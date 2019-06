Çubucak Tabiat Parkı'nda doğayla baş başa tatil keyfi

MARMARİS'teki Türkiye'nin en büyük çadır kampı Çubucak Tabiat Parkı, turizm sezonunda doğayla baş başa tatil geçirmek isteyenlerin akınına uğruyor. Yaz sezonu boyunca ortalama 3 bin kişiyi ağırlayan, yeşil ile mavinin buluştuğu Tabiat Parkı'nda tatil yapmak isteyen günübirlikçiler, kişi başı 8 lira, 4 kişilik çadır kuranlar ise günlük 28 lira ödüyor. Karavanlardan ise günlük 61 lira alınıyor.

Marmaris'e 34 kilometre mesafede Datça karayolu üzerindeki Milli Parklar Müdürlüğü'ne ait 200 dönüm arazi üzerine kurulu, Türkiye'nin en büyük çadır ve mesire alanı olan Çubucak Tabiat Parkı, mayıs-kasım ayları arasında ortama 3 bin kişiyi ağırlıyor. 7 aylık dönemde Tabiat Parkı'nda yer bulmak güçleşiyor. Yaklaşık 400 çadırın kurulduğu Tabiat Parkı'nda, aralarında emekli milletvekili, polis, hakim, savcı, memur, genel müdür, esnaf ve işçi olmak üzere pek çok meslek grubu ve kesimden kişi, büyük şehirlerin gürültüsü ve kirliliğinden uzakta tatil yapmanın keyfini yaşıyor. Bazı tatilciler, kamyonetleri ile buzdolabı, mini fırın ve diğer çeşitli beyaz eşyaları ile koltuk takımlarını da yükleyerek Çubucak Tabiat Parkı'na getirip, evi aratmayan konforda tatil yapıyor. Çam ağaçlarının altına kurulan 4 kişilik çadır için elektrik ve su kullanımın içinde günlük 28 lira ödemek yeterli olurken, ilave her bir kişi ve günübirlik gelenlerden ise girişte 8 lira alınıyor. Denize sıfır alanda karavanlardan ise günlük 61 lira alınıyor.

SIKI DOSTLUKLAR KURULUYOR

35 yıldır hizmet veren Çubucak Tabiat Parkı'na, Türkiye'nin dört bir yanından her yaz sezonunda gelerek tatil yapanlar arasında, sıkı dostluklar kuruluyor. Burada tanışan ailelerden çocuklarını evlendirip, akraba olanlar, geçmişte çocukları ile geldikleri Tabiat Parkı'na şimdi torunlarıyla geliyor. Denize sıfır, ağaçların altına kurdukları çadırlarında yaz sezonunu geçirenler, otel, tatil köyü ve pansiyonlara oranla çok daha ucuz tatil yapma fırsatı buluyor. Çabucak Tatil Parkı'nın, yaz aylarında herkesin birbirini tanıdığı küçük bir belde kadar nüfusa ulaştığı oluyor.

PARKTA TANIŞIP EVLENDİLER

Kamp yaptıkları parkta ailelerinin kurduğu sıkı dostluklar sayesinde tanışan Neslihan (28) ve Aras Aydın çifti, "Geçen yıl burada kamp yaptığımızda tanıştık. Arkadaşlığımız önce dostluğa, sonra aşka dönüştü. Ailelerimiz uzun yıllar burada sıkı dostluklar kurdukları için evlenmemiz de ani şekilde gelişti. Geçen sene tanıştık ve buradan ayrıldıktan sonra nişan ve düğün arka arkaya oldu. Bir yıldır evliyiz ve mutluyuz. Çubucak'ın doğası ve denizi muhteşem. Park yetkilileri ve buradaki insanlar doğanın korunması için çok hassas ve duyarlı" diye konuştu.

35 YILLIK ÇADIR DOSTLUĞU

Yalova'dan her yaz 35 yıldır Çubucak'a tatile gelen Ayla Güngör, "Burada çok güzel ve sıkı dostluklarımız oluştu. Geçmişte çocuklarımızla geldiğimiz Tabiat Parkı'na şimdi torunlarımızla geliyoruz" dedi.

Emine Demir de 23 yıldır Çubucak Tabiat Pankı'nda tatilini geçirdiğini belirtip, "Hepimiz farklı şehir ve kültürlerden geliyoruz. Hepimiz burada aile olduk" diye konuştu.

Adana'dan gelen Mehmet Benzer, "15 yıldır ailemle beraber Çubucak Tabiat Parkı'na tatile geliyoruz. Burada biz bir aileyiz. Adana'da mahallemizde kimse birbirini pek tanımaz, ama burada herkes birbirini tanır ve selam eksik olmaz" şeklinde konuştu.

Ahmet Çetin Aksan ise, 30 yıl polislik yaptıktan sonra emekli olduğunu belirtip, "18 yıldır Çubucak Tabiat Parkı'nda ailemle kamp yaparım. Burada sınıf ayrımı yok, orta ve zengin kesim huzuru bulur" dedi.

İSTEYEN ÇADIR KİRAYAYABİLİYOR

Çubucak Tabiat Parkı'nı 17 yıldır işleten firmanın sorumlusu Ali Demirtaş ise şunları söyledi:

"1 Mayıs-1 Kasım tarihleri arasında kapılarımızı açıyoruz. Parkımıza isteyen özel araçları ve karavanlarıyla gelebiliyor. Türkiye'nin her şehrinden farklı meslek dallarından kişiler çadırları ile buraya geliyor. Kimi çadırlarını yanında getiriyor. Kimileri de bizim buradaki çadırlarımızdan kiralıyor. Haziran başından itibaren yaklaşık 3 bin kişi burayı ziyaret ediyor. Şu an 400 çadır kurulu. Küçük bir belde gibiyiz" dedi.



Kaynak: DHA

- Muğla