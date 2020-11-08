Covid-19 hastalarının umudu olan doktor koronaya yakalandı

Covid-19 hastalarının umudu olan doktor koronaya yakalandı Gaziantep'te ilk kez entübe olan doktor Hüseyin Süyür'e uygulanan yapay akciğer ile tedavi yöntemi ise olumlu sonuç verdi Gaziantep'te korona virüs salgını döneminde Covid-19 hastalarının umudu olan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr.

Covid-19 hastalarının umudu olan doktor koronaya yakalandı

Gaziantep'te ilk kez entübe olan doktor Hüseyin Süyür'e uygulanan yapay akciğer ile tedavi yöntemi ise olumlu sonuç verdi

GAZİANTEP - Gaziantep'te korona virüs salgını döneminde Covid-19 hastalarının umudu olan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Süyür, korona virüse yakalandı. Durumu ağırlaşan Süyür için tüm meslektaşları seferber olurken, kentte ilk kez entübe olan doktora uygulanan yapay akciğer ile tedavi yöntemi olumlu sonuç vermeye başladı.

Korona virüs sürecinin başladığı Mart ayından itibaren Gaziantep'te Covid-19 hastalarının umudu olan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Süyür, görev yaptığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde gece gündüz Covid-19 hastalarını tedavi etti. Yaklaşık 8 ay boyunca yüzlerce hastanın iyileşmesinde önemli rol oynayan Hüseyin Süyür, sürekli korona virüs hastaları ile temasta olması nedeniyle rutin olarak yapılan testlerden birine girdi. 22 Ekim tarihinde gelen test sonucunda korona virüsün bulaştığı tespit edilen Hüseyin Süyür için tüm meslektaşları ve sağlık çalışanları seferber oldu. Yüzlerce hastaya umut olan Hüseyin Süyür, görev yaptığı hastaneye yatırılarak tedavi görmeye başladı. Durumu ağırlaşan ve yaklaşık 4 gün önce entübe olan Hüseyin Süyür'ün yeniden sağlığına kavuşturulabilmesi için yoğun çaba sarf edildi. Tüm dünyada 1 milyon 249 bin, Türkiye'de ise 10 bin 722 civarında insanın ölümüne yol açan korona virüs salgınında nadir olarak uygulanan yapay akciğer tedavisi doktor Hüseyin Süyür için uygulanmaya başlandı. Gaziantep'te özellikle ağır hastalara yönelik olarak ilk kez uygulanan 'yapay akciğer' tedavisi olumlu sonuçlar vermeye başladı.

Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde Doç. Dr. Hayati Deniz tarafından uygulanan ve ECMO adı da verilen yapay akciğer tedavi yöntemi ile hastanın hayati önem taşıyan saturasyon oranı yüzde 50'lerden yüzde 100'lere kadar çıkarken, akciğerleri de toparlanma sürecine girdi. Gaziantep'te Covid-19 ile mücadelede ilk kez kullanılan sistem ile hastada iyileşme belirtileri yoğun şekilde görülmeye başlarken, özellikle durumu ağır olan hastaların korona virüs tedavisine yönelik yeni bir umut ışığı da doğmuş oldu.

"Yapay akciğer tedavisini denemek istedik"

Uygulanan yeni tedavi yöntemi hakkında bilgi veren Doç. Dr. Hayati Deniz, "Korona virüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürüyor. Biz de bu nedenle yeni tedavi yöntemleri arayışlarına sürekli devam ediyorduk. Bu kapsamda özellikle domuz gribi sürecinde de ciddi solunum yetmezlikli hastalarda kullanılan ECMO adı verilen yapay akciğer tedavisini denemek istedik. Bu tedavi ile akciğeri bir dönem pasif hale getirip, o dönemde vücudun yaşaması ve ciddi zarar gören akciğerin de toparlanması için bu yöntem aklımıza geldi" dedi.

