"Çok yüksek riskli" Samsun'da Kovid-19 denetimleri devam ediyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" iller kategorisindeki Samsun'da tedbir denetimleri sürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" iller kategorisindeki Samsun'da tedbir denetimleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal, Gazi, Mecidiye caddeleri ile Saathane ve Cumhuriyet meydanlarında bariyerler kurarak, maske kullanımı ile sosyal mesafe denetimi, ateş ölçümü ve Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması gerçekleştiriyor.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ise araçlarla cadde ve sokaklarda sık sık uyarı anonsları yapıyor.

Zabıta ekipleri, semt pazarlarında ve yoğunluk yaşanan yerlerde vatandaşları sosyal mesafe ve maske tedbirleri konusunda uyarıyor.

Vali Zülkif Dağlı başkanlığında da Çarşamba ilçesinde denetimler, örnek tedbirler ve Kovid-19 vaka sayılarının mahalle mahalle değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Dağlı, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Samsun'un vaka sayıları nedeniyle 4 hafta Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldığını, ek tedbirlerle vaka sayılarında düşüş sağladıklarını söyledi.

Kentte, "Hazır Kuvvet" adı verilen Emniyet Genel Müdürlüğünün oluşturduğu birimin de vazife yaptığını belirten Dağlı, bu ekiplerin bir bölümünün merkezde, bir bölümünün ise vaka sayılarının yüksek olduğu Çarşamba ve Bafra'da görevlendirildiğini aktardı.

Dağlı, izole olması gereken bazı vatandaşların duyarsızlık göstererek dışarıda gezdiğine işaret ederek, "Dün itibarıyla Münevver Ayaşlı karantina yurdumuzda 186 temaslı veya pozitif olan vatandaşımız kalıyor. Bu vatandaşlarımızı belli bir süre zarfında yurtta tutuyoruz, inşallah o sürenin sonunda da normale dönmüş olacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

"Taziyeler önemli risk taşıyor"

Samsun'da vaka sayılarının azaldığını dile getiren Dağlı, şunları kaydetti:

"İniş eğiliminde olmamıza rağmen hiçbir şey bitmiş değil hala tehlike devam ediyor. Ramazan olmasına rağmen hala hareketlilik devam ediyor. Halkımıza biraz daha eve çekilmeyi tavsiye ediyoruz. Toplu olarak iftarlar verildiğini veya birkaç ailenin iftar verdiğini duyuyoruz. Kolluk kuvvetlerimiz devamlı bu konunun denetimini yapıyor. Cenazelere katılımda belli bir derecede düşüş olsa da maalesef taziyeler yapılıyor. Kapalı ortamlarda yapılan taziyeler önemli risk taşıyor. Bazı yerlerde teravih namazı kılındığını duyuyoruz. Bunların olmaması gerekiyor. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığımızın açıklaması var, geçen sene olduğu gibi bu yıl da teravih namazı kılınmayacak."

Vali Dağlı, Kovid-19 aşısı olanlarda hastalığın daha rahat seyrettiğini duyduklarını aktararak, "Bunu Bilim Kurulu da her zaman söylüyor ve kendi çevremizden de bunu görüyoruz. Aşının önemini bir kez daha anlamış oluyoruz." diye konuştu.

Dağlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da Samsun'un ilçelerine göre haftalık vaka sayısında 100 binde ilk sırada yer alan Terme'de koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıya katıldıklarını belirtti.

Dağlı, 55 yaş üstü vatandaşların aşılanmaya başladığını ifade ederek, aşılama çalışmalarının hızlandırılması için önlem alınması talimatı verdi.

Vatandaşların iftar ve sahurlarda buluşmamaları gerektiğini vurgulayan Dağlı, teravih namazlarının bireysel olarak evlerde kılınması ve taziye ziyareti yapılmaması için muhtar ve din görevlilerin daha aktif olmalarını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü