Çok Güzel Hareketler 2 ne zaman? Pazar günü mü Pazartesi günü mü? Çok Güzel Hareketler Bunlar yeni sezon günü mü değişti?
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni sezonu bugün başlıyor. Geçtiğimiz sezon Pazar günleri yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2 bu sezon Pazartesi günü başladı. Bunun ardından izleyiciler, Çok Güzel Hareketler 2 ne zaman? Pazar günü mü Pazartesi günü mü? Çok Güzel Hareketler Bunlar yeni sezon günü mü değişti? merak etti. İşte detaylar...
Çok Güzel Hareketler 2 günü mü değişti? Çok Güzel Hareketler 2 normalde Pazar günü yayınlanıyordu. Fakat bugün yeni sezonu 13 Eylül Pazartesi ekranlara geldi. Peki, Çok Güzel Hareketler Bunlar yeni sezon günü mü değişti? Pazar günü mü Pazartesi günü mü?
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Çok Güzel Hareketler 2 her Pazartesi saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ? NEDEN PAZARTESİ GÜNÜ?
Çok Güzel Hareketler 2 geçtiğimiz sezon Pazar akşamları ekrana geliyordu. Fakat bu sezon ilk bölümü Pazartesi başladı.
Twitter'da yapılan açıklama şöyle:
"Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz...
#ÇokGüzelHareketler2 özetsiz yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'da @kanald'de!"
Buna göre ÇKHB 2 yeni sezonu bugün 13 Eylül Pazartesi günü başlayacaktır.
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 OYUNCU KADROSU
Atakan Çelik
Ayşegül Yılmaz
Batuhan Soyaslan
Begüm Çağla Taşkın
Cemile Canyurt
Cihan Talay
Ecem Bayır
Eda Nur Hancı Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
Engin Demircioğlu
Evliya Aykan Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
Ezgi Özyürekoğlu
Fatih Öztürk
Fatma Tezcan
Gözde Şencan
Gürhan Altundaşar
Hamza Yazıcı
Hilmi Deler
Metin Pıhlıs
Ozan Yiğit
Safa Sarı
Sema Özkan
Yasin Çam
Ali Özün Aydın
Arif Güloğlu
Arzu Susantez
Birsel Kılınçcı
Cansu Mumcu
Cenan Adıgüzel
Didem Ruhi
Ebru Yücel
Emin Oğuz Çelebi
Emre Aslan
Hacı Ahmet Ak
Hande Özen
Nazlı Senem Ünal
Ömer Faruk Çavuş
Selen Esen
Talha Karcı
Tuğba Yılmaz
Yeşim Dursun