"Yapay akciğer vücudun toparlanmasını sağlayarak ağır hastaları iyileştiriyor"

Düşündükleri sistemi hastalığı tedavi ederken virüs kapan uzman bir doktorun tedavisinde kullanmaya başladıklarını vurgulayan Doç. Dr. Deniz, "Son olarak Gaziantep'te korona hastalarını tedavi eden göğüs hastalıkları uzmanı bir doktorumuz bu hastalığa yakalanıp durumu kötüleşince entübe edildi. Entübasyon sürecinde de akciğerler ciddi zarar gördü. Gidişat da kötüleşince erken bir karar alıp yapay akciğer tedavisini kullanmaya karar verdik. Sonrasında da yapay akciğeri il dışından getirtip bu tedavi yöntemini kullanmaya başladık. Şuanda hastamızın tedavisi devam ediyor ve hala entübe durumda ama burada bu cihaz sayesinde hastamızın saturasyonu yüzde 50'lerden yüzde 100'lere kadar çıktı. Bu bizim için hastalıkla mücadele ederken ciddi bir zaman kazanımı demek. Bu tedavi ile akciğerin yapamadığı yaşam fonksiyonlarını yapay akciğer yapıyor. Biz de bu süreçte akciğeri tedavi ederek toparlanmasını sağlıyoruz. Şuan bu tedavi daha yeni uygulamaya başladık ve faydasını görmeye başladık. Bu tedavi ile hastanın vücudu oksijenleniyor. Akciğer de toparlanma sürecine devam ediyor. Bu da hiç umudumuzun olmadığı bir noktada bizi umutlandırıyor. O yüzden EKMO tedavisi unutulmamalı. Çünkü bu yöntemin varlığı bizi güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.

"Bu tedaviyi ilk kez korona hastalarında kullanıyoruz"

ECMO tedavisinin kalp nakil ameliyatlarında kullanıldığını ve pek yaygın bir tedavi yöntemi olmadığını da vurgulayan Deniz, "Bu tedavi özellikle kalp nakil ameliyatlarında bu tedaviyi uyguluyorduk. Bu virüsün tedavisinde ise Gaziantep'te ilk kez kullanıyoruz. Türkiye'de daha önce kullanıldı mı bilmiyoruz ama çok fazla kullanılmadı diye tahmin ediyoruz. Bu yöntem kötü olan, hatta çok kötü olan hastaların tedavi sürecinde zaman kazandıracak bir yöntem. Yani sonuca bakarsak bu yöntem virüsü yok etmiyor, hastalığı bir anda yok etmiyor ama hastalıkla mücadele şansımızı ciddi oranda arttırıyor" şeklinde konuştu.

"Yapay akciğere bağlanan hastanın durumu iyiye gidiyor"

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki de uygulanan yapay akciğer tedavi yöntemi hakkında bilgi vererek, "Doktorlarımız, Gaziantep'te ECMO denilen yapay akciğer sistemi ile ilk kez korona tedavisi yaptık. Korona ile mücadele ederken hastalığa yakalanan bir doktorumuzun durumu kötüleşince entübe edildi. Doktorlarımız da böyle bir sistemin uygulanarak hastamızın toparlanabileceğini söyledi. Bunun üzerine Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde bu yapay akciğer tedavisi yapılmaya başlandı. Şuanda hastamız yapay akciğer sistemi ECMO'ya bağlandı. Durumu iyiye doğru gidiyor. Biz hocamızın yeniden toparlanarak aramıza döneceğini umut ediyoruz. Güzel bir tedavi yöntemi oldu" ifadelerine yer verdi.

"Korona tedavisinde ilk kez kullandık"

Uygulanan sistemin Gaziantep'te korona virüs tedavisinde ilk kez kullanıldığını da vurgulayan Dr. Tiryaki, "Gaziantep'te korona tedavisinde ilk kez uygulandı. Bu sistem daha önce de kalp ve akciğer travmalarında, ani gelişen kardiyak yetmezlik durumlarında da uygulanan ama çok kullanılmayan bir sistemdi. Türkiye'de çok sık kullanılan bir yöntem değil. Tedavideki sonuçlarına bakıp buna yönelik ekip kurma şansımız olursa bunu kurarak hem korona hastaları hem de diğer hastalar için bu sistemin bir umut olacağını ümit ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI