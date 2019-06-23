ÇORUM STAJ İÇİN GİTTİĞİ ANTALYA'DA KAYBOLAN DOĞUKAN, 4 GÜNDÜR KAYIP

Çorum'dan Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otele aşçılık stajı için giden Doğukan Coşkunsu'dan (16), ailesi 4 gündür haber alamıyor.

Çorum'da ailesiyle birlikte yaşayan Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Doğukan Coşkunsu, aşçılık stajı için 6 Mayıs'ta gittiği Antalya'nın Manavgat ilçesinde yer alan bir otelde staj eğitimlerine başladı. 4 gün önce kardeşi Ecenur Coşkunsu'yu arayıp Çorum'a gelmek istediğini söyleyerek telefonunu kapatan Doğukan Coşkunsu'dan haber alamayan ailesi, Çorum Bahçelievler Polis Merkezi'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine Çorum ve Antalya'daki polis ekipleri, kayıp Doğukan'ın bulunması için çalışma başlattı, otel ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Baba Erdem ve Anne Sibel Coşkunsu, Manavgat'a giderek kaybolan çocuklarından bir iz bulmaya çalıştı. Ancak, yapılan aramalarda sonuç alınamadı.

'4 GÜNDÜR HABER ALAMIYORUZ'

Kayıp gencin dedesi Şakir Coşkunsu, torunun görenlerin kendilerine yardım etmesini isteyerek, Torunum staj yapmak için Antalya Manavgat'ta bir otele gitmişti. 4 gündür de hiçbir haber alamıyoruz. Çorum polisi ve Antalya polisi ortak bir çalışma yaparak torunumu arıyorlar. Ancak şuana kadar hiçbir iz yok, Allah Rızası için torunumu bulsunlarö dedi.

'HER YERDE POLİS ONU ARIYOR'

Gözü yaşlı babaanne Naciye Coşkunsu ise Yavrumu staj için gönderdik ve 4 gündür kayıp her yerde polis onu arıyor. Ne olur Doğukan'ımı gören yerini bilen varsa lütfen en yakın polis karakoluna haber versinö diyerek torunundan gelecek iyi haberleri umutla beklediklerini söyledi.

Kaynak: DHA