Çok Güzel Hareketler 2 ne zaman? Pazar günü mü Pazartesi günü mü? Çok Güzel Hareketler Bunlar yeni sezon günü mü değişti?

Çok Güzel Hareketler 2 günü mü değişti? Çok Güzel Hareketler 2 normalde Pazar günü yayınlanıyordu. Fakat bugün yeni sezonu 13 Eylül Pazartesi ekranlara geldi. Peki, Çok Güzel Hareketler Bunlar yeni sezon günü mü değişti? Pazar günü mü Pazartesi günü mü?

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çok Güzel Hareketler 2 her Pazartesi saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ? NEDEN PAZARTESİ GÜNÜ?

Çok Güzel Hareketler 2 geçtiğimiz sezon Pazar akşamları ekrana geliyordu. Fakat bu sezon ilk bölümü Pazartesi başladı.

Twitter'da yapılan açıklama şöyle:

"Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz...

#ÇokGüzelHareketler2 özetsiz yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'da @kanald'de!"

Buna göre ÇKHB 2 yeni sezonu bugün 13 Eylül Pazartesi günü başlayacaktır.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 OYUNCU KADROSU

Atakan Çelik

Ayşegül Yılmaz

Batuhan Soyaslan

Begüm Çağla Taşkın

Cemile Canyurt

Cihan Talay

Ecem Bayır

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Hamza Yazıcı

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Metin Pıhlıs

Ozan Yiğit

Safa Sarı

Sema Özkan

Yasin Çam

Ali Özün Aydın

Arif Güloğlu

Arzu Susantez

Birsel Kılınçcı

Cansu Mumcu

Cenan Adıgüzel

Didem Ruhi

Ebru Yücel

Emin Oğuz Çelebi

Emre Aslan

Hacı Ahmet Ak

Hande Özen

Nazlı Senem Ünal

Ömer Faruk Çavuş

Selen Esen

Talha Karcı

Tuğba Yılmaz

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