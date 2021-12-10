Covid-19 aşısını reddedince 3'üncü kez kalp ameliyatı oldu

İZMİR (DHA) - İZMİR'de kalp hastası İbrahim Gezer (38), ilk kalp kapakçığı ameliyatını 7, ikincisini 23 yaşında oldu. Geçen yıl koronavirüse yakalanıp tedavi gören Gezer, önceliği olmasına rağmen aşı olmayı reddetti. 2 ay önce yine koronavirüse yakalanan Gezer, buna bağlı aort damarında yırtılma meydana gelince Antalya'da 3'üncü kez açık kalp ameliyatı oldu. Gezer, "Keşke bunu yaşamadan aşı yaptırsaydım, pişmanım" dedi.

İzmir'de yaşayan İbrahim Gezer, kalp rahatsızlığı nedeniyle 7 yaşında açık kalp kapakçığı ameliyatı oldu. Zamanla kalp kapakçığı küçük gelmeye başlayan Gezer'e 2006 yılında yeniden açık kalp kapakçığı ameliyatı yapıldı. Sonrasında günlük hayatına sağlıklı şekilde devam eden Gezer, 2012 yılında evlendi ve babalık duygusunu yaşadı. Geçen yıl mart ayında koronavirüse yakalanan İbrahim Gezer, bu hastalığı yendi. Sağlık Bakanlığı'nın kalp hastalarını risk grubuna alması ve aşı önceliği tanımasına rağmen Gezer, uyarıları dikkate almayarak, aşı olmayı reddetti.

"Covid enfeksiyonu başta akciğer hastalığı olarak algılandı. Akciğeri çok harap eden bir hastalık. Fakat damarları da çok kötü etkilediği ortaya çıktı. Damarlarda pıhtılaşmalara neden oldu. Gelecekte ne tür problemlerle karşılaşacağımızı çok bilemiyoruz. En çok etkilediği sistem kalp ve akciğer. Hayatımızı tehlikeye sokan organlardan biri de kalp. Kalp ameliyatından sonra akciğerlerinin sağlıklı olması hastanın hızlı iyileşmesini sağlıyor. Ama akciğerlerde hasar varsa riski artırıyor. O yüzden kalp hastaları özellikle riskli gruba giriyor. Özellikle risk gurubundaki hastaların aşılarına çok dikkat edip tamamlaması gerekiyor."