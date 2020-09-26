Cübbeli Ahmet Hoca kimdir? Gerçek adı nedir? Kitaplarının isimleri neler? Cübbeli Ahmet kaç yaşında, aslen nereli?

Gerçek ismi "Ahmet Mahmut Ünlü" olan Cübbeli Ahmet Hoca'nın eserleri, kitapları çok merak ediliyor. Özellikle son zamanlarda gündeme gelen Cübbeli Hoca'nın aslen nereli olduğu, yaşı, doğum tarihi merak konusu oldu. Peki Cübbeli Hoca kimdir? Hayatı hakkında bilgiler sizlerle...

Lâlegül dergisinde yazılar ve dualar yazan Cübbeli Ahmet Hoca'nın onlarca eseri mevcuttur. Selefi konusundan dolayı gündeme gelen Cübbeli Hoca'nın hayatı merak ediliyor. Peki Cübbeli Hoca kimdir, nerelidir, aslen memleketi neresi, kaç yaşında?

CÜBBELİ AHMET HOCA KİMDİR?

Ahmet Mahmut Ünlü 27 Şubat 1965, Fatih, İstanbul doğumlu halk arasında Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Türk vaiz ve hafız. İstanbul'un Fatih ilçesi Çarşamba semtinde bulunan İsmailağa Cemaati'nin önde gelenlerindendir. Resaili Ahmediyye ismiyle değişik konularda yayınlanmış birçok risalesi bulunan Ahmet Mahmut Ünlü, medyada yer alan tartışmalı ifadeleri, yazdığı kitaplarla ve verdiği vaazlarla tanınmaktadır.

Cübbeli Ahmet Hoca doğum tarihi kaç : 27 Şubat 1965

Cübbeli Ahmet Hoca kaç yaşında : 55 yaşında

Cübbeli Hoca gerçek adı : Ahmet Mahmut Ünlü

Cübbeli Ahmet Hoca aslen nereli : Fatih-İstanbul doğumlu (Aslen Giresun'lu)

Cübbeli Ahmet Hoca burcu ne : Balık burcu

Ünlü, 27 Şubat 1965 tarihinde aslen Giresun Göreleli olan varlıklı bir ailenin oğlu olarak İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Çarşamba'da dünyaya geldi. Babası Yusuf, annesinin ise Rabia'dır. Babası Yusuf'un sahibi olduğu fabrika, Türkiye'nin en büyük tel çivi fabrikası hâline gelmiştir.

Çocukluk yaşlarında cübbeye ilgi duyması ve giymesinden dolayı adaşı olan yaşıtlarından ayırt edilmek için Cübbeli Ahmet olarak çağrılmaya başlandı. 3-4 yaşlarında iken din eğitimine başladı. Nakşibendi Tarikatı'nın İsmailağa Kolu olarak bilinen dergâhında hâlen lider konumunda olan Mahmut Ustaosmanoğlu tarafından özel olarak eğitilen Ünlü, 11 yaşına kadar Fatih Çarşamba İsmailağa Camii'nde medrese eğitimine devam etti.

Cübbeli Ahmet Hoca

CÜBBELİ AHMET HOCA GERÇEK ADI NEDİR?

Cübbeli Ahmet Hoca'nın gerçek ismi "Ahmet Mahmut Ünlü" 'dür.

CÜBBELİ AHMET HOCA'NIN KİTAPLARININ İSİMLERİ NELERDİR?

