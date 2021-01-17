Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 69. bölüm izle! Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 70. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncuları

Çok Güzel Hareketler Bunlar severlere müjdeli haber geldi! ÇGHB 2 yeni bölümüyle bu akşam Kanal D ekranlarına gelecek. Peki yeni sezon hangi gün ve saatte yayınlanacak tüm bilgiler haberimizde.Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 69. bölüm izle! Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 70. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Reyting rekorları kıran Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programının yeni bölümü bu akşam 17 Ocak Pazar ekranlara geliyor. Peki Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 70. bölüm fragmanı çıktı mı?

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ailesi Sadık'ın daha önceden sürekli yalan söylemesinden şikayet eder, artık Sadık yalan söylemeyi bırakır ve bu sefer de ailesi bu durumdan şikayet eder. Eşlerine cenazede olduklarını söyleyen Selim ve Egemen eğlenceye gider. Eşlerin gelmesi ve İsmail Bey'i canlı görmeleri üzerine ortalık karışır. Safa, Hilmi, Engin, Hamza ve Hülya iş aramaktadır. Bir iş yerine başvururlar eleman aranmadığını öğrendiklerinde işe alınmak için ellerinden geleni yaparlar. Evin boş olduğunu düşünen aile bireyleri eve arkadaşları ile gelir. Her kapının açılmasında evde olanlar saklanır.

Komşularının öldüğünü çocuklarından saklayan ailemiz ölümü nasıl anlatacaklarını bilemez. Herkes farklı bir yorum katar. Fakat en son anneannesinin anlatımı herkesi duygulandırır. Bu yılbaşını evde geçirenler önceki seneleri anar. Fakat eskiye döndüklerinde pek de hoş şeyler yaşamadıkları ortaya çıkar. Şengül ailesinin en büyük bireyi Hikmet Şengül vefat etmiştir. Çocukları mirası paylaşmanın derdine düşmüştür. Hasan evlilik yıldönümü için karısı Bahar'a sürpriz yapmak ister. Fakat evlilik yıldönümleri değildir. Hasan tarihleri karıştırmış ve ilk eşi ile olan evlilik yıldönümünde şimdiki eşine sürpriz yapmaya kalkar.

Çok Güzel Hareketler 2, kahkaha dolu yeni bölümü ile pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR SON BÖLÜM İZLE...

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 70. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. Bu akşam yayından sonra 70. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 69. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

ÇGHB 2 yeni bölümü 17 Ocak 2021 Pazar akşam ekranlara gelecek.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR OYUNCU KADROSU

Atakan Çelik

Ayşegül Yılmaz

Batuhan Soyaslan

Begüm Çağla Taşkın

Cemile Canyurt

Cihan Talay

Ecem Bayır

Eda Nur Hancı

Engin Demircioğlu

Evliya Aykan

Ezgi Özyürekoğlu

Fatih Öztürk

Fatma Tezcan

Gözde Şencan

Gürhan Altundaşar

Hamza Yazıcı

Hilmi Deler

Metin Pıhlıs

Ozan Yiğit

Safa Sarı

Sema Özkan

Yasin Çam

Ali Özün Aydın

Arif Güloğlu

Arzu Susantez

Birsel Kılınçcı

Cansu Mumcu

Cenan Adıgüzel

Didem Ruhi

Ebru Yücel

Emin Oğuz Çelebi

Emre Aslan

Hacı Ahmet Ak

Hande Özen

Nazlı Senem Ünal

Ömer Faruk Çavuş

Selen Esen

Talha Karcı

Tuğba Yılmaz

Yeşim Dursun