Colin Jost ile evli olan Scarlett Johansson ikinci bebeğini dünyaya getirdi

Johansson'un geçen sene gözlerden uzak bir şekilde evlendiği Colin Jost, Connecticut'ta gerçekleşen bir stand up gösterisi sırasında doğrulamıştı.

Johansson'un geçen sene gözlerden uzak bir şekilde evlendiği Colin Jost, Connecticut'ta gerçekleşen bir stand up gösterisi sırasında doğrulamıştı. Jost, "Bebeğimiz oluyor, çok heyecan verici!" diyerek mutlu haberi paylaşmıştı.

ÜÇÜNCÜ EVLİLİK, İKİNCİ ANNELİK

Bir erkek olduğu açıklanan bebek Johansson'un ikinci, Jost'un ise ilk bebeği. Scarlett Johansson'un, Fransız eşi Romain Dauriac ile evliliğinden altı yaşında Rose Dorothy adında bir kızı bulunuyor.

İKİNCİ EVLİLİĞİNDEN DE BİR KIZI BULUNUYOR

Scarlett Johansson, Colin Jost ile üçüncü evliliğini yaptı. Güzel oyuncu, ilk evliliğini 2008 ile 2011 arasında Ryan Reynolds ile yaptı. Fransız gazeteci Romain Dauriac ile 2014 yılında yaptığı ikinci evliliği ise üç yıl sonra bitti. Colin Jost, Johansson'un üçüncü eşi.

BU ÜNLÜLER DE DOĞUM HABERİYLE HERKESİ ŞAŞIRTTI

Gösteri dünyasında bir bebek beklediklerini gizleyen tek ünlü çift Jessica Biel ile Justin Timberlake değil. Daha önce başka ünlüler de yeni bebek heyecanlarını kamuoyunun gözünden sakladı, bebekleri dünyaya geldikten sonra duyurdu. İşte hamileyken göz önünde olmayan, bebek sahibi olduklarını sonradan duyurup herkesi şaşırtan o ünlüler.

İKİNCİ BEBEK SÜRPRİZİ

2020 yılının temmuz ayında tüm dünya koronavirüs nedeniyle sosyal izolasyondayken gösteri dünyasından mutlu bir haber geldi. Justin Timberlake ve Jessica Biel'in ikinci kez ebeveyn oldu. Hamile olduğunu bir sır gibi saklayan Biel'in imdadına bu konuda koronavirüs karantinası yetişti. Bu sayede toplum içime çıkmayan Biel ikinci bebeğini de bir süre önce doğurdu. Çiftin 5 yaşında Silas adında bir oğlu bulunuyor.

HAMİLEYKEN GÖZ ÖNÜNE ÇIKMADI

Anna Kournikova ve Enrique Iglesias, 2017 yılında ikiz bebek sahibi oldu. Ama hamilelik sürecinde o kadar gizemli davrandılar ki bundan kimsenin haberi olmadı. Anna Kournikova da hamileliğinde kamera karşısına çıkmadı, paparazzilerin bulunduğu yerlere gitmedi. Çift sosyal medya hesaplarından da ipucu vermedi. Durum böyle olunca bebek haberi de herkesi şaşırttı.

SEVGİLİ OLDUKLARI BİLE BİLİNMİYORDU Rashida Jones'un Ezra Koenig ile sevgili olduğunu bile kimse bilmiyordu ki bir de üstüne bebek haberi geldi. Çiftin Isaiah adını verdikleri erkek bebeğin doğumu da bir sır gibi saklandı.

BEKLENMEDİK ANDA DUYURDU Gösteri dünyasının şaşırtan bebek haberlerinden biri Iggy Azalea'dan geldi. Koronavirüs karantinası nedeniyle uzun süre ortalarda görünmeyen Azalea, haziran ayında anne olduğunu duyurdu. Bir oğlu olduğunu belirten Azalea, haberi vermek için doğru zamanı beklediğini de belirtti. Azalea'nın gizlediği bir başka ayrıntı da bebeğin babasıydı. Azalea, bir süre sonra bebeğin babasının meslektaşı Playboi Carti olduğunu doğruladı.

47 YAŞINDA ANNE OLDU Cameron Diaz ve Benji Madden da kızlarının dünyaya geldiğini duyurduğunda hayranları şaşkınlık yaşadı. Diaz, 47 yaşında anne olduğu haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

İKİZLER ŞAŞIRTTI Cristiano Ronaldo'nun kendisiyle aynı adı taşıyan büyük oğlunu bütün dünya tanıyordu. Sonra sevgilisi Georgina Rodriguez'den de bir kızı oldu. Buraya kadar tamam. Ama Ronaldo, Rodriguez'den dünyaya gelen kızının mutlu haberini verdikten kısa bir süre sonra ikiz bebekleriyle kamera karşısına geçti. İşte bu durum herkesi şaşırttı. Bebeklerin taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya geldiği belirtildi.

İKİNCİ BEBEĞİ BİR SÜRE SAKLADILAR

Eva Mendes ile Ryan Gosling ilk bebeklerini beklerken bundan kamuoyunun da haberi oldu. Ama ikinci bebek konusunda daha ketum davrandılar. Çiftin ikinci bebeği dünyaya geldikten sonra kamuoyunun haberi oldu.

ÜÇÜNCÜ BEBEK EVLİLİĞİ KURTARAMADI Megan Fox ve Brian Austin Green, iki çocuk sahibi olduktan sonra boşanmaya karar verdiklerini duyurdu. Herkes bu duruma alışmışken Fox, katıldığı bir etkinlikte karnı burnunda görüntülendi. Çocuğun babasının kim olduğu konusundaki merakı ise kısa sürede giderdi. Fox ve Green, boşanmaktan vazgeçmiş, evliliklerine bir şans daha vermişti. Üçüncü çocuk onları bir süre daha bir arada tuttu ama sonra kesin olarak yollarını ayırdılar.

Kaynak: Hürriyet