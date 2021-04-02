Çörek otu yağı faydaları nedir? Çörek otu nasıl yenir? Çörek otu yağının faydaları ve zararları

Çörek otu yağı Asya'ya özgü Nigella Sativa bitkisinden yapılmaktadır. Çörek otu yağının faydaları ve zararlarını sizler için derledik. Kalp sağlığını koruması, kanseri önlemedeki gücü, cinsel güce etkisi, damar tıkanıklığına ve sinüzite iyi gelmesi gibi birçok faydası bulunan çörek otu yağı faydaları ile alternatif tıp tutkunlarının iştahını kabartıyor. Peki, Çörek otu yağı faydaları nedir? Çörek otu nasıl yenir? Çörek otu yağının faydaları ve zararları

Nigella Sativa bitkisinden oluşan Çörek otu yağının faydaları araştırılıyor. Kalp sağlığını koruması, kanseri önlemedeki gücü, cinsel güce etkisi, damar tıkanıklığına ve sinüzite iyi gelmesi gibi birçok faydası bulunan çörek otu yağı, faydaları ile alternatif tıp tutkunlarının iştahını kabartıyor.

ÇÖREK OTU YAĞI FAYDALARI

Çörek otu yağı faydaları, antioksidan bakımından yüksektir ve sağlık için birçok faydası olabilir . Bunlar arasında astım ve çeşitli cilt rahatsızlıklarının tedavisi, kan şekeri ve kolesterol seviyelerinin düşürülmesi, kilo kaybına yardımcı olunması ve beyin sağlığının korunması yer alır.

Dolaşım sistemine faydalıdır

İltihap kurutucudur

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Kuru öksürük ve bronşite iyi gelir

Gastrit ve ülser rahatsızlığına yararlıdır

Kan şekerini düşürür

Astım hastalarına iyi geldiği görülür

Kalp ve damar yollarını korur

Kanser hücrelerinin gelişip vücuda yayılmasını engeller, karaciğer, meme, prostat kanserini yavaşlatır

Mide hastalıklarını önler

Sinirleri yatıştırır

Halsizliği ve yorgunluğu alır

Eklem ağrıları ve romatizmaya iyi gelir

Yaraları iyileştirir

Kabızlığı giderir

Doğum yapan annelerde sütü çoğaltır

Baş ağrısının geçmesini sağlar

Çörek otu yağı faydaları

ÇÖREK OTU YAĞININ ZARARLARI NELERDİR?

Çörek otu, ağız yoluyla az miktarlarda alındığında genellikle çoğu insan için güvenlidir ve zarar verici değildir. Yani, yiyeceklerin ve ekmek gibi hamur işlerinin içerisinde baharat şeklinde kullanılan çörek otunun bir zararı yoktur. Çörek otu özü ve yağı ise kısa vadeli tıbbi kullanımlarda güvenlidir. Ancak, uzun süre kullanıldıklarında güvenli olup olmadıkları hakkında hala yeterli bilgi yoktur. Öte yandan çörek otu, alerjik kaşıntılara neden olabilmektedir.

• İnsanlar ilaç yerine çörek otu yağı kullanmamalıdır.

• Herhangi bir takviyede olduğu gibi hamile veya emziren kadınlar, kullanmadan önce çörek otu yağının faydalarının kendileri için uygun olup olmadığını görmek için doktorlarıyla konuşmalıdır.

• İlaç alan kişiler, çörek otu yağı gibi bitkisel takviyeleri kullanmadan önce doktorlarıyla konuşmalıdır. Doktor tavsiyesi olmadan ilaç almayı bırakmamak esastır.

• İnsanlar ayrıca yağı gözlerden, burun deliklerinden ve diğer hassas vücut parçalarından uzak tutmaya özen göstermelidir.

• Çörek otu yağı bazı insanlarda alerjik döküntüye neden olabilir. Bu nedenle, reaksiyonu tetiklememesini sağlamak için önce ciltte küçük bir kısım üzerinde test yapmak hayati önem taşır.

• Çörek otu yağı bazen mide rahatsızlığı, kabızlık ve kusma gibi sindirim sorunlarına yol açabilir.

En güvenli ve en faydalı şekilde çörek otu yağının faydalarını elde etmek için, her zaman yüzde 100 saf, sertifikalı, yüksek kaliteli, organik çörek otu yağı kullanılmalı.

Birçok çalışma, çeşitli tıbbi ve cilt durumları için sağlık ve kozmetik yararları olabileceğini göstermiştir, ancak bu çalışmalar genellikle insanlardan ziyade hayvan veya hücre modellerinde kullanılmaktadır.

Çörek otu yağı almadan önce mutlaka doktorunuzla konuşun, ürünleri alırken seçici olmak hayati önem taşımaktadır. Birçok sağlık deposu çörek otu yağı satmaktadır ve çevrimiçi olarak hem sıvı hem de kapsül şeklinde bulunur.

ÇÖREK OTU YAĞI NE İŞE YARAR?

Çörek otu yağı faydaları ile alternatif tıpa ilgi duyanların yüzünü güldürüyor. Birçok hastalığa derman olan Çörek otu yağının faydaları saymakla bitmiyor. Zayıflatıcı etkisinden mide bulantısına, diş ağrısını geçirmesinden kolesterolü düşürücü etkisine faydası bulunan Çörek otu yağı, faydaları olduğu kadar zararlarını da barındırmaktadır. İşte vatandaşların merakla araştırdığı, fitoterapi uzmanlarının öve öve bitiremediği çörek otu yağının dillere destan faydaları

ÇÖREK OTU YAĞI NASIL TÜKETİLMELİDİR?

Yeni başlayanlar, 2 hafta boyunca günlük 3 kez bir çay kaşığı; sonrasında günde 1 veya 2 kez 1 çay kaşığı olarak öneriliyor. Ayrıca kapsül formunda da alınabilir. 2 kapsül, bir çay kaşığı miktarına eşittir.

Soğuk pres şeklinde üretilen, koruyucu ve katkı maddesi olmayan ve karışım yağ içermeyen çörek otu yağı tercih edilmelidir. Açıldıktan sonra buzdolabında saklayın. Bazı çörek otu yağları çiçek yağıyla karıştırılıp satılmaktadır. Sağlık açısından bu tür ürünlerin yararı yoktur. Kalitesinden emin olunmayan ürünler kullanılmamalıdır.

ÇÖREK OTU NASIL TÜKETİLİR?

Hem aktarlar hem de marketlerde bulabileceğiniz çörek otu tüketim miktarı önemlidir. Soğuk pres şeklinde üretilen, koruyucu ve katkı maddesi olmayan ve karışım yağ içermeyen çörek otu yağı tercih edilmelidir. Açıldıktan sonra buzdolabında saklanmalıdır. Çörek otunun kaliteli olmasından emin olun.

ÇÖREK OTU YAĞININ CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

Çörek otu yağı kurumuş ciltleri nemlendiriyor. Özellikle deri çatlamalarına iyi gelen çörek otu yağı cildi parlak göstererek diri tutuyor. İşte çörek otu yağının cilde mucizevi faydaları;