Dualarım

Selâm Risâlesi

Fıtrat-ı Tağyîr Risâlesi

Kur'ân-ı Mecîd Risalesi

Kur'ân-ı Hakîm Risâlesi

Nüzûl-i Mesih Risâlesi

İ'tikâd Risâlesi

Tasavvuf Risâlesi

Abdest Risâlesi

Tarîkat-i Aliyye'de Rabıta-i Celiyye

Şecere-i Nebeviyye Risâlesi

Peygamber Efendimizi Hangi Dualarla Rüyada Görürüz

Oruç Risâlesi

Dürr-u Meknün Kâsîdesi

Receb-i Şerîf Risâlesi

Şa-bânı Şerîf Risâlesi

Kurban Risâlesi

Dürr-u Meknün Kâsîdesi'nin Şerhi

Ramazan-ı Şerîf Risâlesi

Ezân-ı Muhammedi Risâlesi

Dinin Direği Müminin M'iracı Namaz

Namaz İlmihâli

Ta'dîl-i Erkân Risâlesi

Salevât-ı Şerîfe

Bedir Ehli İle Tevessül Ve İstiğâseler

"Yahudi ve Hristıyanlar Cennete Girecek" Diyenler Cennet'e Giremez

Cemâaatle Namaz

Ellidört Farz Şerhi

Salevât-ı Kübrâ

Kurtarıcı İstiğfarlar

Meva'ız-i Kudsiyye

Her Uzuv İçin Şifâ Âyetleri

Çörek Otu Mûcizesi Ve Şifâ Duâları

Ahlâk-ı Nebî

Salavât-ı Muzâ'afât

Sefer Duâları

Her Derdi İyileştiren Bir Dua

Hazret-i Mehdî Muhakkak Gelecek

Mevlid-i Şerîf Kıraati

İstiğfâr Risâlesi

Hac Ve Umre Duaları

Hayrettin Karaman'a Reddiyeler

Hacc Ve Umre Ahkâmı

Safer Ayında Okunacak Dualar

Evliliğin Fazîletleri

Peygamber Efendimiz'in Mevlid Kıssası Ve Mucez Hayatı

Evlenilmesi Haram Olanlar

Namaz Kılmayanların Başlarına Gelecek Belâlar

Korunmuş Sır

Nişan Ve Nikâh Ahkâmı

27 Makbul Duâ

Şifâ-i Şerîf

Noel Kutlama Tehlikesi

Hadislere Îman

Zinâya Yaklaşmayın

Peygamber Sevgisinin Âlâmetleri

3 Vasiyetim

Erba'în-i İdrîsiyye

Faizli Muameleler

Çok Fazîletli Salât-ü Selâmlar

Beşâiru'l Hayrat

Fazîletli Kırk Salevât-ı Şerîfe

Kadın Halleri Risâlesi

Îmân-İslâm İlmihâli

El-İhtiyâtât

Düğümleri Çözecek Kıymeli Salevât

"Duâlarım" Kitabında Geçen Duâlar ve Zikirler

İçki, Uyuşturucu ve Kurmarın İki Cihanda Yol Açacağı Felâketler

Kur'ân-ı Kerîm'deki Tüm Duâlar 1

Salât-ı Tefrîciyye ve Salât-ı Münciye (Tüncînâ)

İbni Ebî Cemre Hazretleri'nin Hayâtı, Eserleri ve Müjdeci Rüyâları

Behcetü'n-Nüfûs

Medrese-i Yûsufiyye'den Mektuplar

Kırk Hadîs Şerif

Âdetli Hanımlar İçin Koruyucu Duâlar

Müsebbe'ât-ı Aşere

Yâsîn Cüzü

Nebevî Vasiyetler

Neseb-i Şerîf

Mefze'u'l-Halâik ve Menbe'u'l-Hakâik

Ezkâr ve De'avât Külliyâtı ve Duâ İlmihâli (1. Cilt)

Muhiblerin Habîb'e Salevâtı (Salevâtü'l-muhibbîn 'alâ Habîbi Rabbi'l-'âlemîn)

Kız Çocuklarına İyi Bakmanın Faziletleri

Kur'ân-ı Kerîm'de Geçen Otuz Yedi Tehlîlât

Mürîdin, Şeyhin ve Sohbetin Edepleri ve Dîn Kardeşleri Hakkında Hüsn-ü Zan

Evlâd-ı Rasûl Hazarâtı

Ezkâr ve De'avât Külliyâtı ve Duâ İlmihâli (2. Cilt)

Emrâz-ı Sâriye Bulaşıcı Hastalıklar ve Korunma Yolları (1. Cilt)

Emrâz-ı Sâriye Bulaşıcı Hastalıklar ve Korunma Yolları (2. Cilt)

Kadir Gecesi'ni İhyâ Sevâbı Kazandıran Ameller