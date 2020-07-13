Çorum TKDK'da yeni yatırımlar için imzalar atıldı
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Çorum TKDK'da yeni yatırımlar için imzalar atıldı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, projeleri Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından destek kapsamına alınan Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Mecitözü Süt Üreticileri Birliği, İskilip Yerel Eylem Grubu Derneği ve Ortaköy Şapinuva Kadeş Derneği'nin sözleşme...

Çorum TKDK'da yeni yatırımlar için imzalar atıldı
13.07.2020 20:06 | Son Güncelleme: 13.07.2020 20:10

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, projeleri Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından destek kapsamına alınan Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Mecitözü Süt Üreticileri Birliği, İskilip Yerel Eylem Grubu Derneği ve Ortaköy Şapinuva Kadeş Derneği'nin sözleşme imzalama etkinliğine katıldı.

'190 Milyon liralık yatır gerçekleştirildi'

TKDK Çorum İl Koordinatörlüğünün son 8 yılda Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyetinin eş finansmanı ile uygulanan IPARD Programıyla, tesis kurulumu ve makine ekipman alımlarını içeren 651 projeye destek verdiğini hatırlatan Vali Mustafa Çiftçi, bu projelerle 190 milyon liralık yatırım gerçekleştirildi ve 91,6 milyon lira hibe olarak yatırımcılara ödenme yapıldığını söyledi.

'Sözleşmeler tamam sıra yatırımlarda'

Vali Çiftçi, "2019 yılında çıkılan çağrılardan alınan 39 milyon lira yatırım, yaklaşık 20 milyon liralık hibe tutarlı 154 projenin işlemleri Mart ayı sonundan günümüze kadar devam eden çalışmalarla ve Koronavirüsle mücadele ettiğimiz bu dönemde Devletimizin gönderdiği tüm talimatları harfiyen uygulayarak, gerekli tüm önlemleri titizlikle almak suretiyle tamamlanarak, vatandaşımızın yatırımlarını gerçekleştirmesi sürecine taşındı. Bu süreçte özveriyle çalışmalarını sürdüren İl Koordinatörlüğü personelimizi tebrik ediyorum. Geride kalan 3 ay içerisinde 148 projeyle sözleşme imzalandı." dedi.

'İki birlik destek hakkı kazandı'

Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Mecitözü Süt Üreticileri Birliğinin projelerine ait sözleşmeleri imzalamak ve yatırımlarını başlatmak için burada bulunduklarını hatırlatan Vali Çiftçi, "Böylece ilimizde ilk defa üretici birliklerine TKDK desteği verilmiş olacak. İmzalayacağımız sözleşmelerle; Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, 1 adet süt soğutma ve depolama tankı, 10 adet araç üstü süt taşıma tankı, 1 adet saf su cihazı, 3 adet süt toplama aracı ve 1 adet süt taşıma kamyonu alacak. 1,9 milyon liralık yatırım tutarlı projeye yüzde 50 hibe ödenecek.Mecitözü Süt Üreticileri Birliğine, 4 adet süt soğutma ve depolama tankı, 4 adet transfer pompası, 10 adet araç üstü süt taşıma tankı ve 4 adet süt toplama aracı alacak. 1,3 milyon liralık yatırım tutarlı projeye yüzde 50 hibe ödenecek. Her iki birliğimizin başkanlarını bu girişimlerinden dolayı tebrik ediyorum. En kısa zamanda yatırımların tamamlanmasını ve üreticilerimizin hizmetine sunulmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

'İskilip ve Ortaköy'de leader desteği başlıyor'

TKDK'nın yeni uygulamaya başladığı LEADER tedbiriyle, IPARD kriterlerine uygun olarak kurulan, yöreye uygun kalkınma stratejilerini hazırlayan özel sektör, STK ve kamu kurumlarının bir araya geldiği çok yönlü bir kalkınma anlayışının benimsendiğini kaydeden Mustafa Çiftçi, "Dernek statüsündeki Yerel Eylem Gruplarına destek sağlanıyor. LEADER çağrısında İskilip ve Ortaköy ilçelerimizde kurulan iki yerel eylem grubu derneğimizin de başvuruları kabul edilmiştir. İskilip Yerel Eylem Grubu Derneği 2 milyon 232 bin lira, Ortaköy Şapinuva Kadeş Derneği 1 milyon 922 bin lira bütçe kullanımı için hak kazandı. Bu derneklerimizin, genel giderleri, bölge üreticilerine yönelik eğitim, seminer, tanıtım faaliyetleri ve yöre halkının ortak faydasına yönelik projeleri desteklenecek. Her iki yerel eylem grubu derneğimiz, projelerinde belirtikleri faaliyetleri gerçekleştirerek, ilçelerinin kalkınmasına katkı sağlayacaklar. İki ilçemize de hayırlı olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

'Çağrılar karşılık buldu'

Devam eden 9.çağrı hakkında da bilgi veren Vali Çiftçi, "Bu çağrıyla; et, süt ve yumurta üretimine yönelik projelerle, kırsal alanlarda gelir getiren faaliyetleri çeşitlendirmeyi amaçlayan arıcılıktan, zanaatkarlık ve katma değerli ürün üretimine, kırsal turizmden yenilenebilir enerjiye, tıbbi ve aromatik bitki üretiminden işlenmesi ve pazarlanmasına, seracılık, makine parkları ve su ürünleri yetiştiriciliği projelerine destek veriliyor. Çiftlik faaliyetlerini çeşitlendirmeye yönelik proje başvuruları geçen hafta itibariyle tamamlandı. Hayvancılık yatırımlarına yönelik başvuru süreci Temmuz ayı sonuna kadar devam ediyor.

Talebin oldukça yüksek olduğu bir çağrı sürecinin sonunda, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme sektörüne yönelik 245 adedi makine-ekipman alımı, 35 adedi yenilenebilir enerji, 4 adedi zanaatkarlık ve yöresel ürünler, 1 adedi arıcılık ve 1 adedi de makine parkı kurulumu içeren, 86,5 milyon lira yatırım ve 47 milyon lira hibe tutarlı, 286 projenin kabulü yapılmıştır. Temenni ederim ki bu başvuruların da tamamıyla sözleşmelerini en kısa zamanda imzalayalım."

Birlik ve dernek başkanlarının projelerini tanıtıma yönelik açıklamalarının ardından hazırlanan sözleşmeler imzalandı. Etkinlik hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu." diye konuştu.

TKDK Çorum İl Koordinatörlüğünde, İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer'in ev sahipliğinde düzenlenen sözleşme imzalama etkinliğine İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül, Mecitözü Kaymakamı İlyas Öztürk, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Mecitözü Süt Üreticileri Birliği Başkanı Metin Ayvaz, İskilip Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı ve Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mustafa Serdar Çorumlu ve Ortaköy Şapinuva Kadeş Derneği Başkanı Fatih Han Kara katıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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