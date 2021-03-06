Çöp atma tartışmasında kardeşini öldüren üniversite öğrencisi adliyede
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Çöp atma tartışmasında kardeşini öldüren üniversite öğrencisi adliyede

06.03.2021 16:32 | Son Güncelleme: 06.03.2021 16:37
Çöp atma tartışmasında kardeşini öldüren üniversite öğrencisi adliyede

Çöp atma tartışmasında kardeşini öldüren üniversite öğrencisi adliyedeANKARA'nın Çankaya ilçesinde, çöp atma yüzünden tartıştığı lise öğrencisi kardeşi Kenan K'yı (16) bıçaklayarak öldüren üniversite öğrencisi Mustafa K. (20) adliyeye sevk edildi.

Çöp atma tartışmasında kardeşini öldüren üniversite öğrencisi adliyede

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, çöp atma yüzünden tartıştığı lise öğrencisi kardeşi Kenan K'yı (16) bıçaklayarak öldüren üniversite öğrencisi Mustafa K. (20) adliyeye sevk edildi. Mustafa K.'nın meyve bıçağı kırılınca ekmek bıçağı ile kardeşini bıçaklamaya devam ettiği ortaya çıktı.

Mürsel Uluç Mahallesi 938'inci Sokak'taki apartmanda oturan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kütüphane Daire Başkanı Mahmut K. ve eşi, dün akşam komşu ziyaretine gittikleri sırada oğulları Mustafa ve Kenan K. evde yalnız kaldı. Babasının görev yaptığı üniversitede İslam Bilimleri Fakültesi öğrencisi olan Mustafa K., lise öğrencisi kardeşi Kenan K.'dan evdeki çöpü atmasını istedi. Kenan K.'nın karşı çıkması üzerine iki kardeş arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda Mustafa K., kardeşini göğsünden bıçakladı. Kenan K., kanlar içinde yere yığılırken, Mustafa K. polisi arayarak durumu bildirdi. Polise elindeki bıçakla kapıyı açan Mustafa K. gözaltına alınırken, göğsünde 11 bıçak yarası tespit edilen kardeşinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kenan K'nın cesedi, evde yapılan incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

MEYVE BIÇAĞI KIRILMIŞ

Mustafa K., polisteki ifadesinde, anne ve babasının misafirliğe gittiğini, evde çöp atma yüzünden kardeşi ile aralarında tartışma çıktığını ve tartışmanın kavgaya dönüştüğünü, mutfakta duran ekmek bıçağı ile kardeşini göğsünden yaraladığını, daha sonra 155'i aradığını söyledi. Öte yandan polis eve gittiğinde Mustafa K'nın sol elinde kırık meyve bıçağı, yerde de ekmek bıçağı olduğu belirlendi. Mustafa K.'nın, kardeşini önce meyve bıçağı ile bıçakladığı; ancak bıçak kırılınca mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile bıçaklamaya devam ettiği öğrenildi. Mustafa K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kardeşi Kenan K.'nın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere Muş'a götürüldü.

Ferhat EKİNCİ- Caner ÜNVER/ANKARA,


Çöp atma tartışmasında kardeşini öldüren üniversite öğrencisi adliyede
Çöp atma tartışmasında kardeşini öldüren üniversite öğrencisi adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

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