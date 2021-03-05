Covid-19 kilolarını böyle atıyorlar

Covid-19 kilolarını böyle atıyorlar Sivas'ın Altınyayla ilçesi ve köylerinde Covid-19 sürecinde kilo alan kadınlar ve erkekler ilçe kaymakamlığının öncülüğünde fitness salonunda antrenman yaparak zayıflamaya çalışıyorlar Sivas'ın Altınyayla ilçesi ve köylerinde Covid-19 sürecinde kilo alan...

Covid-19 kilolarını böyle atıyorlar

Sivas'ın Altınyayla ilçesi ve köylerinde Covid-19 sürecinde kilo alan kadınlar ve erkekler ilçe kaymakamlığının öncülüğünde fitness salonunda antrenman yaparak zayıflamaya çalışıyorlar

SİVAS - Sivas'ın Altınyayla ilçesi ve köylerinde Covid-19 sürecinde kilo alan kadınlar ve erkekler ilçe kaymakamlığının öncülüğünde fitness salonunda antrenman yaparak zayıflamaya çalışıyorlar.

Covid-19 sürecinde hareketsiz kalan vatandaşlar fazla kilolarıyla sıkıntı yaşıyorlar. Sivas'ın Altınyayla ilçesinde ilçe kaymakamlığının öncülüğünde Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tarafından vatandaşların hizmetine sunulan fitness salonu, fazla kilolarından kurtulmak isteyen vatandaşların uğrak yeri oldu. İlçe merkezinde ve yakın köylerde yaşayan ev hanımları fitness salonuna akın etti. Fitness salonu 60 erkek ve 40 kadın olmak üzere toplamda 100 vatandaşa hizmet ediyor.

"Aldığımız kiloları geri veriyoruz"

Altınyayla ilçesinde yaşayan Özlem Çağrıcı, Covid-19 sürecinde aldığı fazla kiloları eritebilmek için fitness salonuna gittiğini belirterek "Gerçekten pandemi sürecinde çok fazla evde durduğumuz için hareketsiz kaldık ve aşırı derecede kilo aldık. Fitness saatlerimiz gündüz ve akşam saatleri olmak üzere çalışanlara anlayış gösterilerek yapılıyor. Biz gündüz saatlerinde geliyoruz. Pandemi kurallarına uygun şekilde burada sporumuzu yapıyoruz. Aldığımız kiloları geri veriyoruz. Bu şekilde de bize de faydalı bir etkinlik oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Altınyayla ilçesi Deliilyas Beldesinde yaşayan Ebru Erdemli ise, fitness salonunda yaptıkları çalışmalarla hem sağlıklarını koruduklarını hem de fazla kilolarını verdiklerini belirterek "Altınyayla şartlarında ilçemiz ve çevre köyler için çok güzel fırsatlar. Hocalarımızın emekleri doğrultusunda çalışıyoruz. Pandemi sürecinden dolayı ev içerisinde çok hareketsiz kaldık. Ev içerisinde hiçbir yere gidemedik. Burada hem fiziğimizi hem de sağlığımızı korumaya çalışıyoruz. Emek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

Ev kadınlarının fazla kilolarını vermesinde fitness salonunun bir fırsat olduğunu belirten Zeynep Toprak, "Pandemi sürecinde aldığımız kilolardan kurtulmamız için burayı bize açan yetkililere teşekkür ederim. Üzerimizde emeği olan hocalarımıza özellikle teşekkür ederiz. Biz ev kadınları için aldığımız kiloları vermemiz için çok uyumlu bir yer" dedi.

200 sporcu da eğitim alıyor

Altınyayla Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, farklı spor branşlarında 200 sporcunun eğitim aldığını belirterek, "Bugün burada gençlik ve spor merkezimizin faaliyetlerini değerlendirmek için bir araya geldik. Bugün burada 200'ün üzerinde öğrencimizin faaliyetlerini gördük ve değerlendirdik. Satranç, güreş ve fitnessdeki faaliyetlerin çok güzel olduğunu gördük. Değerli müdürümüz burada çok güzel çalışmalar yapıyor. Biz de kaymakamlığımız olarak elimizden geldiğince onlara destek olacağız. Onlara yardımcı olmaya çalışacağız. Buranın aktif bir şekilde işlemesi bizim için önemli olan husus. 200'ün üzerinde öğrencimize antrenörlerimiz eğitim veriyorlar. Buradan milli bir sporcu çıkarabilirsek ne mutlu bize diyoruz. Bu manada çalışmalarımızı devam ettireceğiz" dedi.

Altınyayla Gençlik ve Spor Müdürü Muhlis Erdoğan, pandemi sürecinde kilo alan vatandaşlara fitness salonunda eğitim vermeye başladıklarını belirterek, "Altınyayla Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak ilçemize yeni bir hizmet kazandırmanın sevinci içerisindeyiz. Vatandaşlarımıza fitness eğitimi başlattık. Pandemi sürecini atlatan vatandaşlarımızı spor salonunda tekrar spor yapmaya başlattık. Vatandaşlarımız ve sporcularımız burada fitness antrenmanı yapıyorlar. Bu süreçte bizi destekleyenlere teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BÜNYAMİN UĞUR