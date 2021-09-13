Çok Güzel Hareketler 2 ne zaman? Pazar günü mü Pazartesi günü mü? Çok Güzel Hareketler Bunlar yeni sezon günü mü değişti? - Haberler
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Çok Güzel Hareketler 2 ne zaman? Pazar günü mü Pazartesi günü mü? Çok Güzel Hareketler Bunlar yeni sezon günü mü değişti?

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Çok Güzel Hareketler 2 ne zaman? Pazar günü mü Pazartesi günü mü? Çok Güzel Hareketler Bunlar yeni sezon günü mü değişti?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni sezonu bugün başlıyor. Geçtiğimiz sezon Pazar günleri yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2 bu sezon Pazartesi günü başladı. Bunun ardından izleyiciler, Çok Güzel Hareketler 2 ne zaman? Pazar günü mü Pazartesi günü mü? Çok Güzel Hareketler Bunlar yeni sezon günü mü değişti? merak etti. İşte detaylar...

Çok Güzel Hareketler 2 günü mü değişti? Çok Güzel Hareketler 2 normalde Pazar günü yayınlanıyordu. Fakat bugün yeni sezonu 13 Eylül Pazartesi ekranlara geldi. Peki, Çok Güzel Hareketler Bunlar yeni sezon günü mü değişti? Pazar günü mü Pazartesi günü mü?

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çok Güzel Hareketler 2 her Pazartesi saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ? NEDEN PAZARTESİ GÜNÜ?

Çok Güzel Hareketler 2 geçtiğimiz sezon Pazar akşamları ekrana geliyordu. Fakat bu sezon ilk bölümü Pazartesi başladı.

Twitter'da yapılan açıklama şöyle:

"Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz...

#ÇokGüzelHareketler2 özetsiz yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'da @kanald'de!"

Çok Güzel Hareketler 2 ne zaman? Pazar günü mü Pazartesi günü mü? Çok Güzel Hareketler Bunlar yeni sezon günü mü değişti?

Buna göre ÇKHB 2 yeni sezonu bugün 13 Eylül Pazartesi günü başlayacaktır.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 OYUNCU KADROSU

Atakan Çelik

Ayşegül Yılmaz

Batuhan Soyaslan

Begüm Çağla Taşkın

Cemile Canyurt

Cihan Talay

Ecem Bayır

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Hamza Yazıcı

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Metin Pıhlıs

Ozan Yiğit

Safa Sarı

Sema Özkan

Yasin Çam

Ali Özün Aydın

Arif Güloğlu

Arzu Susantez

Birsel Kılınçcı

Cansu Mumcu

Cenan Adıgüzel

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Haber: Çok Güzel Hareketler 2 ne zaman? Pazar günü mü Pazartesi günü mü? Çok Güzel Hareketler Bunlar yeni sezon günü mü değişti? - Haberler
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