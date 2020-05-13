Covid-19 ile bağlantısı araştırılan "yeni hastalık" nedeniyle Belçika'da 30 çocuk hastaneye...
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Covid-19 ile bağlantısı araştırılan "yeni hastalık" nedeniyle Belçika'da 30 çocuk hastaneye...

Covid-19 ile bağlantılı olduğu sanılan ve İngiltere ve ABD'nin yanı sıra birçok ülkede görülen "yeni hastalık" nedeniyle Belçika'da yaklaşık 30 çocuğun tedavi altına alındığı açıklandı.

Covid-19 ile bağlantısı araştırılan
13.05.2020 14:55 | Son Güncelleme: 13.05.2020 15:03

Covid-19 ile bağlantılı olduğu sanılan ve İngiltere ve ABD'nin yanı sıra birçok ülkede görülen "yeni hastalık" nedeniyle Belçika'da yaklaşık 30 çocuğun tedavi altına alındığı açıklandı.

Koronavirüs salgının patlak vermesinin ardından ortaya çıkan rahatsızlığın, kan damarlarında iltihaplanmaya yol açan ve çok nadir görülen çocuk hastalığı olduğu belirtiliyor.

Belçikalı uzmanlar, okullar yeniden açıldığında, Covid-19 ile bu yeni hastalık arasında nasıl bir bağlantı olduğunun da dikkate alınmasını istiyor.

Wevelgem kentinde yaşayan 11 yaşındaki Lone adlı kız çocuğu, güneş altında bisiklete bindikten sonra rahatsızlandı ve ateşi yükseldi. Aile hekimin tavsiyesi üzerine koronavirüs testi uygulanması için acil servise götürüldü. Ancak, henüz 12 yaşında olmadığı için test yapılmadı.

Evine gönderildikten sonra ateşi 41'e çıkan Belçikalı kız çocuğu, baş ve karın ağrısı, ellerde döküntü ve bağırsak iltihabı şikayetleri ile Roeselare'deki Delta Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu giderek ağırlaşan Lone'de, gözlerde kızarıklık, eklem ağrısı, dudaklarda çatlama ve bütün vücutta kırmızı lekeler ortaya çıkmaya başladı. Bunun üzerine Ghent Üniversitesi Tıp Fakültesi (UZ Ghent) yoğun bakım servisine kaldırılan 11 yaşındaki kız çocuğunun koronavirüse karşı antikor geliştirdiği belirlendi.

UZ Ghent Çocuk Hastalıkları Uzmanı Petra Schelstrate'nin Belçika medyasına yaptığı açıklamaya göre, yoğun bakımda bu şikayetlerle tedavi gören tek çocuk Lone değil. Son haftalarda benzer belirtileri olan en az 30 çocuk hastaneye yatırıldı.

Belçikalı uzmana göre, çocukların hepsinde Kawasaki hastalığını andıran "inflamatuar" bir rahatsızlık vardı. Kawasaki hastalığının esas olarak bebekler ve okul öncesi çocuklarda görüldüğüne işaret eden Schelstrate, her hastada göz kızarıklığı gibi tipik belirtiler ortaya çıkmadığını söyledi.

Çocuk hastalıkları uzmanı, bunun, önceki bir enfeksiyonun tetiklediği ciddi bir iltihap olan "hiperinflamatuar" bir sendromu olduğunu belirterek, "Bazı durumlarda koronavirüs, bu yeni hastalarda rol oynamaktadır ancak bu her çocukta kanıtlanmadı" dedi.

Belçika'da okulların 18 Mayıs'ta yeniden açılacak olması, bazı ebeveynlerde endişe yaratıyor. UZ Ghent'ten çocuk hastalıkları uzmanı Kristof Vandekerckhove ve Delta Hastanesi'nden Karin Decawstevker, Covid-19 ile yeni hastalık arasında nasıl bir bağlantı olduğunun, okulların açılmasından sonra daha da dikkate alınması gerektiği görüşünde.

'Çok sayıda araştırmaya ihtiyaç var'

Çocuk hastalıkları uzmanlarına göre, iki hastalık arasındaki ilişkinin saptanması için hala çok sayıda araştırmaya ihtiyaç var.

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Hollanda'daki Amsterdam Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde de 2 çocuk, bilinmeyen klinik tablo nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Pediatrik yoğun bakım uzmanı Prof. Dr. Job van Woensel, Hollanda Televizyonu'na (NOS) yaptığı açıklamada, çocuklarda mide-bağırsak şikayetleri ile kalp yetmezliği belirtileri olduğunu söyledi.

Çocuklara bir kaç kez uygulanan koronaviürs testlerinin negatif çıktığı belirtildi. Van Woensel'a göre, Covid-19 ile yeni hastalık arasındaki bağlantıdan söz etmek için henüz erken. Hollanda Pediatri Derneği Başkanı Karoly Illy de, meslektaşıyla benzer görüşü paylaşıyor.

BBC
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