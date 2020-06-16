Covid kaygısının başarınızı etkilememesi için son öneriler! Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Evren Tufan, sınav kaygısını yönetebilmek için hem sınav öncesi hem de sınav esnasında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

SINAV KAYGISINI YÖNETMENİN PÜF NOKTALARI!

Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Evren Tufan, "Dünya çapında pek çok insanı etkileyen koronavirüs (Covid-19) ülkemizde de pek çok değişikliğe yol açtı. Bu değişiklikler 2020 Lise Giriş Sınavı'na girecek öğrencileri de etkiledi.

Sınav tarihlerinde ve içeriğinde yaşanan değişiklikler, sınavda enfeksiyona karşı önlem alma zorunluluğu, sokağa çıkma yasaklarının akran ilişkileri ve ders dışı etkinlikleri kısıtlaması, derslerin uzaktan ve çevrim içi eğitimle işlenmesi gibi değişiklikler derken sınava girecek öğrencilerin kaygıları iyice artmış durumda. Ancak bazı noktalara dikkat ederek kaygıdan olabildiğince uzaklaşmak mümkün" diyor.

SON 4 GÜN YAPILACAKLAR

Uyku ve beslenme düzenine dikkat edin

Uykusuzluk ve düzensiz beslenme kaygıyı artırabileceğinden; uyku ve yemek saatlerinizin düzenli olmasına dikkat edin. Düzenli fiziksel aktiviteler; hem dikkat ve hatırlama gibi bilişsel işlevler, hem de kaygıyı azaltma bakımından fayda sağladığından günlük programınızda bu etkinliklere de zaman ayırmaya özen gösterin.

Zaman yönetimini geliştirin

LGS ve benzeri sıralama sınavlarında kaygı düzeyini azaltmanın en önemli yapıtaşlarından biri zamanı iyi yönetmektir. Dolayısıyla; evde mümkün olduğu kadar sınava benzer bir ortam oluşturmak, sınav süresinde ve şartlarında (ara vermeden) test çözmek kaygıyı azaltabilir. Sınav sırasında maske takacağınız için test çözme sırasında deneme amaçlı maske takmak da faydalı olabilir.

Sosyal medya kullanımını kısıtlayın

Sınava birkaç gün kala sosyal medya kullanımınızı kısıtlamanızda fayda var. Salgınla ve sınava yönelik süreçle ilgili haberleri göz ardı etmeniz; kalan zamanda sosyal medyadan uzak vakit geçirmeniz kaygılarınızı azaltabilir.

Çalışma şartlarınızı düzenleyin

Gün içerisinde dikkat ve motivasyon düzeyinde dalgalanmalar yaşanması olağandır. En verimli olduğunuz saatleri belirleyip, bu saatlerde çevreden gelen uyaranların dikkatinizi dağıtmayacağı şartları sağlayarak ders çalışabilirsiniz. Çalışma sürenizi 45-50 dakikalık bloklar halinde planlayıp, bloklar arasında 10 dakikalık molalar verebilirsiniz. Mola sürelerini uzatmamanız, bu molalarda mümkünse temiz hava ile temas etmeniz faydalı olabilir. Zaman zaman motivasyonunuz düşebilir ve ders çalışmak istemeyebilirsiniz. Bu dönemlerin de olağan olduğunu kabullenin ve kendinizi zorlamayın. Bu dönemlerde farklı bir konuya çalışmak veya geçmiş denemelerde kaçırdığınız soruları gözden geçirmek faydalı olabilir.

Hedefinizi tekrar gözden geçirin

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Evren Tufan "Sınavın hayatınızın tümünü kapsamadığını, zeka veya hayattaki başarının tümünü ölçmediğini göz önünde bulundurun. Hedefinizi tekrar gözden geçirin ve kendiniz için yapabileceğiniz ölçüde, gerçekçi hedefler belirleyin. Gerçekçi olmayan hedefler ve beklentiler, motivasyonunuzu düşürebilir ve kendinize güveninizi azaltabilir" diyor.

Sadece akademik performansa odaklanmayın

Olumlu bakış açıları sağlayan, sizi iyi hissettiren arkadaşlarınızla bağlarınızı koparmayın. Görüntülü konuşmalarla dahi olsa bu arkadaşlarınızla iletişimi devam ettirmeniz kaygınızı azaltacaktır. Sadece akademik performansa odaklanmayıp resim yapmak, müzik dinlemek ve diğer hobilerinize zaman ayırmak da sizi rahatlatacaktır.

SINAV GÜNÜ YAPILACAKLAR

Sınav sabahı hafif bir kahvaltı yapın; kafeinli içeceklerden ve fazla sıvı alımından kaçının.

Sınav sırasında gerekli hijyen tedbirlerinin alınacağını dolayısıyla virüs bulaşma tehlikesinin olmadığını aklınızda tutmak kaygınızı azaltabilir.

Sınav başlamadan hemen önce arkadaşlarınızla dersler, sorular ve konularla ilgili konuşmalardan kaçınmak uygun olabilir.

Kendinize bir miktar heyecanlanmanın olağan olduğunu, ancak bu sınava uzun zamandır çalışmakta olduğunuzu ve sınava girecek diğer öğrencilerden bir eksiğiniz olmadığını hatırlatın.

Sınav öncesinde veya sırasında kaygınız arttığında, karnınızdan derin ve yavaş nefesler alabilir, bu egzersizi beş kere tekrarlayabilirsiniz.

İşaretlediğiniz yanıtları kontrol etmek için kendinize zaman bırakmayı unutmayın.

Kaynak: Bültenler