında dereceye girenlere ödülleri verildi
AA / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Çubuk Belediyesi ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği'nin düzenlediği "Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası"nda en çok pili toplayan 11 okula ödülleri verildi.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde Çubuk Belediyesi ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği'nin düzenlediği "Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası"nda en çok pili toplayan 11 okula ödülleri verildi.

Kampanyada 451 kilogram atık pil toplayan Yunus Emre Anadolu Lisesi birinci, 450 kilogramla Çubuk Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Lisesi ikinci, 101 kilogramla Barbaros İlkokulu üçüncü oldu.

Çubuk Belediyesindeki ödül töreninde, dereceye giren okulların yanı sıra kampanyaya katılan ve 50 kilogramın üzerinde atık pil toplayan 8 okula ve öğrencilere, Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç tarafından ödülleri verildi.

Ödül programlarında konuşan Demirbaş, öğretmenler ve öğrencilere çevre duyarlığı nedeniyle teşekkür etti.

Doğal kaynaklara zarar verebilecek en önemli maddelerden birinin pil olduğunu hatırlatan Demirbaş, "Atık pilleri toplayarak, çevremize zarar vermesini engellemek yaşadığımız dünya açısından en önemli duyarlılıklardan birisi diye düşünüyorum." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç ise kampanyada dereceye giren okulların müdürlerine ve öğrenci temsilcilerine teşekkür etti.

Kampanya süresince Çubuk'ta 1320 kilogram atık pil toplanarak TAP'a teslim edildiği belirtildi.

Yalnızca İstanbul ve Ankara değil! Meteoroloji cuma gününü işaret edip ülke geneli için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu

Yalnızca İstanbul ve Ankara değil! Meteoroloji cuma gününü işaret edip ülke geneli için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu

 İflas eden iş insanının 'euro' üzerinden nafakayı azaltma mücadelesi

İflas eden iş insanının 'euro' üzerinden nafakayı azaltma mücadelesi

 Uyuşturucu kullandığı iddia edilen AK Partili eski başkanla ilgili Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen AK Partili eski başkanla ilgili Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

AA / Hüseyin Yiğiner - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title