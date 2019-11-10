Çorum'da 301 bin 111 fidan dikimiyle rekor denemesi yapılacak

10.11.2019 13:02 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:03

ÇORUM'da, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 'Geleceğe Nefes' sloganıyla başlatılan etkinlik kapsamında 301 bin 111 fidan toprakla buluşturulacak. Kentte tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirten Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, "Yarın inşallah Çorum'da Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek rekorun denemesini yapacağız. 1560 dönüm alanda 301 bin 111 adet fidanı toprakla buluşturacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan 'Geleceğe Nefes' seferberliği çerçevesinde 11 Kasım 2019'da saat 11.11'de 11 milyon fidan, Türkiye'nin 2023 noktasında toprakla buluşturulacak. Organizasyon kapsamında iki ayrı alanda, dünya rekoru kırılması da hedefleniyor. Etkinlikte, ilk olarak, 232 bin 647 adet fidan ile Endonezya'ya ait olan '1 saat içinde en fazla fidan dikme' rekoru, Çorum'da 1 saatte daha fazla fidan dikilerek egale edilmesi hedefleniyor. Kentte 1560 dönümlük alanda 301 bin 111 fidan toprakla buluşturulup, Guinness Dünya Rekoru'nun Türkiye adına tescil ettirilmesi de amaçlanacak.

Kaynak: DHA