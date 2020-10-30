CoD: Black Ops Cold War sistem gereksinimleri 2020 | CoD: Black Ops Cold War sistem gereksinimleri ışın izleme teknolojisi nedir?

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Son dönemlerin merak uyandıran oyunlarından biri olan Call of Duty: Black Ops Cold War, Türkiye'den de sahneler içermektedir. Activision tarafından piyasaya sürülecek oyun, önerilen ve düşük sistem gereksinimlerinde yüzleri güldürse de yüksek fps ya da yeni nesil teknoloji arayan oyun tutkunları, çok daha güçlü sistemlere ihtiyaç duyacak.

COD BLACK OPS COLD WAR ÇIKIŞ TARİHİ

Merakla beklenen oyun, Activision tarafından 13 Kasım'da piyasaya sürülecek.

CALL OF DUTY BLACK OPS COLD WAR SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Call of Duty: Black Ops Cold War minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit (SP1) veya Windows 10 64-Bit (v.1803 veya üstü)

İşlemci: Intel Core i3-4340 veya AMD FX-6300

RAM: 8 GB

HDD: 50 GB (çevrimiçi mod), 175 GB (oyunun tümü)

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 670/ GeForce GTX 1650 veya Radeon HD 7950

DirectX: Sürüm 12

Call of Duty: Black Ops Cold War önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit (son sürüm)

İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD Ryzen R5 1600X

RAM: 12 GB

HDD: 175 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970/ GTX 1660 Super veya Radeon R9 390/ AMD RX 580

DirectX: Sürüm 12

COD BLACK OPS COLD WAR SİSTEM GEREKSİNİMLERİ IŞIN İZLEME TEKNOLOJİSİ

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (son sürüm)

İşlemci: Intel i7-8700K veya AMD Ryzen 1800X

RAM: 16 GB

HDD: 175 GB

Video: Nvidia GeForce RTX 3070

DirectX: Sürüm 12

Yüksek Hz değerine sahip monitörlerde yüksek FPS için belirlenmiş sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (son sürüm)

İşlemci: Intel i7-8700K veya AMD Ryzen 1800X

RAM: 16 GB

HDD: 175 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1080/ RTX 3070 veya Radeon RX Vega64

DirectX: Sürüm 12

Call of Duty: Black Ops Cold War

CoD: Black Ops Cold War'ı 4K çözünürlük ve ışın izleme teknolojisiyle oynamak isterseniz:

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (son sürüm)

İşlemci: Intel i9-9900K veya AMD Ryzen 3700X

RAM: 16 GB

HDD: 250 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 3080

DirectX: Sürüm 12

COD BLACK OPS COLD WAR KAÇ GB?

Activision'a göre oyunun çevrimiçi modu 50 GB yer kaplayacak. Tüm modlar eklendiğinde ise bu depolama alanı, 250 GB'ye kadar çıkacak.

IŞIN İZLEME TEKNOLOJİSİ NEDİR?

Özellikle AAA oyunlarında duyduğumuz ışın izleme teknolojisi, Nvidia'nın RTX 2000 serisi grafik kartlarıyla birlikte hayatımıza girdi. Şuan da ise RTX'ler ve GTX kartlar bu teknolojiyi desteklemektedir.

En basit tanımıyla teknoloji sayesinde ışığın gerçek dünyadaki hareketleri taklit ediliyor. Başka bir deyişle oyundaki farklı sahneler için önceden tasarlanmış bir ışıklandırma yapmak yerine ışın izleme, simüle edilmiş bir ışığın yolunu takip ediyor. Bu teknoloji sayesinde çok daha gerçekçi gölgeleri, karanlık ve aydınlık ortamlarda yakalamak mümkün.

Işın izleme teknolojisinin gerçek hayattaki ışıkla arasındaki muazzam benzerlik, daha gerçekçi 3B render tekniklerini hayata geçirme konusunda büyük bir kolaylık sağlıyor. Ortada bulunan tek sorun, bu teknolojiyi simüle etmenin oldukça zor olması. Işığın gerçek hayattaki hareketlerini tekrardan oluşturmak fazlasıyla karmaşık ve ciddi donanımlar gerektiriyor. Dahası, her ışık noktasının simüle edildiği Nvidia ışın izleme render'ları bile 'gerçek' ışın izlemeden hâlâ fazlasıyla uzak.

Işın izleme teknolojisini kullanan birçok oyun, genellikle rasterizasyon ismi verilen karma bir tekniği kullanıyor. Oyunların büyük çoğunluğunda alışık olduğumuz ışıklandırma tekniği kullanılırken su birikintileri ve parlak metaller gibi yüzeylerde ışın izleme teknolojisine başvuruluyor. Aşağıda görebileceğiniz Battlefield V videosunda bulunan su yansımaları da buna bir örnek olarak gösterilebilir.