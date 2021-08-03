Çökertme Koyu son durum nedir? Çökertme Koyu'ndaki yangın söndürüldü mü? Çökertme koyu son dakika!
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Çökertme Koyu son durum nedir? Çökertme Koyu'ndaki yangın söndürüldü mü? Çökertme koyu son dakika!

Çökertme Koyu son durum nedir? Çökertme Koyu'ndaki yangın söndürüldü mü? Çökertme koyu son dakika!
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yer alan ve eşsiz güzelliğiyle bilinen Çökertme Koyu, vatandaşlar tarafından merak edilmekte. 3 gün önce başlayan yangın ile ilgili arama yapan vatandaşlar en çok "Çökertme koyu son dakika! Çökertme Koyu'ndaki yangın söndürüldü mü? Çökertme Koyu son durum!" konularını aratmakta. Peki, Çökertme koyu son dakika! Çökertme Koyu'ndaki yangın söndürüldü mü? Çökertme Koyu son durum nedir?

Dört bir yanından gelen yangın haberleri, Türkiye'nin doğal güzelliğini tehdit ediyor. Türkiye'nin birçok şehrinde başlayan yangınlar itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bu yerlerden birisi olan ve geçtiğimiz yıllarda eşsiz güzelliğiyle dikkatleri çeken Muğla'nın Bodrum ilçesinde yer alan Çökertme Koyu, son dönemde vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Çökertme Koyu'nda başlayan ve 3 gündür devam eden yangın ile ilgili bilgiler haberimizde.

ÇÖKERTME KOYU'NDA SON DURUM NEDİR?

Muğla'nın Bodrum ilçesi Ören Mahallesi'nden yaklaşık 20 km uzaklıktaki Bozcalı ile Çökertme Koyu arasında çıkan yangın ile ilgili bilgiler moralleri bozdu.Çökertme Koyu'na giriş jandarma ekipleri tarafından sivil araç girişine kapatılırken, sadece yangın söndürme çalışmalarına katılacak ekiplerin girişine izin veriliyor. El değmemiş güzelliğiyle büyüleyen eşsiz koyun yanmış ağaçlarla ve duman altındaki görüntüsü ise yürekleri sızlattı.

Yangının büyümesinin sebebi olarak denizden esen meltemin yerini nereden estiği belli olmayan Deli Mehmet rüzgarının alması gösteriliyor.

Çökertme Koyu son durum nedir? Çökertme Koyu'ndaki yangın söndürüldü mü? Çökertme koyu son dakika!

TÜM TESİS VE PLAJLAR KAPATILDI!

Kıyı şeridindeki tüm turizm tesisleri ve plajlar ise kapatıldı. Plaj işletmecisi Aykut Güney, 10 Ağustos'a kadar büyük işletmelerin randevularını iptal ettiğini söyledi.

Çökertme Koyu son durum nedir? Çökertme Koyu'ndaki yangın söndürüldü mü? Çökertme koyu son dakika!

3 UYGULAMA NOKTASI OLUŞTURULDU

Her yönden esen Deli Mehmet rüzgârının yangını karıştırması nedeniyle bütün koy alevlerle kaplandı. Milliyet'in haberine göre Çökertme Koyu'nda 3 uygulama noktası oluşturan jandarma ekipleri ise, sadece söndürme amaçlı araçlar ve su tankerlerinin bölgeye geçişine izin veriyor.

Çökertme Koyu son durum nedir? Çökertme Koyu'ndaki yangın söndürüldü mü? Çökertme koyu son dakika!
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Çökertme Koyu son durum nedir? Çökertme Koyu'ndaki yangın söndürüldü mü? Çökertme koyu son dakika! - Haberler
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