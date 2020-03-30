Covid-19'a yerli sermaye 'Siperi' Dünyanın ve Türkiye'nin dengesini alt üst eden Covid-19 virüsü gündemdeki yerini koruyor.

Dünyanın ve Türkiye'nin dengesini alt üst eden Covid-19 virüsü gündemdeki yerini koruyor.

Öncü Dental markası Dentac, virüsten korunmak için evlere kapandığımız şu günlerde maskenin tamamlayıcı ürünü olarak kabul gören yüzde 100 yerli 'Siperlik' geliştirdi. Üretim bandından yeni çıkan ürün, iç piyasadan 600 bin adet sipariş aldı.

Tedarik Zinciri Direktörü Ömer Aydın, "Bilgi birikimimizi bu zor günlerde ülkemiz için kullanıyoruz, bu da bize tarifsiz bir mutluluk veriyor. PVC ve lastik malzemeden üretilen tamamlayıcı bir ürün. Tamamlayıcı olmasına rağmen etkisi oldukça yüksek. Maske eşliğinde kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Üretim bandından henüz üç gün önce çıkan siperliklerden ilk etapta 600 bin adet sipariş aldık. Talebe yetişmekte güçlük çekiyoruz ancak üretim kapasitemizi artırdık. Şu anda 6 farklı ülkeden sipariş aldık. Bu bağlamda virüsün ülkemizdeki seyrine göre bir ihracat planı yaptık. Önce kendi insanımıza bu ürünü tedarik edeceğiz" dedi.

Covid-19'un hem dünya, hem de Türkiye için büyük bir tehdit oluşturduğunu ifade eden Aydın, "Devletimiz tüm imkanlarını insanımızın canını korumaya adadı. Yapılan her uyarıyı dikkate alıp öngörülen süre kapsamında hayatımızı buna göre şekillendirmeliyiz. Aksi taktirde vaka sayılarının ve ölümlerin önüne geçmemiz zor. İtalya gözümüzün önünde acı bir örnek. Virüsten korunmanın birinci kuralı sosyal izolasyon. Bunun için de evlerimizden mecbur kalmadıkça çıkmamalıyız" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA