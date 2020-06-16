Covid kaygısının başarınızı etkilememesi için son öneriler!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Covid kaygısının başarınızı etkilememesi için son öneriler!

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Evren Tufan, sınav kaygısını yönetebilmek için hem sınav öncesi hem de sınav esnasında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Covid kaygısının başarınızı etkilememesi için son öneriler!
16.06.2020 10:00 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:06

SINAV KAYGISINI YÖNETMENİN PÜF NOKTALARI!

Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Evren Tufan, "Dünya çapında pek çok insanı etkileyen koronavirüs (Covid-19) ülkemizde de pek çok değişikliğe yol açtı. Bu değişiklikler 2020 Lise Giriş Sınavı'na girecek öğrencileri de etkiledi.

Sınav tarihlerinde ve içeriğinde yaşanan değişiklikler, sınavda enfeksiyona karşı önlem alma zorunluluğu, sokağa çıkma yasaklarının akran ilişkileri ve ders dışı etkinlikleri kısıtlaması, derslerin uzaktan ve çevrim içi eğitimle işlenmesi gibi değişiklikler derken sınava girecek öğrencilerin kaygıları iyice artmış durumda. Ancak bazı noktalara dikkat ederek kaygıdan olabildiğince uzaklaşmak mümkün" diyor.

SON 4 GÜN YAPILACAKLAR

Uyku ve beslenme düzenine dikkat edin

Uykusuzluk ve düzensiz beslenme kaygıyı artırabileceğinden; uyku ve yemek saatlerinizin düzenli olmasına dikkat edin. Düzenli fiziksel aktiviteler; hem dikkat ve hatırlama gibi bilişsel işlevler, hem de kaygıyı azaltma bakımından fayda sağladığından günlük programınızda bu etkinliklere de zaman ayırmaya özen gösterin.

Zaman yönetimini geliştirin

LGS ve benzeri sıralama sınavlarında kaygı düzeyini azaltmanın en önemli yapıtaşlarından biri zamanı iyi yönetmektir. Dolayısıyla; evde mümkün olduğu kadar sınava benzer bir ortam oluşturmak, sınav süresinde ve şartlarında (ara vermeden) test çözmek kaygıyı azaltabilir. Sınav sırasında maske takacağınız için test çözme sırasında deneme amaçlı maske takmak da faydalı olabilir.

Sosyal medya kullanımını kısıtlayın

Sınava birkaç gün kala sosyal medya kullanımınızı kısıtlamanızda fayda var. Salgınla ve sınava yönelik süreçle ilgili haberleri göz ardı etmeniz; kalan zamanda sosyal medyadan uzak vakit geçirmeniz kaygılarınızı azaltabilir.

Çalışma şartlarınızı düzenleyin

Gün içerisinde dikkat ve motivasyon düzeyinde dalgalanmalar yaşanması olağandır. En verimli olduğunuz saatleri belirleyip, bu saatlerde çevreden gelen uyaranların dikkatinizi dağıtmayacağı şartları sağlayarak ders çalışabilirsiniz. Çalışma sürenizi 45-50 dakikalık bloklar halinde planlayıp, bloklar arasında 10 dakikalık molalar verebilirsiniz. Mola sürelerini uzatmamanız, bu molalarda mümkünse temiz hava ile temas etmeniz faydalı olabilir. Zaman zaman motivasyonunuz düşebilir ve ders çalışmak istemeyebilirsiniz. Bu dönemlerin de olağan olduğunu kabullenin ve kendinizi zorlamayın. Bu dönemlerde farklı bir konuya çalışmak veya geçmiş denemelerde kaçırdığınız soruları gözden geçirmek faydalı olabilir.

Hedefinizi tekrar gözden geçirin

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Evren Tufan "Sınavın hayatınızın tümünü kapsamadığını, zeka veya hayattaki başarının tümünü ölçmediğini göz önünde bulundurun. Hedefinizi tekrar gözden geçirin ve kendiniz için yapabileceğiniz ölçüde, gerçekçi hedefler belirleyin. Gerçekçi olmayan hedefler ve beklentiler, motivasyonunuzu düşürebilir ve kendinize güveninizi azaltabilir" diyor.

Sadece akademik performansa odaklanmayın

Olumlu bakış açıları sağlayan, sizi iyi hissettiren arkadaşlarınızla bağlarınızı koparmayın. Görüntülü konuşmalarla dahi olsa bu arkadaşlarınızla iletişimi devam ettirmeniz kaygınızı azaltacaktır. Sadece akademik performansa odaklanmayıp resim yapmak, müzik dinlemek ve diğer hobilerinize zaman ayırmak da sizi rahatlatacaktır.

SINAV GÜNÜ YAPILACAKLAR

Sınav sabahı hafif bir kahvaltı yapın; kafeinli içeceklerden ve fazla sıvı alımından kaçının.

Sınav sırasında gerekli hijyen tedbirlerinin alınacağını dolayısıyla virüs bulaşma tehlikesinin olmadığını aklınızda tutmak kaygınızı azaltabilir.

