Çöl tozları koronavirüs benzeri belirtilere yol açabilir
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Çöl tozları koronavirüs benzeri belirtilere yol açabilir

TÜRKİYE'ye doğudan gireceği belirtilen çöl tozunun hafta sonuna kadar tüm yurtta etkili olacağının açıklanmasının ardından, koronavirüs salgını sebebiyle solunum yolu hastalıklarının dikkat çektiği dönemde endişeler çoğaldı.

Çöl tozları koronavirüs benzeri belirtilere yol açabilir
15.05.2020 11:57 | Son Güncelleme: 15.05.2020 12:52

TÜRKİYE'ye doğudan gireceği belirtilen çöl tozunun hafta sonuna kadar tüm yurtta etkili olacağının açıklanmasının ardından, koronavirüs salgını sebebiyle solunum yolu hastalıklarının dikkat çektiği dönemde endişeler çoğaldı. Çöl tozlarıyla birlikte kişilerde koronavirüs benzeri belirtilerin oluşabileceğini söyleyen İzmir Kent Hastanesi'nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Deniz Atasever, "Kişiler semptomları karıştırabilirler. Çöl tozları kronik hasta grubunda sıkışıklığı arttırabilir. Öksürük ve nefes darlığı artabilir ki bu da 'Covid-19' salgınında gördüğümüz bulgularla benzeşiyor. Buradaki ayırıcı tanıyı ancak hekim yapabilir. Aynı zamanda bu semptomlara ateşin eşlik edip etmemesi belirleyici olabilir" dedi.

Her yıl rüzgarla beraber milyonlarca ton toz farklı kıtalara hareket ederken, Türkiye'ye doğudan girecek olan çöl tozunun hafta sonuna kadar tüm yurtta etkili olacağı açıklandı. Koronavirüs salgını sebebiyle solunum yolu problemlerinin gündeme geldiği dönemde, etkisini gösterecek çöl tozlarıyla ilgili endişeler çoğalırken, uzmanlar kronik akciğer rahatsızlıkları olan kişileri bu dönemde maske takmadan dışarı çıkmamaları gerektiği konusunda uyarıyor. Öte yandan çöl tozlarıyla birlikte kişilerde koronavirüs benzeri belirtilerin oluşabileceğini söyleyen İzmir Kent Hastanesi'nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Deniz Atasever, "Kişiler semptomları karıştırabilirler. Toz bulutu veya çöl tozları kronik hasta grubunda sıkışıklığı arttırabilir. Öksürük ve nefes darlığı artabilir bu da 'Covid-19' salgınında gördüğümüz bulgularla benzeşiyor. Buradaki ayırıcı tanıyı ancak hekim yapabilir. Aynı zamanda 'Covid-19' enfeksiyonunda ateş bizim için çok belirleyicidir. Yüksek ateş, yüzde 80 oranında görülen bir semptomdur. Dolayısıyla bu belirtilere ateşin eşlik etmemesi ayırt edici olabilir" dedi.

'NEFES DARLIĞI, ÖKSÜRÜK ARTIŞI YAŞANABİLİR'Çöl tozlarının etkin olacağına dair pek çok açıklama yapıldığını söyleyen Dr. Atasever, "Meteorolojiden bu haberleri aldık. Bahar geçişlerinde dönem dönem çöl tozlarına maruz kalınması nedeniyle özellikle akciğer hastalıkları olan kişilerde zor dönemler geçiriyor. Bu hafta sonu için de benzer bir açıklama yapıldı. Kronik solunum yolu KOAH ve astım gibi hasta gruplarında bu risk faktörü solunumsal şikayetleri artırıyor. Nefes darlığı, öksürük ve tıkanmada artış karşımıza çıkabiliyor. Bu noktada tanısı olan hastaların ilaçlarını aksatmadan kullanmaları gerekiyor. Aynı zamanda kurtarıcı ilaç dediğimiz takviyeler alınabilir. Bu dönemde tedbiri de elden bırakmamak lazım. 'Covid-19' virüsü nedeniyle kullandığımız maskeler bu süreçte kurtarıcı olacaktır" diye konuştu.'MASKE KORUYUCU BİR BARİYER'

Bu dönemde maske olmadan dışarı çıkılmaması gerektiğini söyleyen Dr. Atasever, "Maske solunum yolu rahatsızlığı olanlar için koruyucu bir bariyer ve mutlaka olması gerekiyor. Sıvı tüketiminin koruyuculuğa doğrudan bir etkisi yok ancak sıcaklıkların arttığı bu dönemde bol su içmek faydalı olacaktır. Özellikle kronik solunum yolu olan hasta grubunun toz maruziyetinin olacağı dönemde mümkün oldukça dışarı çıkmamalarını tavsiye ediyoruz, kapalı ve temiz bir ortamda kalmalarını öneriyoruz. Tabii ki çıkmak zorunda olan hasta grubu maskeyle çıkmalı fakat mümkün olduğu kadar dış ortama temas etmemeliler" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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