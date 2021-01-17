Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 69. bölüm izle! Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 70. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncuları
Çok Güzel Hareketler Bunlar severlere müjdeli haber geldi! ÇGHB 2 yeni bölümüyle bu akşam Kanal D ekranlarına gelecek. Peki yeni sezon hangi gün ve saatte yayınlanacak tüm bilgiler haberimizde.Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 69. bölüm izle! Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 70. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Reyting rekorları kıran Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programının yeni bölümü bu akşam 17 Ocak Pazar ekranlara geliyor. Peki Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 70. bölüm fragmanı çıktı mı?
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ailesi Sadık'ın daha önceden sürekli yalan söylemesinden şikayet eder, artık Sadık yalan söylemeyi bırakır ve bu sefer de ailesi bu durumdan şikayet eder. Eşlerine cenazede olduklarını söyleyen Selim ve Egemen eğlenceye gider. Eşlerin gelmesi ve İsmail Bey'i canlı görmeleri üzerine ortalık karışır. Safa, Hilmi, Engin, Hamza ve Hülya iş aramaktadır. Bir iş yerine başvururlar eleman aranmadığını öğrendiklerinde işe alınmak için ellerinden geleni yaparlar. Evin boş olduğunu düşünen aile bireyleri eve arkadaşları ile gelir. Her kapının açılmasında evde olanlar saklanır.
Komşularının öldüğünü çocuklarından saklayan ailemiz ölümü nasıl anlatacaklarını bilemez. Herkes farklı bir yorum katar. Fakat en son anneannesinin anlatımı herkesi duygulandırır. Bu yılbaşını evde geçirenler önceki seneleri anar. Fakat eskiye döndüklerinde pek de hoş şeyler yaşamadıkları ortaya çıkar. Şengül ailesinin en büyük bireyi Hikmet Şengül vefat etmiştir. Çocukları mirası paylaşmanın derdine düşmüştür. Hasan evlilik yıldönümü için karısı Bahar'a sürpriz yapmak ister. Fakat evlilik yıldönümleri değildir. Hasan tarihleri karıştırmış ve ilk eşi ile olan evlilik yıldönümünde şimdiki eşine sürpriz yapmaya kalkar.
Çok Güzel Hareketler 2, kahkaha dolu yeni bölümü ile pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR SON BÖLÜM İZLE...
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 70. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. Bu akşam yayından sonra 70. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 69. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
ÇGHB 2 yeni bölümü 17 Ocak 2021 Pazar akşam ekranlara gelecek.
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR OYUNCU KADROSU
Atakan Çelik
Ayşegül Yılmaz
Batuhan Soyaslan
Begüm Çağla Taşkın
Cemile Canyurt
Cihan Talay
Ecem Bayır
Eda Nur Hancı
Engin Demircioğlu
Evliya Aykan
Ezgi Özyürekoğlu
Fatih Öztürk
Fatma Tezcan
Gözde Şencan
Gürhan Altundaşar
Hamza Yazıcı
Hilmi Deler
Metin Pıhlıs
Ozan Yiğit
Safa Sarı
Sema Özkan
Yasin Çam
Ali Özün Aydın
Arif Güloğlu
Arzu Susantez
Birsel Kılınçcı
Cansu Mumcu
Cenan Adıgüzel
Didem Ruhi
Ebru Yücel
Emin Oğuz Çelebi
Emre Aslan
Hacı Ahmet Ak
Hande Özen
Nazlı Senem Ünal
Ömer Faruk Çavuş
Selen Esen
Talha Karcı
Tuğba Yılmaz
Yeşim Dursun