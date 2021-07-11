Çubuk Abad 1402 Dernekler Federasyonunda genel kurul yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çubuk Abad 1402 Dernekler Federasyonunda genel kurul yapıldı

Çubuk Abad 1402 Dernekler Federasyonunda genel kurul yapıldı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 8 derneğin bir araya gelerek kurduğu "Çubuk Abad 1402 Dernekler Federasyonu'nur 1. olağan genel kurulu yapıldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 8 derneğin bir araya gelerek kurduğu "Çubuk Abad 1402 Dernekler Federasyonu'nur 1. olağan genel kurulu yapıldı.

Çubuk Belediyesi Meclisi ve Çok Amaçlı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen genel kurula, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, MHP İlçe Başkanı İhsan Mutlu, İYİ Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Özdemir, Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan da katıldı.

Tek listeyle gidilen genel kurulda, mevcut başkan Mehmet Uluağaçlı güven tazeledi.

AK Parti Ankara Milletvekili Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini belirterek, Çubuk'un Ankara için önemine değindi.

Yıldız, Çubuk'un tarımın ve hayvancılığın yanı sıra turizm ile de çok önemli bir ilçe olduğunu belirtti.

Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş da, 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'nün hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle tüm şehitleri rahmet, şehit ve gazileri minnetle andıklarını aktardı.

Demirbaş, belediye olarak tüm sivil toplum kuruluşlarıyla istişare halinde çalıştıklarını ve ellerinden geldiği kadar her konuda derneklere yardımcı olduklarını anlatarak, bu birliktelik ile bölgede önemli çalışmalara imza atılacağına inandığını kaydetti.

İlçede yaptıkları çalışmaları ve yeni yapılacak projeleri aktaran Demirbaş, "Bir taraftan hizmet üretirken bir taraftan da yeni projeleri hazırlıyoruz. Bunları yaparken de belediyenin kaynaklarını en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz." dedi.

Federasyon başkanı Mehmet Uluağaçlı ise toplumsal değerlere katkı sağlayan, yapıcı ve toparlayıcı bir federasyon olacaklarını belirtti.

Tek listeyle gidilen genel kurulda Uluağaçlı yeniden federasyon başkanı seçildi.

Çubuk Abad 1402 Dernekler Federasyonunda genel kurul yapıldı
Çubuk Abad 1402 Dernekler Federasyonunda genel kurul yapıldı
Çubuk Abad 1402 Dernekler Federasyonunda genel kurul yapıldı
Çubuk Abad 1402 Dernekler Federasyonunda genel kurul yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

Düğün yemeğini yiyen 43 kişi hastanelik oldu
Düğün yemeğini yiyen 43 kişi hastanelik oldu

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Vahap Seçer Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Tarkan Şevval Sam Ebru Gündeş Sertab Erener
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Lionel Messi Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çubuk Abad 1402 Dernekler Federasyonunda genel kurul yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 20:53:12. #1.15#

title