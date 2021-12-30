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Çoğu kişi bilmiyor, hayati önem taşıyor

Çoğu kişi bilmiyor, hayati önem taşıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Otomobillerdeki çocuk kilidinin önemine dikkat çeken araç bakım servisi işletmecisi Onur Aydın, "3 saniyelik işlem sevdiklerinizin canından daha kıymetli değil" diyerek, bu güvenlik sisteminin kullanılmasının hayati önem taşıdığını ifade etti.

AYDIN (İHA) - Otomobillerdeki çocuk kilidinin önemine dikkat çeken araç bakım servisi işletmecisi Onur Aydın, "3 saniyelik işlem sevdiklerinizin canından daha kıymetli değil" diyerek, bu güvenlik sisteminin kullanılmasının hayati önem taşıdığını ifade etti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 22 Aralık Çarşamba günü meydana gelen kazada seyir halindeki otomobilin kapısı bilinmeyen bir nedenle açılarak 3 yaşındaki çocuk babasının kullandığı otomobilin altında kaldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan çocuk hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından otomobillerdeki çocuk kilidinin önemi bir kez daha gündeme geldi. Çocuk kilidinin hayati önem taşıdığını ifade eden uzmanlar araçta bulunan her yaşta insanın başta emniyet kemerini bağlaması, yaşı küçük çocuklar için ise özel koltukların kullanılması ve çocuk kilidinin devreye alınması gerektiğini belirtti.

Aydın'da oto araç bakım işletmecisi Onur Aydın, "Çocuk sahibi olan araç sahiplerinin diğerlerine göre iki kat daha dikkatli olması gerekmektir. Kuşadası'nda yaşanan kaza hepimizin içini yaktı. Burada çocuk kilidinin ne kadar önemli bir emniyet sistemi olduğunu bir kez daha gözler önüne serildi. Trafik Kanunu'na göre bebek koltuğu kullanım yaşında olan çocuklar için mutlaka bebek koltuğu kullanılmalıdır. Kanunla belirlenen yaşa kadar olan çocuklar mutlaka arabaların arka koltuklarında seyahat etmelidir. Ayrıca çocuk kilidi de büyük ölçüde hayati önem taşıyor. Otomobillerde bulunan çocuk kilidinin devreye alınması ortalama 3 yada 5 saniye sürüyor. Bu kilit sayesinde otomobillerin arka kapıları ve camları içeriden açılmıyor. Çocuk sahibi olan otomobil sahiplerine bu güvenlik sistemini kullanmalarını şiddetle öneriyoruz" dedi.

Seyir halinde olan araçlarda seyahat eden herkesin mutlaka emniyet kemerlerini takmaları gerektiğini sözlerine ekleyen Aydın, "Araçlardaki tüm güvenlik önlemlerinin başında emniyet kemeri geliyor. Kimse 'bana bir şey olmaz' mantığı ile hareket etmemeleri. Adı üstünde tüm yaşananların tek bir adı var o da kaza. Kazanın ne zaman ve nerede kimin başına geleceği belli değil. Bu nedenle başta emniyet kemeri olmak üzere Trafik Kanunu'nda belirtilmiş tüm kanunlar bizi ve tüm sevdiklerimizi yaşama bağlıyor" diye konuştu. - AYDIN

Çoğu kişi bilmiyor, hayati önem taşıyor

Çoğu kişi bilmiyor, hayati önem taşıyor

Çoğu kişi bilmiyor, hayati önem taşıyor

Çoğu kişi bilmiyor, hayati önem taşıyor

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