Contemporary Istanbul Gala Resepsiyonu

Contemporary Istanbul'un 12. yılını kutlamak üzere Esma Sultan'da gerçekleşen gecede Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Suzan Sabancı Dinçer ve Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli konukları karşıladı. Her yıl İstanbul'u uluslararası sanat merkezlerinden biri haline getiren Contemporary Istanbul çağdaş sanat fuarı, 14 Eylül'de kapılarını açtı. Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen galerilerinin, sanatçılarının, kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, koleksiyonerleri ve sanatseverleri gecede bir araya getiren Contemporary Istanbul, İstanbul boğazında sanat ve keyif dolu bir akşam yaşattı.

Çağdaş sanatı odak noktasına alarak Türk sanatını dünya sanatıyla buluşturan Contemporary Istanbul'a, bu sene 42'si yabancı, toplam 73 galeri ve yaklaşık 1.500 sanat eseri sanatseverler ile buluşacak.

Türkiye'de güncel sanat piyasasının gelişmesinde önemli bir aktör olan Contemporary Istanbul, uluslararası bir sanat platformu olmanın ötesinde artık İstanbul'a ait bir değer. İstanbul'u ve Türk sanatını dünya piyasasıyla buluşturan Contemporary Istanbul, 12. edisyonunda bölgedeki önde gelen genç ve köklü galerilerin yanı sıra birçok yeni galeri ve temsilci ülkeyi ağırlıyor.

Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli gecede şunları söyledi: "2016 yalnızca Türkiye açısından değil, tüm dünya için zor bir sene idi ve biz İstanbul'u olduğundan da daha güçlü bir kültür sanat merkezi olarak konumlandırmak amacıyla geçen yıl sanata dair tüm kurumların bir arada hareket etmesi gerektiği kararını aldık. Şimdi 1 yıl önceye baktığımda Contemporary Istanbul'u Kasım ayından Eylül'e çekme kararımızla gurur duyuyorum. Bienal ve bir çok sanat etkinliğinin gerçekleştiği sanat dolu bu hafta bize bir kez daha gösterdi ki kültür ve sanat kurumları her daim uyum ve eşgüdüm ile hareket etmelidir.".

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Suzan Sabancı Dinçer geleceğin şekillenmesine öncülük eden sanatın, toplum geneline yayılması ve daha çok takip edilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti ve ekledi;"Ülkemizdeki sanatseverlerin dünyadaki güncel sanat gelişmelerine erişiminin artması öncelikli hedeflerimiz arasında. On yılı aşkın bir süredir devam ettirdiğimiz Contemporary Istanbul ana sponsorluk görevi, bizim için önemli bir ayrıcalık. Türkiye'de çağdaş sanatın en önemli buluşma platformu olan Contemporary Istanbul'un ziyaretçi sayısının her yıl arttığını görmekten mutluluk duyuyoruz. Uluslararası alandaki başarısıyla İstanbul'umuzu dünyanın seçkin sanat merkezleri arasında konumlandıran bu önemli oluşuma destek olmayı sürdüreceğiz."

Ayrıca yurt dışından Contemporary Istanbul davetlisi olarak gelen 48 ve dünya basınının İstanbul temsilcisi 10 olmak üzere toplamda 60'a yakın yabancı basın temsilcisinin katıldığı etkinlikte sanat dünyasından Ahmet Aral, Mehmet Ali Bakanay, Berrak ve Nezih Barut, Bilge ve Haro Cümbüsyan, Basel Ramzy Dalloul, Sevda ve Can Elgiz, James Khazei, Nevbahar ve Ali Koç, Fatima ve Eskandar Maleki, Hatice ve Ferit Meriçten, Murat Özyeğin, Guillermo Rosenblum, Alia Al-Senussi, Marc Spiegler, Aylin ve Özcan Tahincioğlu, Serge Tiroche, Tüten Ağah Uğur, Freda ve Izak Uziyel, gibi isimler bulunuyordu.

