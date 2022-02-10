Çorabını üşümemesi için öğrencisine giydiren öğretmene başarı belgesi verildi

AKSARAY (AA) - Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, üşümemesi için çorabını öğrencisine giydiren öğretmeni başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Vali Aydoğdu ve İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Aksaray Atatürk İlkokulu sınıf öğretmeni Hafife Tüzün ve okul müdürü Recep Çelen'i ziyaret etti.

Tüzün ve Çelen'e gösterdikleri davranıştan ötürü başarı belgesi taktim eden Aydoğdu, AA muhabirine, Tüzün'ün öğrencisine iç ısıtan çok anlamlı bir hareket yaptığını söyledi.

Öğretmenin çok duygusal ve samimi bir davranışta bulunduğunu anlatan Aydoğdu, "Öğretmenimiz, öğrencimize ayakkabı temin ettikten sonra çorabının da ıslak olduğunu fark ediyor. Çoraplarını çıkaran öğretmenimiz öğrencimize giydiriyor. Biz de bu duyarlılığı gösteren hem öğretmenimize hem de müdürümüze başarı belgesi takdim ettik. Bizler her zaman merhametimizi ve sevgimizi ön plana çıkartmamız gerekiyor. İçimizi ısıtan bu hareketinden dolayı öğretmenlerimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Öğretmen Tüzün ise öğrencinin botlarının yeni olduğunu ancak içine çok su aldığını gördüğünü söyledi.

Durumu okul müdürüne anlattığını ve hemen bir bot temin edildiğini anlatan Tüzün, şunları kaydetti:

"Hemen giydirecektim ancak çorabının ıslak olduğunu gördüm. Okulumuz biraz şehrin dışında. Okul çevresinde de çorap falan satan bir yer yoktu. Normalde yedek çoraplarımız olurdu, o da kalmamış. Ben de o gün yeni giydiğim çorabı çıkararak öğrencimize giydirdim. O anda müdürümüzün fotoğraf çektiğinden haberim yoktu. Benim yerimde bir başkası da olsa aynı şeyi yapardı. Bizler öğrencilerin her şeyiyle ilgileniyoruz. Valimize çok teşekkür ediyorum başarı belgesi için."

Aksaray Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencisi kız çocuğunun ıslanan ayakkabılarını yenisiyle değiştirdiği sırada çoraplarının da ıslandığını gören sınıf öğretmeni Hafife Tüzün, çoraplarını çıkararak öğrencisine giydirmişti. Sosyal medyada paylaşılan o anların fotoğrafı ise çok sayıda beğeni toplamıştı.