Sınav başlamadan hemen önce arkadaşlarınızla dersler, sorular ve konularla ilgili konuşmalardan kaçınmak uygun olabilir.

Kendinize bir miktar heyecanlanmanın olağan olduğunu, ancak bu sınava uzun zamandır çalışmakta olduğunuzu ve sınava girecek diğer öğrencilerden bir eksiğiniz olmadığını hatırlatın.

Sınav öncesinde veya sırasında kaygınız arttığında, karnınızdan derin ve yavaş nefesler alabilir, bu egzersizi beş kere tekrarlayabilirsiniz.

İşaretlediğiniz yanıtları kontrol etmek için kendinize zaman bırakmayı unutmayın.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu Haber
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu Haber
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
Sevgilisiyle tatile çıkan Aleyna Tilki, gazetecileri görünce köşe bucak kaçtı Haber
Sevgilisiyle tatile çıkan Aleyna Tilki, gazetecileri görünce köşe bucak kaçtı
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu Haber
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Süt kazanına düşen 3 yaşındaki İrem, feci şekilde can verdi Haber
Süt kazanına düşen 3 yaşındaki İrem, feci şekilde can verdi
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler Haber
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Son Dakika: İstanbul'da haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
Son Dakika: İstanbul'da haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı
Dur ihtarına uymayan sürücünün aracından 1 milyon lira değerinde uyuşturucu çıktı
Dur ihtarına uymayan sürücünün aracından 1 milyon lira değerinde uyuşturucu çıktı
Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı
Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı
'Kız meselesi' kavgası iki cana mal oldu
"Kız meselesi" kavgası iki cana mal oldu
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul dahil 5 ilin emniyet müdürü değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul dahil 5 ilin emniyet müdürü değişti
Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak
Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak
Vatandaşlar, intihara kalkışan adamı canlı yayınlamak için birbiriyle yarıştı
Vatandaşlar, intihara kalkışan adamı canlı yayınlamak için birbiriyle yarıştı
Fatih Sultan Mehmet'in ünlü portresi Londra'da satışa çıkıyor
Fatih Sultan Mehmet'in ünlü portresi Londra'da satışa çıkıyor
İzmir'de apartmanın 12. katından düşen avukat hayatını kaybetti
İzmir'de apartmanın 12. katından düşen avukat hayatını kaybetti
Trabzonspor'u şampiyon gibi karşılayan taraftarlar, koronavirüs kurallarını hiçe saydı
Trabzonspor'u şampiyon gibi karşılayan taraftarlar, koronavirüs kurallarını hiçe saydı
Sıkıştığı araçtan sağ kurtarılan çocuk, çektiği acılara rağmen önce yakınlarını sordu
Sıkıştığı araçtan sağ kurtarılan çocuk, çektiği acılara rağmen önce yakınlarını sordu
Vakalar yeniden artışa geçti, 4 ilimizde birçok yerleşim yeri karantinaya alındı
Vakalar yeniden artışa geçti, 4 ilimizde birçok yerleşim yeri karantinaya alındı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, artan vaka sayılarını değerlendirdi: Rakamlar beklentimizin üzerinde
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, artan vaka sayılarını değerlendirdi: Rakamlar beklentimizin üzerinde
MHP'de 13. Olağan Büyük Kurultay gelecek yıl yapılacak
MHP'de 13. Olağan Büyük Kurultay gelecek yıl yapılacak
İETT gece seferlerine yeniden başlıyor
İETT gece seferlerine yeniden başlıyor
Altının kilogramı 376 bin 200 liraya geriledi
Altının kilogramı 376 bin 200 liraya geriledi
Bahçeli'den HDP'nin yürüyüş kararına sert tepki: HDP'lilerin ve lekeli destekçilerinin ateşle oynadıkları çok açıktır
Bahçeli'den HDP'nin yürüyüş kararına sert tepki: HDP'lilerin ve lekeli destekçilerinin ateşle oynadıkları çok...
Bursa'da mahkeme yazı işleri müdüründe koronavirüs çıktı, 10 kişi karantinaya alındı
Bursa'da mahkeme yazı işleri müdüründe koronavirüs çıktı, 10 kişi karantinaya alındı
Casillas, İspanya Futbol Federasyonu başkanlığı adaylığından vazgeçti
Casillas, İspanya Futbol Federasyonu başkanlığı adaylığından vazgeçti
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
Çocuklara fuhuş yaptıran iki kişi tutuklandı
Çocuklara fuhuş yaptıran iki kişi tutuklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Donald Trump Abdülhamit Gül Adil Karaismailoğlu
Magazin Kenan Doğulu Demet Akalın Ezgi Eyüboğlu Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Gökhan Gönül Bülent Uygun Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Bursa Bingöl Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Covid kaygısının başarınızı etkilememesi için son öneriler! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 10:06:33. #1.15#
title