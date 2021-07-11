Çubuk Abad 1402 Dernekler Federasyonunda genel kurul yapıldı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 8 derneğin bir araya gelerek kurduğu "Çubuk Abad 1402 Dernekler Federasyonu'nur 1. olağan genel kurulu yapıldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 8 derneğin bir araya gelerek kurduğu "Çubuk Abad 1402 Dernekler Federasyonu'nur 1. olağan genel kurulu yapıldı.

Çubuk Belediyesi Meclisi ve Çok Amaçlı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen genel kurula, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, MHP İlçe Başkanı İhsan Mutlu, İYİ Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Özdemir, Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan da katıldı.

Tek listeyle gidilen genel kurulda, mevcut başkan Mehmet Uluağaçlı güven tazeledi.

AK Parti Ankara Milletvekili Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini belirterek, Çubuk'un Ankara için önemine değindi.

Yıldız, Çubuk'un tarımın ve hayvancılığın yanı sıra turizm ile de çok önemli bir ilçe olduğunu belirtti.

Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş da, 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'nün hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle tüm şehitleri rahmet, şehit ve gazileri minnetle andıklarını aktardı.

Demirbaş, belediye olarak tüm sivil toplum kuruluşlarıyla istişare halinde çalıştıklarını ve ellerinden geldiği kadar her konuda derneklere yardımcı olduklarını anlatarak, bu birliktelik ile bölgede önemli çalışmalara imza atılacağına inandığını kaydetti.

İlçede yaptıkları çalışmaları ve yeni yapılacak projeleri aktaran Demirbaş, "Bir taraftan hizmet üretirken bir taraftan da yeni projeleri hazırlıyoruz. Bunları yaparken de belediyenin kaynaklarını en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz." dedi.

Federasyon başkanı Mehmet Uluağaçlı ise toplumsal değerlere katkı sağlayan, yapıcı ve toparlayıcı bir federasyon olacaklarını belirtti.

Tek listeyle gidilen genel kurulda Uluağaçlı yeniden federasyon başkanı seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner