Çoçukların sokağa çıkma yasağı ne zaman? 20 yaş altı sokağa çıkma izni kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Çoçukların sokağa çıkma yasağı ne zaman? sorusu tam kapanma öncesi merak edilen konular arasında yer alıyor. Çocuklar için sokağa çıkma kısıtlama uygulaması devam ediyor. 26 Nisan tarihinde alınan kararlar sonrası tam kapanma kararları açıklandı. Peki, çocukların dışarı çıkma izni ne zaman, saat kaçta? Çoçukların sokağa çıkma yasağı ne zaman? 20 yaş altı sokağa çıkma izni kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Çoçukların sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma saatleri sınırlandırıldı. Aşının yapılmaya başlanması ve vaka sayılarında düşüş yaşanması sonrası 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 20 yaş altı sokağa çıkma izni kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

ÇOCUKLARIN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?

Dün toplanan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirlerden bahsetti.Köy okullarında yüzyüze eğitimin başlayacağını açıkladıktan sonra çocukların sokağa çıkma yasağının bitip bitmeyeceği merak edildi. Ancak Kabine Toplantısı'nın ardından tüm Türkiye'de tam kapanma olacağı açıklandı.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Çocukların dışarı çıkabileceği saatler İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanmıştı. 29 Nisan Perşembe günü başlayacak olan tam kapanma öncesi saatleri sizler için derledik:

"20 yaş altı sokağa sıkma yasağı ile ilgili,

Tüm illerimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç),bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI KAÇ TL?

Kolluk kuvvetleri önce sokakta bulunan yaşlı vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyaracak ve ihtiyaç olursa yardım da edecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre, güvenlik güçlerinin ikazına rağmen sokakta bulunmaya devam edenlere 3186 TL para cezası kesilecek.

20 YAŞ ALTI ÖĞRENCİLER, PROFESYONEL VE MİLLİ SPORCULAR SOKAĞA ÇIKABİLECEK Mİ?

Bazı üniversitelerde teknik eğitim veren mühendislik fakültesi/tıp fakültesi gibi bölümlerde yüz yüze eğitim devam etmektedir. Bu yaş grubundaki öğrencilere durumlarını belgelemeleri amacıyla üniversite yönetimince ders programını gösterir şekilde özel bir belge verilecek olup, bu belgenin gerektiğinde ibrazı ile 20 yaşın altındaki öğrenciler bu yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.

20 yaş altı profesyonel veya milli sporcular, profesyonel veya milli sporcu olduklarını belgelemeleri kaydıyla sportif faaliyetleri (müsabaka, antrenman, bu amaçlarla seyahat vb.) kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.

20 YAŞ ALTI SEYAHAT EDEBİLİR Mİ?

20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.